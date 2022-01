Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y The Tender Bar es lo más destacado en una semana relajada en lo que a lanzamientos se refiere, lo cual es bastante normal a tenor de las fechas en las que nos encontramos.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se ha llevado el gato al agua esta semana, y ese gato no es otro que The Tender Bar, una producción dirigida al cinéfilo más clásico que la plataforma adereza con otros muchos contenidos entre los que también se cuentan más exclusivos…. y un buen montón de clásicos con solera, especialmente del cine español e incluyendo gran parte de la filmografía de Alejandro Amenábar.

The Tender Bar es la nueva película de George Clooney y tal y como sucediese con la anterior, la floja Cielo de medianoche estrenada en Netflix a finales de 2020, esta sale directa por streaming, pero en otra plataforma. The Tender Bar es de igual modo un drama, pero hasta ahí las coincidencias, y es que en esta ocasión el popular actor se queda detrás de las cámaras para dirigir la historia.

The Tender Bar es una película biográfica basada en la novela del mismo nombre, obra del periodista y escritor estadounidense J.R. Moehringer en la que él mismo relata sus años de adolescencia y juventud allá por los años 70 y 80 del pasado siglo. The Tender Bar está protagonizada por Tye Sheridan (Ready Player One), acompañado en buena parte del metraje Ben Affleck (sale por ahí también Christopher Lloyd, el inolvidable Doc de Regreso al futuro).

Por venir de quien viene y tratarse del tipo de película que se trata, The Tender Bar venía antecedida por una expectante expectación, valga la redundancia, que se está diluyendo a medida que la crítica está viendo el filme, que ya tuvo un pase limitado por cines en Estados Unidos en diciembre. Sea como fuere, es lo más destacado que vas a encontrar en la oferta semanal de las principales plataformas de vídeo bajo demanda del mercado.

Por otro lado, si no te apetece un drama del otro lado del charco, Prime Video ha estrenado esta semana García y García, una nueva españolada de humor que ya pasó por cines en su momento y que al estilo de atantas otras (Prime Video es, de las grandes, la que más material español estrenó en 2021) llega en exclusiva a la plataforma. García y García son, por cierto, José Mota y Pepe Viyuela. Bodrio del quince.

Más contenidos exclusivos:

After. Almas perdidas. «Cuando Tessa toma la decisión más importante de su vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia y la de Hardin ponen en peligro su relación y su futuro juntos. Aunque sabe que Hardin la quiere, estas dos almas perdidas están rodeadas de celos, odio… y perdón.»

Entra en catálogo:

Abre los ojos

Al agua gambas

Amanece, que no es poco

Balada triste de trompeta

Chicago Med (T4)

City Hunter y el perfume de Cupido

Ciudadano Kane

Compulsión

De tu ventana a la mía

Déjate Llevar

Desmontando a Harry

Donnie Darko

Dos colgaos muy fumaos: Fuga de Guantánamo

El día de la bestia

El emperador de París

El milagro de P. Tinto

El nuevo Nuevo Testamento

El secreto de sus ojos

¿En qué piensan las mujeres?

Enemigo a las puertas

Freaks

G.I. Joe

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

La promesa

La última cena

La vaquilla

Las hermanas vampiras 3

Los otros

Los santos inocentes

Lugares oscuros (Dark Places)

Mamá se va de viaje

Mar adentro

Más allá del tiempo

Match Point

Mientras seamos jóvenes

Million Dollar Baby

Misión: Imposible

Misión Imposible 2

Misión imposible 3

Misión Imposible: Nación secreta

Misión imposible: Protocolo fantasma

Misión: Imposible Fallout

Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo

Mujeres desesperadas (Serie completa)

My Little Pony: La Película

Nunca entre amigos

Papá o Mamá

Poderosa Afrodita

Por un puñado de dólares

Rosas rojas

Socorro, he encogido al profe

Spartan

Tesis

Todos dicen I love you

Un final made in Hollywood

Un marido perfecto

Netflix

Seguimos el repaso con lo que trae Netflix, que de lo poco que estrena casi todo huele a podrido, aunque hay cosas que se puedan salvar.

La primera de ellas es El páramo, otra producción española que nada tiene que ver con la anterior, pues lo que cuenta es una historia de terror época muy sombría que vuelve a reunir en pantalla a Inma Cuesta (La novia) y Roberto Álamo (Que Dios nos perdone), años después de su paso por Águila Roja.

Y viceversa: Madre/Androide es el otro estreno destacado de Netflix esta semana, otro largometraje, este estadounidense y enmarcado en la ciencia ficción y el suspense que, no obstante, está dejando un poco fría a la crítica, aun cuando hace tiempo que se anunció y generó en interés de los amantes del género.

Más contenidos exclusivos:

4 mitades . «En esta comedia romántica, las historias paralelas de cuatro amigos solteros que son emparejados en combinaciones diferentes desafían el concepto de las almas gemelas.»

. «En esta comedia romántica, las historias paralelas de cuatro amigos solteros que son emparejados en combinaciones diferentes desafían el concepto de las almas gemelas.» Club Estambul (T2). «En el Estambul cosmopolita de los 50, una madre con un pasado turbulento trabaja en un club nocturno para reconectar con la hija rebelde que no pudo criar y ayudarla.»

(T2). «En el Estambul cosmopolita de los 50, una madre con un pasado turbulento trabaja en un club nocturno para reconectar con la hija rebelde que no pudo criar y ayudarla.» Hype House (T1). «Las estrellas más populares de las redes sociales lidian con el amor, la fama y la amistad mientras crean contenidos y viven juntas en este revelador reality.»

(T1). «Las estrellas más populares de las redes sociales lidian con el amor, la fama y la amistad mientras crean contenidos y viven juntas en este revelador reality.» Johnny Test (T2). «¿En cuántos líos se pueden meter un niño con mucha imaginación, su fiel perro y sus dos hermanas locas por la ciencia? Pues, visto lo visto, ¡en un montón!»

(T2). «¿En cuántos líos se pueden meter un niño con mucha imaginación, su fiel perro y sus dos hermanas locas por la ciencia? Pues, visto lo visto, ¡en un montón!» Rebelde (T1). «El colegio Elite Way empieza un nuevo curso, pero un enemigo conocido (la sociedad secreta la Logia) amenaza con aplastar las esperanzas musicales de los nuevos alumnos.»

(T1). «El colegio Elite Way empieza un nuevo curso, pero un enemigo conocido (la sociedad secreta la Logia) amenaza con aplastar las esperanzas musicales de los nuevos alumnos.» Tropa Acción (T1). «Con corazón, ingenio y superpoderes, los heroicos chicos de la Tropa Acción trabajan en equipo para enfrentarse a los malos… ¡y hasta consiguen sacarles el lado bueno!»

Entra en catálogo:

Amando deprisa

Amanecer oscuro

Asalto en la noche

Bañeras sobre Broadway

Blancanieves y la Leyenda del Cazador

Chief Daddy 2: La quiebra

Comfort and Joy

El efecto Lázaro

El Grinch

El reverendo

Imperfectas

La serie Divergente: Insurgente

La serie Divergente: Leal

La sombra del poder

La teoría del todo

Los mercenarios 3

Más allá del amor

Pura sangre

Salmonberries

Sleepers

Ted

The Little Stranger

Tío Drew

HBO Max

¿Qué hay de nuevo en HBO Max, te preguntas? Un poco de todo, aunque el elemento destacado para esta semana es, para variar, una serie. Mientras tanto, sigue rellenando el catálogo con los restos de HBO y con algunas buenas pelis.

La chica de la limpieza es un remake de la serie argentina de mismo nombre, una suerte de historia de suspense que no parece estar teniendo la misma fortuna que la original, porque está gustando muy poco. Protagonizada por Elodie Young (Daredevil, Dioses de Egipto), La chica de la limpieza comienza a emitirse en HBO Max a razón de un capítulo a la semana.

Más contenidos exclusivos:

Crónicas del Covid en Nueva York . «Repasa las vidas de cinco jóvenes cineastas, de entre 17 y 21 años, que encienden sus cámaras para contar las historias de sus familias durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en Nueva York.»

. «Repasa las vidas de cinco jóvenes cineastas, de entre 17 y 21 años, que encienden sus cámaras para contar las historias de sus familias durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en Nueva York.» El reino de las superheroínas. «Escritores, cosplayers, profesores universitarios y dibujantes hablan sobre los 80 años de evolución, problemas y crecimiento de héroes y heroínas como Wonder Woman, Catwoman y la Capitana Marvel y el impacto que han tenido en sus vidas.»

Entra en catálogo:

Al final del camino

Catch and Kill: The Podcast Tapes

Cien años de perdón

Dana Carvey: Squatting Monkeys Tell No Lies

Driven: El origen de la leyenda

El club de los jóvenes multimillonarios

El laberinto del fauno

En tierra hostil (The Hurt Locker)

Física o química (T2-T3)

Game Shakers (T1)

Guía sexual para una segunda cita

Kung Fu Panda

La modista

La niebla

La niñera mágica y el Big Bang

La promesa

La reina de los condenados

La voz dormida

Last Week Tonight with John Oliver (T3-T8)

Los Gemstone (T2)

Real Time with Bill Maher (T14-T19)

Romeo debe morir

State of Play

The Rider

Un monstruo viene a verme

Una historia de venganza

Winchester: La casa que construyeron los espíritus

Disney+

La casa del ratón llega también con nuevos contenidos con los que entretener al personal, pero más ajenos que propios, lo cual tampoco está mal. Ojo, que llegan las dos temporadas de Lo que hacemos en las sombras, hasta ahora exclusiva de HBO.

El estreno más destacado de la semana en Disney+ es, siguiendo la tónica, una película. Una película que, sin embargo, no es para todos los públicos: Antlers: Criatura oscura es una historia de terror inspirada en el mito del wendigo, una criatura maligna dispuesta a merendarse a quien se le ponga por delante, ataque al corazón mediante.

Entra en catálogo:

Akashinga: Mujeres contra la caza furtiva

Alvin y las ardillas

Alvin y las ardillas 2

Alvin y las ardillas 3

Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas

Big Sky (T2)

Bohemian Rhapsody

Brooklyn

Elena de Ávalor (T3)

Hombres en una misión

India desde el cielo

La Guardia del León (T3)

Lo que hacemos en las sombras (T1-T2)

(T1-T2) Manny manitas (T1-T3)

Mi prima Rachel

Mike y Dave buscan rollo serio

Apple TV+

Apple TV+ se despereza al ritmo de 2022 y apenas presenta una nueva serie de animación dirigida a los más pequeños de la casa…

Contenidos exclusivos: