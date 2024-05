Qué esperamos del evento de Apple Let Loose

Faltan menos de 24 horas para que tenga lugar Let Loose, el evento de Apple anunciado hace solo dos semanas, cuando ya empezábamos a preguntarnos si los de Cupertino no celebrarían evento alguno durante esta primavera, y por lo tanto se limitarían a la publicación de algunos comunicados de prensa para informar sobre nuevos dispositivos. No habría sido descabellado (ni criticable, ojo), pero sí un tanto llamativo. De hecho, pienso que este evento habría encontrado un encaje algo más natural en abril, pero claro, desconozco las razones que han llevado a la tecnológica a convocarlo en mayo.

Sea como fuere, el anuncio de Let Loose provocó, de inmediato, que todos empezáramos a especular sobre lo que nos contará Apple en este evento, una tarea que, claro, se vio cumplimentada casi por completo gracias tanto al análisis del catálogo actual de dispositivos de la tecnológica, en busca de los que claman por una renovación, como (y complementariamente) por los rumores que ya nos adelantaban algunos lanzamientos para esta primavera.

Así, y aunque con Apple nunca se puede tener todo claro hasta que ha ocurrido, sí que tenemos bastantes indicios que nos permiten hacer una proyección de lo que esperamos que presenten en Get Loose. Así pues, vamos a dar un repaso al que pensamos que será el menú para mañana.

iPad Pro

Apple presentó sus silicios M3 en octubre del año pasado, y desde entonces hemos estado esperando que los iPad Pro den el salto para adoptarlos. Así, podemos dar por seguro que dicha renovación se producirá mañana para ambos modelos (11 y 12,9 pulgadas). También se esperaba, aunque los últimos días han aflorado algunos rumores que lo desmienten, que el modelo de 12,9 pulgadas pase a montar una pantalla OLED, sustituyendo a la actual que emplea un panel mini-LED. Con respecto al modelo de 11 pulgadas, hay dudas sobre si seguirá empleando tecnología LED o, por el contrario, dará el salto a mini-LED.

iPad Air

La versión más liviana de la tablet de Apple también está a la espera de una renovación. Más aún que los Pro en realidad, ya que los modelos disponibles en la actualidad están equipados con los integrados de la primera generación de Apple Silicon. Así, su renovación empieza a resultar bastante urgente y, en consecuencia, parece bastante probable que Let Loose sea el espacio elegido para ello.

Apple Pencil

El stylus de Apple no se ha renovado desde 2018, salvo por la presentación de una revisión de la versión actual en noviembre del año pasado, en la que se «actualizó» a USB-C. Dado que se trata de un dispositivo bastante bien valorado por muchos de sus usuarios, y también que se muestra en la imagen promocional de Let Loose, todo apunta a que por fin veremos una nueva versión, seis años después.

Adelanto sobre IA

Hace solo unos días trascendió que, si bien la WWDC 2024 es el escenario elegido por Apple para sorprendernos con todas sus novedades en relación con la inteligencia artificial, es posible que mañana se produzca un pequeño adelanto de lo que está por venir en este sentido. No obstante, este rumor se basa en el que da lugar al siguiente apartado y, por lo tanto, hay que tomárselo con ciertas reservas.

¿Apple Silicon M4?

Algunas voces han afirmado que Apple no esperará hasta finales de año para presentar los SoC M4. En su lugar, habrían acelerado el calendario para que vean la luz de la mano de los nuevos iPad Pro que se presentarán mañana en Let Loose. Parece un tanto precipitado, y habría acortado la «vida» de la generación M3 a solo seis meses. Sin embargo, al ver los movimientos de los principales fabricantes de SoCs, APUs y procesadores, tiene sentido pensar que hayan decidido adelantarse para, de este modo, sumarse a la corriente de computación de IA en local tan pronto como sea posible.