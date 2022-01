Monitor AGON AG273QX, análisis

El panorama de los monitores gaming está en constante cambio, evolución y multiplicación, uno de los últimos en sumarse al baile son los de AOC con su nueva filial, AGON. En esta marca podemos encontrar distintos productos gaming como teclados o ratones, pero sin duda la joya de la corona son los monitores.

Los monitores gaming de esta marca parten de los 500 euros, por lo que se sitúan en la gama media, alta. Nosotros hemos probado el modelo AG273QX, un monitor de 27 pulgadas con tasa de refresco a 165 HZ que nos ha dejado muy buen sabor de boca.

Modelo analizado AGON AG27QX Tipo de panel Plano Tamaño / pulgadas 27 pulgadas/ 68.58 Resolución nativa 2560×1440 Conectividad 4 USB 3.0 Gen 1 Brillo 400 cd / m² Relación de contraste 3000:1 Tiempo de respuesta GTG 4 ms Tasa de refresco 165 Hz Sincronización Freesync Premium PRO Colores de la pantalla

16,7 milllones Retro iluminación W-LED Precio

512,69€

Para conocer más sobre la marca, mientras que analizamos este monitor, hemos aprovechado a entrevistar a César Reyes Acosta, Product Manager at AOC / MMD Monitors & Displays. Aunque nos pueda parecer que hay muchas marcas completando el mercado gamer todavía hay espacio para la innovación. Según nos ha contado César Reyes, «El mercado gamer sigue creciendo año a año y es natural que nuevas marcas quieran entrar al segmento. Para nosotros, AGON by AOC, esto es una motivación adicional para seguir mejorando nuestros productos y cumpliendo las expectativas de todos nuestros clientes. Dada mayor oferta, es fundamental para nosotros que comprar un monitor sea algo fácil. Por eso hemos creado nuestra segmentación AOC Gaming, AGON y AGON PRO, donde el gamer puede encontrar un monitor con excelentes prestaciones en base a su presupuesto: AOC GAMING para jugadores principiantes, AGON para jugadores competitivos y AGON PRO para entusiastas de esports y jugadores profesionales de e-sports.»

Este modelo de AGON es de los más contenidos y se encuadra dentro de la gama AGON PRO. Esta cama se define de la siguiente manera, según César Reyes. «En AGON PRO, nuestra nueva gama de AGON by AOC, buscamos implementar las últimas tecnologías de tal forma de que el gamer alcance su máximo desempeño e inmersión. En este sentido, en AGON PRO hemos implementado tecnologías como MiniLED, G-Sync Ultimate, y resoluciones como UHD@144Hz, QHD@240Hz y FHD@360Hz. Esto permite tener las mejores tasas de refresco y una increíble experiencia de HDR. Adicionalmente, queremos que jugador tenga un monitor con excelente diseño y extra funcionalidades como el USB-C, USB Hub y KVM, bocinas ecualizadas con DTS y mucho más.»

Los monitores de esta gama no son para todos los públicos y están destinado a aquellos que de verdad puedan invertir dinero en tener el mejor equipo posible para jugar. «Dado que nuestro portafolio de AGON PRO implementamos las últimas tecnologías y mayor valor para los gamers, hemos posicionado esta gama en el segmento medio/alto. Como mencionado anteriormente, tenemos un extenso portafolio para todo los gamers y presupuestos con AOC Gaming, AGON y AGON PRO.» Explica César Reyes.

El AGON AG273QX se trata de 27 pulgadas que gracias a su diseño que procura reducir los marcos al mínimo nos da una mayor sensación de amplitud. No renuncia a los peanas poderosas que colonizan todos los monitores gaming. En el caso del AG273QX tenemos una peana de acero que provoca que el monitor y la peana pesen 7,8 kilos. Solo el monitor tiene un peso de 5,08 kilos. La pena también nos da bastante juego a la hora de ajustar la colocación del monitor, es totalmente pivotable y tiene una inclinación de -5/23, la altura puede ajustarse en 110 mm.

Aunque la peana es grande, tiene un diseño elevado que permite, en el caso de que queramos colocar cosas debajo de ella y así tener un poco más de espacio. Siguiendo con el setup del monitor, en este caso, que sea un modelo gaming no implica que no tenga VESA. Si no queremos que la peana ocupe sitio en nuestra mesa, podemos prescindir de ella y colgar el monitor en la pared. Siempre me ha llamado la atención lo enormes que son las peanas de los monitores gaming que exigen más espacio libre sobre la mesa y que haya algunas marcas que no incluyan soporte VESA, obligándote a lucir la peana. En el caso de los AGON todos los monitores gaming incluyen el soporte VESA para poder montarlo en un brazo o a la muralla. «Existen dos razones principalmente. A mayor tamaño, el peso del monitor es mayor por lo tanto se incorpora una peana mayor. Por otro lado, nuevas regulaciones exigen que los monitores tengan mayor flexibilidad ante distintos movimientos, llevando a un tamaño mayor de peana.» Explica César.

El AGON AG273QX tampoco prescinde de la retroiluminación FX que puede sincronizarse con otros dispositivos AOC y además cuenta con distintos tipos de iluminación, desde la fija, ritmo de la música o arcoíris. En esta iluminación también podremos controlar desde el propio menú del monitor y también nos permitirá controlar la fuerza, si queremos que sea más intensa o suave. La iluminación está situada en la trasera del monitor en un círculo.

Los cuatro conectores USB del monitor se sitúan en la parte baja, desde ahí podremos conectar los dispositivos o periféricos que precisemos.

El AGON AG273QX cuenta con una tasa de refresco de 165 Hz con tecnología de sincronización Freesync Premium Pro. Con una buena tarjeta gráfica, en nuestro caso una Nvidia GTX 1060, hemos podido jugar con todo su potencial, sin cortes y sin movimientos desenfocados. Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.

El tiempo de respuesta de píxeles de 1 ms implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad. Hemos podido jugar con movimientos rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez sin el incómodo efecto fantasma.

AGON completa el modelo AG273QX con unos altavoces integrados que nos pueden ahorrar espacio sin no queremos contar con un sistema de audio adicional.

Otro detalle que nos ha encantado de este monitor son sus pequeños ganchos extraíbles que salen de los laterales y que nos permitirán colgar los cascos y evitar que estén dando vueltas por el escritorio.

Por último los monitores AGON by AOC inlcuyen un G-Menu que permiten sacarle todo el partido posible. «Las ventajas son múltiples. Primero, puedes gestionar distintas operaciones desde el OSD del monitor, directamente vía software. Al mismo tiempo puedes controlar desde solamente una aplicación tu monitor y todos tus periféricos AOC y AGON. Puedes grabar y manejar macros, y controlar los efectos de luces. Incluso puedes sincronizar todos los efectos de luces entre todo tu ecosistema: monitor y periféricos.» Nos ha comentado César Reyes.

Conclusiones

AOC ha dado en el clavo con esta nueva línea. Los AGON tienen todo aquello que un jugador necesita y no solo eso, si no que también se adapta a sus necesidades. Su calidad y tasa de refresco es ideal. Pero más allá del juego, la posibilidad de poder colgarlo a la pared si lo necesitamos lo convierte en un monitor versátil.

Al partir de los 500 euros de precio de compra, se trata de unos monitores que situados entre la gama media alta. Se podría decir que los AGON de AOC son monitores para gamers que se lo toman en serio. El modelo AG273QX es el más básico y cuesta 512,69€ pero no te dejará mal sabor de boca si buscas un espacio de juego contenido y ajustado a tus necesidades.