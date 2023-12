Porsche Design AGON PRO PD49, las mejores curvas de AOC

AGON by AOC ha sabido convertirse, con el paso del tiempo, en una referencia dentro del mundo de los monitores de alto rendimiento. Hace solo una semana, sin ir más lejos, te hablábamos de su nueva propuesta en lo referido a pantallas curvas panorámicas, por no hablar de otras propuestas más premium, como el también reciente AOC AGON PRO AG276QZD, una pantalla OLED de 27 pulgadas de diagonal con una resolución nativa QHD y que fue presentada el pasado mes de agosto.

El rendimiento es un factor clave, por supuesto, pero el diseño también juega un papel fundamental para muchos usuarios, lo que hace que en ocasiones entren en juego modelos que han contado, en este apartado, con la colaboración de firmas de lo más diversas, pero que asociamos a la excelencia en el diseño. Porsche, el fabricante alemán de motor de gama alta a través de su filial Porsche Design, es una de esas firmas que suelen colaborar, en el apartado de diseño, con otros fabricantes, y en el caso de AGON by AOC ya hemos visto otras acciones de este tipo en el pasado, como con los AOC PDS241 y PDS271 de 2017 o, de manera más reciente, con el AOC AGON PRO PD27S, presentado en agosto del año pasado.

Así, este Porsche Design AGON PRO PD49, que acaba de ser anunciado por AGON by AOC, no nos pilla del todo por sorpresa, pues no es sino la continuación de una fructífera colaboración entre ambas marcas que, eso sí, en este caso da un más que interesante salto, pues traslada las impresionantes curvas a las que nos tienen acostumbrados los deportivos de la marca, al factor de forma de un ultrapanorámico con un factor de curvatura de 1800R de 49 pulgadas.

Construido alrededor de un panel QD-OLED curvo y extremadamente fino, sus 49 pulgadas se traducen en una diagonal de 124,46 centímetros en una proporción de aspecto 32:9 con una resolución QHD doble de 5.120 × 1.440 píxeles. Hablar de Porsche nos hace pensar en rapidez, y en eso este AGON PRO PD49 también está a la altura, con su tasa de refresco de 240 hercios y su tiempo de respuesta GtG de tan solo 0,03 milisegundos.

Su brillo puede escalar hasta los 1.000 nits y cuenta con certificación VESA DisplayHDR True Black 400. Profundidad de color y calibración permiten que cubra el 99% del espacio de color DCI-P3, de modo que color, tono y luminosidad serán siempre muy fieles, ya estemos consumiendo contenidos o jugando. Y en este último caso, es decir, si lo empleamos para jugar, la tecnología Adaptive-Sync se encargará de ajustar siempre la frecuencia de refresco adecuada y de evitar el tearing.

En lo referido a conectividad, también destaca positivamente, al integrar dos puertos HDMI 2.1, otros dos puertos DisplayPort 1.4, un completo hub USB con cuatro conectores 3.2 y un USB-C, un puerto de red RJ-45, un conector de auriculares y otro para un micrófono. Y en caso de que no desees emplear los auriculares, también integra dos altavoces de 15 vatios con certificación DTS Sound.

No podemos olvidarnos, claro, del diseño, y es que Porsche Design y AGON by AOC han diseñado el soporte de aluminio del AGON PRO PD49 inspirándose en el volante y los radios del volante de un deportivo, mientras que la parte trasera del mismo se basa en la parrilla del radiador de un Porsche 911. Por su parte, claro, también cuenta con iluminación RGB que podremos ajustar a nuestras preferencias, y que ha sido emplazada para destacar los elementos de diseño del monitor.

El Porsche Design AGON PRO PD49 ya está disponible en la tienda online de Porsche Design, y su precio es de 2.199 euros.