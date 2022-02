Siguiendo la estela de YouTube, Twitter comenzó a probar ya hace tiempo el añadido de una nueva funcionalidad con la que sus usuarios podrían no sólo recompensar con «likes» o «me gusta» a las publicaciones de otros, sino expresar su desaprobación a través de una nueva reacción a modo de «no me gusta» o «downgrade».

Sin embargo, esta característica ha dado ahora un paso adelante desde su primera experimental comenzada el año pasado, habiendo adelantado ahora la compañía que comenzará a estar disponible a partir de hoy, aunque todavía a modo de pruebas, para el total de la audiencia global. De igual manera, si bien inicialmente esta función estaba exclusivamente disponible para los usuarios de la versión de navegador web, Twitter dice que pronto también ampliará la función a los usuarios de iOS y Android.

Así pues, merece la pena destacar que el funcionamiento de esta nueva reacción negativa no será exactamente igual a la de otras redes sociales como Reddit, ya que el recuento de estos votos negativos no se balanceará con los me gusta; guardando de hecho una relación mayor con el nuevo modelo de YouTube, manteniendo el recuento de los mismo siempre privado.

De hecho, ni siquiera se tratará de una manera de «castigar» o expresar nuestra desaprobación para los usuarios que han publicado estos mensajes, sino que, al menos por el momento, estará destinado en exclusiva para que la propia Twitter pueda utilizarlos como un baremo para modificar el feed personal de los usuarios.

We’ve been testing how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we’re expanding the experiment to a global audience, we want to share a little about what we have learned thus far!

👇 https://t.co/wM0CpwRgo6

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 3, 2022