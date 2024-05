Apple reconoce el error de «Crush!»

Ayer hablábamos del error cometido por Apple con Crush!, una animación que se mostró durante la presentación de los nuevos iPad Pro y que, como ya comentamos, pretendía representar que habían logrado comprimir multitud de elementos para que encontraran encaje en sus nuevas tablets, las más finas de la historia de la compañía. Como te dijimos entonces, el modelo de 11 pulgadas tiene un grosor de solo 0,53 centímetros, mientras que el de 13 pulgadas es aún más fino, con solo 0,51 centímetros.

Diseñar una tablet con esas prestaciones y que sea tan, tan fina, es un enorme logro, una muestra de maestría en labores de ingeniería y, desde luego, es más que comprensible que Apple haya querido sacar pecho para presumir de lo que han logrado. No digo, claro, que nos encontremos frente a un récord imbatible, pero desde luego parece complicado poder replicar o incluso mejorar este diseño para alcanzar un grosor inferior, que se sitúe por debajo del medio centímetro.

El problema es que, de las muchas metáforas que podían haber empleado para representar visualmente el proceso de reducir el tamaño de todos esos elementos para que tuvieran cabida en algo más pequeño, al final optaron por una especialmente gráfica, muy potente, que no dejaba lugar a la duda de lo que quería mostrar, pero que por el camino también ha resultado violenta y molesta, precisamente, para una buena cantidad de potenciales usuarios de la tablet. Sí todavía no has visto el vídeo, lo puedes ver a continuación.

Parece, no obstante, que en Cupertino han decidido dar acuse de recibo y, como se suele decir popularmente, recoger cable. Así, según leemos en AdAge (tras muro de pago), Apple ha reconocido el error, se ha disculpado y ha cancelado los planes para Crush!, pues éste era el nombre de la polémica pieza. Y es que la intención de la tecnológica era emplear este vídeo en diferentes soportes para promocionar la nueva generación de sus tablets tope de gama.

«La creatividad está en nuestro ADN en Apple, y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo«, declaró a dicho medio Tor Myhren, vicepresidente de comunicaciones de marketing de Apple, que añadió. «Nuestro objetivo es siempre celebrar la infinidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. No acertamos con este vídeo y lo sentimos«.

Como ya dije ayer, puedo entender tanto la intención de Apple como que esta pieza de vídeo haya resultado molesta para bastantes personas. Y es que, indudablemente, ver una imagen en la que se destruye intencionadamente cualquier tipo de objeto que tiene un significado especial para ti, pues puede no resultar agradable.