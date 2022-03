Que Microsoft Defender es una excelente opción a la hora de velar por la seguridad de un PC es algo que, a estas alturas, ni los detractores más recalcitrantes de la compañía pueden negar. No digo que sea la mejor, ojo, pero sí que se ha ganado, por derecho propio, figurar en la lista de las opciones más recomendables para Windows, frente a las soluciones comerciales, que cada vez tienen y tendrán que pisar más el acelerador para mantener su posición en el mercado.

Esto no significa, eso sí, que Microsoft Defender sea infalible. En realidad, no hay ninguna solución 100% efectiva frente al malware, salvo apagar el PC y meterlo en una caja fuerte que, además, sea una jaula de Faraday. Pero, claro, como solución e s un poco excesiva. No obstante, los índices de detección de malware de Defender y otras soluciones, sumados a las funciones adicionales que van sumando, se traducen en que el usuario promedio puede confiar su seguridad a los mismos y, en combinación en el sentido común, vivir bastante tranquilo al respecto.

Hay, eso sí, otro problema que no suele estar tan presente, pese a que existe prácticamente desde los orígenes del software de seguridad, y si bien no compromete al dispositivo en en el que ocurre, sí que puede plantear más de un dolor de cabeza. Hablo, claro, de los falsos positivos, es decir, de las ocasiones en las que un archivo legítimo es erróneamente identificado como malware, ocasionando que sea imposible acceder al mismo, o al menos haciendo que esto sea bastante más complejo. Y este es un problema del que las soluciones de seguridad, Microsoft Defender entre ellas, no se libran.

No debemos irnos muy lejos, en realidad, para buscar un ejemplo de ello. Y es que como te contamos ayer mismo, Microsoft Defender identificó actualizaciones de Microsoft Office como malware, más concretamente como ransomware, provocando una gran sorpresa, muchos dolores de cabeza a administradores de sistemas y, claro, cómo no podía ser de otra manera, también una gran cantidad de chistes, chascarrillos y bromas al respecto. Y se entiende, no es muy común que el software de seguridad de una compañía identifique como malware otro desarrollo de la misma compañía.

La respuesta de los de Redmond fue bastante rápida y, además, no se limita a este incidente en concreto. Por contra, ha publicado un completo documento en el que aborda, en profundidad, el problema de los falsos positivos, planteando una metodología que permitiría evitar muchos de estos errores. Y aunque evidentemente esto es una mirada hacia dentro, para evitar que esto vuelva a ocurrir con Microsoft Defender, los de Redmond han decidido compartirlo, de modo que el resto de la industria también pueda sacar partido a esta referencia.