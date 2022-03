¿Tiene iOS 15.4 un problema con la batería?

Hace solo una semana que Apple liberaba iOS 15.4, la cuarta actualización mayor de iOS 15, para todos los usuarios. Una actualización que, como ya te contamos hace algún tiempo, cuenta como principal novedad con la posibilidad de desbloquear el iPhone mediante Face ID con la mascarilla puesta, si bien esta función solo ha llegado a los usuarios de iPhone 12 y 13. También trae algunos nuevos emojis y alguna que otra novedad. No obstante, y como ya te contamos en MuySeguridad, la principal razón para actualizarse a iOS 15.4 es que, de su mano, llega un buen puñado de parches de seguridad.

Sea como fuere, poco después de la publicación de iOS 15.4 algunos usuarios empezaron a afirmar que estaban viendo que la carga de su batería caía a gran velocidad, algo que podemos ver que en este momento se sigue produciendo, en el caso de Twitter, con múltiples menciones a la cuenta de soporte técnico de Apple en esta red social. En este momento es algo más difícil encontrarlas, pues una caída temporal de parte de los servicios online de la compañía ha copado la actividad de dicha cuenta, pero entre muchas respuestas a dicha incidencia, todavía podemos encontrar alguna referencia al problema de la batería.

Parece, no obstante, y para tranquilizar (al menos en primera instancia) a las personas que puedan sufrir este problema, que no nos encontraríamos frente a una incidencia que vaya a incidir de manera permanente en sus dispositivos. Y es que según afirma la compañía en esta respuesta a un usuario, los cambios asociados a iOS 15.4 con respecto a sus predecesores tienen, como consecuencia, que tanto las propias funciones del sistema operativo como las apps instaladas en el móvil tengan que llevar a cabo ciertos reajustes.

Thanks for reaching out! We’ll be happy to help. It’s normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.

Let’s have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.

— Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022