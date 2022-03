Tras su potente expansión de animes durante el año pasado, y la más reciente promesa de ampliación de su catálogo, Netflix acaba de anunciar la sorprendente colaboración con Bandai Namco para ofrecernos la llegada de Tekken Bloodline, una serie que se centrará en la historia de un joven Jin Kazama, mostrándonos una pequeña parte de su pasado, cómo adquirió los poderes demoníacos mostrados durante la saga, y su entrada al ya más que conocido torneo de lucha.

Así pues, más allá del pequeño teaser, a falta de ser añadida en la ficha oficial de la serie, podemos encontrar una pequeña sinopsis en el vídeo publicado en YouTube: «Jin Kazama aprendió las artes familiares de defensa personal, artes marciales tradicionales estilo Kazama, de su madre a una edad temprana. Aun así, estaba impotente cuando un mal monstruoso apareció de repente, destruyendo todo lo que amaba, cambiando su vida para siempre. Enojado consigo mismo por no poder detenerlo, Jin juró venganza y buscó el poder absoluto para exigirlo. Su búsqueda lo conducirá a la batalla final en un escenario global: el Torneo del Rey del Puño de Hierro«.

here’s a poster so you can get a better first look at Tekken: Bloodline

💪🥋

¡Y aquí el cartel promocional para ir abriendo boca! pic.twitter.com/qYoNzS454m

— Netflix Anime (@NetflixAnime) March 19, 2022