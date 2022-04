Hace unos días recibimos una unidad de Elgato HD60X, una nueva capturadora externa que trae una carta de presentación verdaderamente sorprendente, ya que no solo es capaz de grabar vídeo en 4K sin ningún tipo de problema, sino que también puede trabajar con tasas de fotogramas por segundo muy altas, admite HDR y tiene una compatibilidad tan enorme que podemos considerarla casi como una solución «universal».

En general, la capturadora Elgato HD60X es una evolución de la HD60 S+ que tuvimos la oportunidad de probar hace cosa de un par de años, tanto a nivel de prestaciones como de diseño. Personalmente, debo decir que me gusta mucho más el chasis que utiliza la capturadora Elgato HD60X, y también valoro positivamente que se haya mantenido una interfaz sencilla e intuitiva.

A lo largo de este análisis os vamos a contar nuestra experiencia con la capturadora Elgato HD60X. Hablaremos tanto de acabado externo como de sus prestaciones, de su integración a nivel de software, de su facilidad de uso y de su soporte real. Veremos si es tan buena como parece, y también os dejaremos algunos vídeos que hemos grabado con dicha capturadora. Antes de entrar en materia, queremos dar las gracias a Corsair por enviarnos una unidad de Elgato HD60X.

Elgato HD60X: Primer contacto y requisitos mínimos

La capturadora Elgato HD60X se presenta en una caja que combina dos tonos de color azul, y que mantiene el enfoque clásico que hemos visto en otros productos de la compañía. Nada más abrir la caja vemos que, además de la capturadora, se incluye un conector USB 3.0 Type-C a Type-A y un cable HDMI 2.0, lo que significa que tenemos todo lo necesario para empezar a utilizar la Elgato HD60X sin tener que comprar nada más.

Como dije al principio del análisis, me gusta el diseño de la Elgato HD60X. Personalmente prefiero las líneas angulosas a los acabados redondeados, y en este caso el cambio de aires que ha dado Elgato a esta nueva capturadora frente a la HD60 S+ me parece todo un acierto. Las sensaciones que transmite al tacto la Elgato HD60X son muy buenas. Presenta un chasis de policarbonato sólido y bien terminado, y tiene todos los conectores clave agrupados en un único lateral, lo que hace que podamos gestionar mejor el cableado.

En la parte superior vemos el logotipo del Elgato, y en la parte delantera tenemos ese mismo logotipo junto al nombre de la capturadora, un indicador de señal luminoso y un conector jack de 3,5 mm para sonido analógico. Como dije anteriormente, salvo que queramos utilizar ese conector jack de 3,5 mm, todos los cables importantes quedarán situados en la parte trasera, con todo lo que ello supone a la hora de gestionar más fácilmente el cableado.

En líneas generales, está claro que la capturadora Elgato HD60X se ha diseñado con una idea clara en mente: dar forma a un producto de calidad, con un diseño moderno que encaje en cualquier espacio de trabajo, capaz de ofrecer un alto nivel de prestaciones y con una compatibilidad enorme, pero sin renunciar por ello a unos requisitos asequibles ni a una experiencia de uso sencilla, cómoda y asequible. Esto se deja notar cuando vemos sus requisitos, y es que la Elgato HD60X tiene unas exigencias muy modestas:

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits o macOS 10.13 (o superior, compatible con Windows 11).

Procesador Intel Core i5 Gen6 (Skylake) o AMD Ryzen 7 de primera generación.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 10 (Pascal) o superior.

4 GB de memoria RAM.

Conector USB 3.0 Type-A.

Conexión a Internet.

Elgato HD60X: Especificaciones

Capturadora de vídeo de altas prestaciones con un funcionamiento «plug and play».

Entrada HDMI y salida HDMI hasta 2160p y 60 FPS, 1440p a 120 FPS.

Compatible con «VRR» (Variable Refresh Rate) y HDR10.

Puede grabar vídeo en 2160p 30 FPS, 1440p 60 FPSR, 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS, 1080i, 720p 60 FPS, 576p y 480p.

Nos permite jugar en HDR y grabar vídeo en SDR.

Tecnología de latencia ultrabaja para una sincronización total y una experiencia de juego, y de grabación, perfecta.

No introduce ningún tipo de marca de agua, tampoco impone limitaciones ni conlleva el pago de suscripciones por utilizarla.

Integración total con las principales plataformas de streaming, como Youtube, Twitch y Facebook Gaming.

Funciona a la perfección con OBS, Streamlabs, Vmix y Zoom.

Compatible con el Stream Deck, que nos permitirá utilizar diferentes atajos para sacarle aún más partido.

También es compatible con la grabación «Flashback», que nos permite retroceder en el tiempo y guardar aquellas secciones o partes que nos gusten y que habían pasado más desapercibidas.

Tecnología «Passthrough» sin latencia 2160p a 60 FPS con HDR10, que nos permitirá jugar a tope mientras grabamos vídeo sin que se produzca ningún tipo de pérdida de rendimiento.

Grabación con HDR10 hasta en 1080p y 60 FPS, o 4K y 30 FPS (solo en Windows).

Viene con todos los conectores que necesitamos (un HDMI 2.0 y un USB 3.0 Type-C a Type-A).

Medidas: 112 x 72 x 18 mm.

Tres años de garantía.

Peso: 91 gramos.

Compatible con Windows 10 de 64 bits, Windows 11, macOS 10.13 o superior.

Funciona sin problemas con PS5, PS4/Pro, Xbox Series X/S, Xbox One X/S y Nintendo Switch.

Precio: 199,99 euros.

Elgato HD60X: Nuestra experiencia

Para instalar la capturadora Elgato HD60X no tenemos que hacer nada especial, basta con conectar el cableado siguiendo el orden indicado. Solo debemos tener cuidado de no confundirnos con los conectores HDMI de salida y de entrada y asegurarnos de que hemos conectado el cable USB 3.0 Type-A en un puerto acorde, ya que si lo conectamos a un puerto USB 2.0 podríamos tener problemas. Cuidado con esto, que es muy sencillo, pero a veces lo más sencillo puede darnos más de un quebradero de cabeza.

La capturadora Elgato HD60X utiliza una aplicación dedicada de Elgato, conocida como 4K Capture Utility, que la reconoce al instante, y que nos permite empezar a utilizarla sin tener que entrar en complicadas configuraciones. A través de dicha aplicación podemos elegir la resolución y la tasa de fotogramas por segundo que queremos utilizar, y también encontraremos otras opciones de configuración, como por ejemplo el ajuste del brillo y del contraste, la configuración del dispositivo y del micrófono, y también la grabación, incluyendo:

Ubicación de la biblioteca, es decir, la unidad y la carpeta donde se grabarán los vídeos.

Ubicación de las capturas de pantalla, el equivalente a la anterior pero limitada a capturas de pantalla.

El codificador de vídeo.

El formato utilizado y la velocidad de bits, así como la activación de la grabación «Flashback» y la duración de la misma.

Fácil de configurar y fácil de usar, y lo mejor es que su integración con las consolas es simplemente perfecta. Podemos utilizar la capturadora Elgato HD60X con PS5, PS4/Pro, Xbox Series X/S, Xbox One X/S y Nintendo Switch, y disfrutar de un soporte completo de la tecnología Variable Refresh Rate en la nueva generación de consolas, y también en PC. Dicha tecnología sincroniza la tasa de refresco de nuestra televisión, o de nuestro monitor, con la tasa de fotogramas por segundo de la consola o de nuestro PC, lo que significa que elimina el «tearing», es decir, la ruptura de la imagen, para conseguir una calidad perfecta.

No hay duda de que esto marca una mejora muy importante, y que representa un enorme valor añadido, pero debemos tener en cuenta que solo se activa cuando la tasa de fotogramas por segundo oscila entre los 48 y los 120, lo que significa que todo lo que esté por debajo, o por encima, no podrá aprovechar la ventaja que supone el Variable Refresh Rate. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que necesitamos un monitor, o una televisión, y una consola o un PC compatibles con dicha tecnología. Las consolas de la «old gen» no son compatibles.

Con la capturadora Elgato HD60X también podemos despreocuparnos por el escalado y la tasa de FPS de los vídeos que capturemos. Así, por ejemplo, podemos jugar en 1440p a 120 FPS y el vídeo se escalará a una grabación de 1440p y 60 FPS. Si jugamos en 1080p y 240 FPS, la Elgato HD60X puede reescalar a 1080p y 120 FPS. Es importante que tengáis en cuenta, no obstante, que cada consola tiene sus propias resoluciones compatibles. Para ayudaros con esta cuestión, quiero compartir con vosotros un desglose sencillo:

PS5: 1080p a 60 FPS (SDR y HDR), 1080p a 120 FPS SDR y 2160p a 60 FPS SDR y HDR.

Xbox Series X/S: 1080p a 60 FPS (SDR y HDR), 1080p a 120 FPS SDR, 1440p a 120 FPS SDR y 2160p a 60 FPS SDR y HDR.

Como podemos ver, Elgato HD60X es una capturadora perfecta para las consolas de nueva generación, ya que soporta un amplio abanico de resoluciones y tasas de fotogramas por segundo, y también porque es compatible con Variable Refresh Rate. También funciona de maravilla con OBS, Streamlabs, Vmix y Zoom.

Por lo que respecta a la calidad de las grabaciones, y a la fluidez de las mismas, el resultado es simplemente fantástico como podemos ver en los vídeos adjuntos. La Elgato HD60X hace un trabajo estupendo y consigue una calidad de imagen perfecta, sin ningún tipo de fallo o de error en la imagen, y sin que se produzcan problemas de rendimiento ni de latencia. Para este análisis hemos utilizado un PC configurado con los siguientes componentes:

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12600K.

Placa base Gigabyte Aorus Master Z690.

Memoria RAM Corsair VENGEANCE, DDR5 a 4.400 MHz con latencias CL36 en dos módulos de 32 GB cada uno (64 GB en total).

SSD Crucial SATA III de 480 GB.

SSD PCIE Gen4 x4 WD Black SN850 de 2 TB.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 con 8 GB de GDDR6 y RTX 3080 TI con 12 GB de GDDR6X.

Sistema de refrigeración líquida Corsair iCUE H150i Elite LCD.

Fuente de alimentación Corsair RM1000x con certificación 80 Plus Oro de 1.000 vatios.

Como podéis ver en los vídeos adjuntos, la capturadora Elgato HD60X hace un trabajo excelente incluso en 1080p y a 60 FPS. Tened en cuenta que Youtube reduce la calidad de los vídeos originales, y de una forma notable.

Notas finales: Una solución todoterreno

La capturadora Elgato HD60X se perfila como una más que digna heredera del legado de la HD60 S+. Este modelo mantiene todos los valores que hicieron grande a aquella, incluyendo una alta calidad de construcción, una experiencia de uso sencilla, asequible y al alcance de cualquier tipo de usuario, y también un soporte multiplataforma que permite utilizarla prácticamente con cualquier PC, y con cualquier consola actual, pero además se atreve a ir más allá.

Esta nueva capturadora trae importantes mejoras a nivel de diseño que harán que quede mucho mejor encima de nuestro escritorio, y además mejora en gran medida la gestión del cableado, gracias a integración de los dos conectores HDMI y del USB 3.0 Type-C en la parte trasera, lo que nos ayuda a ocultarnos y a tener un espacio de trabajo con menos cables a la vista. Por otro lado, su compatibilidad con Windows, macOS y con las consolas «old gen» se ve reforzado ahora con un soporte total de la nueva generación.

Debemos destacar como merece esa idea de soporte total, y es que la capturadora Elgato HD60X no solo nos permite grabar vídeo de PS5 y Xbox Series X-S, sino que además nos permite hacerlo mientras disfrutamos del valor que representa la tecnología Variable Refresh Rate. Si a esto unimos su alta compatibilidad e integración tanto con aplicaciones como con plataformas de streaming, nos daremos cuenta enseguida de que la Elgato HD60X ha dejado el listón muy alto.

Por último debemos hablar del rendimiento y de la calidad de las grabaciones. La Elgato HD60X logra un resultado simplemente perfecto. Durante mis pruebas no noté en ningún momento la más mínima pérdida de rendimiento, y tampoco tuve ningún problema de latencia. Si ponemos todo lo que hemos dicho en conjunto la conclusión que podemos sacar es muy clara, la Elgato HD60X es una de las mejores capturadoras de su clase.