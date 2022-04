Hace unas semanas vimos que AMD iba a responder al Core i3-12100F, y al resto de procesadores de gama baja y gama media de Intel, con nuevos procesadores Ryzen basados en la arquitectura Zen 3, y también con ciertos modelos inferiores que estarían basados en la arquitectura Zen 2, como el Ryzen 3 4100, por ejemplo.

El Ryzen 5 5500 se perfilaba como una opción interesante, ya que se trata de un procesador basado en Zen 3 que cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. Sin embargo, en este chip AMD ha utilizado un diseño distinto al del Ryzen 5 5600, ya que aunque cuenta con el mismo número de núcleos e hilos que aquel, está limitado a 16 MB de caché L3, es decir, solo tiene la mitad de caché L3. Obviamente, esto afectará a su rendimiento en aplicaciones que dependan mucho de la misma, y entre ellos se encuentran los juegos.

En España, el Ryzen 5 5500 tiene un precio de 193,60 euros, una cifra que lo coloca como rival directo del Intel Core i5-12400F, y que contrasta ampliamente con el Intel Core i3-12100F, un procesador que solo tiene cuatro núcleos y ocho hilos, y que cuesta 118,95 euros. Ha subido un poco de precio desde la última vez que miré, pero la verdad es que sigue ofreciendo un valor muy bueno por lo que cuesta, como vamos a ver a continuación.

Tom´s Hardware ha publicado un análisis donde pone a prueba el Ryzen 5 5500, y lo enfrenta con otros procesadores situados dentro de la gama media y de la gama baja. El resultado es muy interesante, ya que el Intel Core i3-12100F rinde más en juegos que dicho procesador, a pesar de que tiene menos núcleos e hilos, y de que cuesta mucho menos dinero.

El Intel Core i3-12100F pone en evidencia al Ryzen 5 5500: AMD tiene que reajustar los precios

Que un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos como el Core i3-12100F logre superar a otro de seis núcleos y doce hilos nos dice muchas cosas. La primera es que los videojuegos siguen sin estar bien optimizados para aprovechar procesadores con un alto conteo de núcleos e hilos, la segunda es que estos siguen priorizando el IPC, y la tercera es que AMD no ha sabido ajustar bien el precio de sus procesadores Ryzen 5000 tras la llegada de Alder Lake-S.

Si nuestra intención es jugar, resulta mucho más inteligente comprar un Core i3-12100F y dedicar los casi 75 euros que nos ahorraremos en montar un SSD más grande, o en añadir una mayor cantidad de memoria RAM. También podríamos optar directamente por montar un Core i5-12400F, que cuesta un euro menos que el Ryzen 5 5500 y rinde un poco más que el Ryzen 5 5600X. El Core i3-12100F ha demostrado que los procesadores de 4 núcleos y 8 hilos no están muertos.

Me resulta muy curioso ver lo que ha ocurrido desde la llegada de Zen 3 al mercado de consumo general. AMD aprovechó su superioridad para subir precios, y en Intel supieron aprovechar el panorama para mostrarse como una opción superior en relación precio-prestaciones. Ahora, con la llegada de Alder Lake-S, me da la sensación de que AMD está intentando reducir los precios en la medida de lo posible, y de que está lanzando nuevos procesadores que no terminan de encontrar su sitio en el mercado.

Sé que cada uno tendrá sus favoritismos en este sentido, pero lo cierto es que los hechos objetivos no admiten discusión. No puedes vender un producto que rinde menos que otro a un precio más caro, esto no tiene ningún sentido, y es precisamente lo que llevamos tiempo viendo tras la llegada de Alder Lake-S. La competencia es buena para todos, pero solo cuando los grandes aceptan la realidad y deciden mover precios para ofrecer un valor más atractivo, y eso no está terminando de cumplirse con los Ryzen 5000.