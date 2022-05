Twitter indicará tu actividad en tu perfil

Tener un perfil en redes sociales es algo cada día más común. Aunque todavía hay personas que se resisten a utilizar Twitter, Facebook, Instagram y demás, no son pocas las personas que al menos se crean un perfil en las mismas para tener un acceso más rápido a las publicaciones que les pueden resultar interesantes. Y también hay quienes acceden a las mismas a diario, pero prácticamente siempre se limitan a leer, nunca participan en la conversación.

También hay perfiles cuyos usuarios son como el Guadiana, aparecen y desaparecen periódicamente, igual pasan una temporada siendo muy muy activos, que de repente cesan actividad, ya sea temporal o definitivamente. Y esto es lo más comprensible del mundo, en verdad. Cuando nos damos de alta en Twitter aceptamos unos términos legales interminables, pero tras revisarlos puedo garantizar que no nos comprometemos a un mínimo de publicaciones diarias, semanales o mensuales. Sí que es cierto que, tras un largo periodo de inactividad, Twitter puede cerrar una cuenta, pero este plazo se mide en años.

Esto, eso sí, puede ser un condicionante a la hora de seguir o no una cuenta en concreto, no en vano muchos usuarios de Twitter revisan el volumen de publicaciones de una cuenta antes de seguirla o no. Hasta ahora, para comprobarlo, era necesario ir al perfil de la cuenta en cuestión y revisar sus publicaciones. Sin embargo, y en base a una prueba que ya se está llevando a cabo, pronto es posible que nos podamos ahorrar la revisión de los mensajes.

Twitter is working on revealing how deep my Twitter addiction is by showing how frequent the user Tweets right in the profile page

frequencies: Daily, Weekly, Monthly, Infrequently or Never pic.twitter.com/yo1L6gsnr4

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 12, 2022