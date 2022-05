El Ryzen 9 7950X rinde hasta un 15% más en monohilo, ¿es suficiente para vencer a Intel?

Todavía no tenemos las nomenclaturas definitivas, pero todo apunta a que el Ryzen 9 7950X será el procesador tope de gama de la nueva generación que va a lanzar AMD a finales de este año. Sabemos que estará fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC, y también tenemos clara cómo será su configuración a nivel interno gracias a toda la información que proporcionó la CEO de la compañía, Lisa Su, durante la keynote de apertura del Computex 2022.

El Ryzen 9 7950X, y todos los procesadores de esta nueva generación configurados con más de 8 núcleos, utilizarán dos chiplets fabricados en el nodo de 5 nm de TSMC. Cada chiplet tendrá:

8 núcleos Zen 4.

8 MB de caché L2.

32 MB de caché L3 accesible por los 8 núcleos.

En total, esos dos chiplets harán que el Ryzen 9 7950X tenga 16 núcleos y 32 hilos. Justo debajo de los dos chiplets estará el chip I/O, que integrará las controladoras DDR5 y PCIe Gen5, y también una GPU AMD Radeon basada en la arquitectura RDNA2. Este chip estará fabricado en el proceso de 6 nm de TSMC, lo que quiere decir que los Ryzen 7000 utilizarán el nodo de 5 nm a nivel de CPU y el nodo de 6 nm a nivel de I/O y de GPU integrada.

Los Ryzen serie 7000 estarán limitados a configuraciones de memoria DDR5, tal y como apuntaban los primeros rumores, lo que significa que si queremos saltar a esta nueva generación de procesadores tendremos que comprar una placa base nueva y también un nuevo kit de memoria, ¿pero realmente valdrá la pena dar ese salto? Es una buena pregunta, pero creo que debemos ir más allá y pensar, tras analizar toda la información oficial que ha dado AMD, si realmente podrán competir con Intel.

Ryzen 9 7950X: Un 15% más de rendimiento monohilo no equivale a un 15% más de IPC

Es un error que está corriendo como la pólvora en Internet, y que debemos frenar en seco. AMD no dijo en ningún momento que Zen 4 vaya a ofrecer una mejora del IPC del 15% frente a Zen 3, lo que indicó fue que veremos una mejora de rendimiento monohilo de hasta un 15%. Si diseccionamos con cuidado esa frase nos daremos cuenta de cosas importantes:

Se habla de una mejora del 15% general, es decir, incluyendo tanto el aumento de rendimiento derivado del IPC como de aquél que viene por el aumento de la frecuencia de trabajo.

es decir, incluyendo tanto el aumento de rendimiento derivado del IPC como de aquél que viene por el aumento de la frecuencia de trabajo. Es un valor máximo en el mejor de los casos , y se obtuvo comparando frente al Ryzen 9 5950X en Cinebench R23, lo que sugiere que el chip utilizado por AMD fue ese Ryzen 9 75950X al que ya hemos hecho referencia.

, y se obtuvo comparando frente al Ryzen 9 5950X en Cinebench R23, lo que sugiere que el chip utilizado por AMD fue ese Ryzen 9 75950X al que ya hemos hecho referencia. Si nos fijamos en la letra pequeña asociada a esa frase veremos que, además, AMD utilizó en la comparativa memoria DDR5 a 6 GHz con una latencia muy ajustada para acompañar al Ryzen 9 7950X.

Poniendo en contexto todo esto, y teniendo en cuenta que la diferencia de frecuencias de trabajo entre el Ryzen 9 5950X y el Ryzen 9 7950X en monohilo sería grande (4,93 GHz el primero y 5,4 GHz el segundo), creo que está bastante claro que buena parte del aumento de rendimiento monohilo vendría por esa subida de frecuencias, y no debemos olvidarnos también del impacto de la memoria RAM. Sé que en Cinebench R23 no afecta demasiado, pero incluso en el peor de los casos puede marcar un leve aumento, y al final todo suma.

Con todo lo anterior en mente, creo que AMD no ha querido precisar la mejora exacta del IPC que marca Zen 4 frente a Zen 3 porque esta es mucho menor de lo que esperábamos. Obviamente no tenemos datos, pero me temo que es probable que ronde entre un 3% y un 8%.

¿Podrá superar a Intel con ese aumento del rendimiento?

Si comparamos con Alder Lake-S, sí. Por seguir con la comparativa que hizo la propia AMD, el Intel Core i9-12900K tiene un rendimiento monohilo de 1.930 puntos en Cinebench R23, mientras que el Ryzen 9 5950X alcanza los 1.684 puntos. Una mejora del 15% supondría 252 puntos más, lo que nos dejaría un total de 1.936 puntos. La diferencia es mínima, pero suficiente para reconocer como ganador al Ryzen 9 7950X.

Sin embargo, la diferencia sería mucho mayor en multihilo porque el Ryzen 9 7950X no tiene una división de núcleos de alto rendimiento y de alta eficiencia. AMD dijo que fue capaz de conseguir una mejora de rendimiento de hasta un 31% en Blender frente al Intel Core i9-12900K, ¿pero qué ocurrirá cuando lleguen al mercado los procesadores Core Gen13, es decir, la serie Raptor Lake-S?

Con todo lo que he visto hasta el momento, estoy bastante convencido de que los Core Gen13 van a ofrecer un rendimiento monohilo superior a los Ryzen 7000, gracias a la mejora del IPC que supondrá la arquitectura Raptor Cove en los núcleos de alto rendimiento y al aumento de frecuencias, y tengo mis dudas sobre el rendimiento multihilo, sobre todo porque, según las últimas informaciones, el Intel Core i9-13900K tendrá 8 núcleos de alto rendimiento, 16 núcleos de alta eficiencia y 32 hilos. Esto quiere decir que doblará el número de núcleos de alta eficiencia con respecto al Intel Core i9-12900K.

Notas finales: Tenemos por delante un combate épico

Tanto AMD como Intel tienen por delante uno de los combates más intensos, y más importantes, de los últimos años dentro del sector de CPUs de consumo general de alto rendimiento. AMD golpeó duro con Zen 3, pero Intel supo recuperarse con Alder Lake-S, y ahora parece que el gigante de Santa Clara podría imponerse al de Sunnyvale con Raptor Lake-S, no solo por potencia bruta, sino también por compatibilidad y soporte, ya que esa generación de procesadores funcionará con el socket LGA1700 y soportará memorias DDR4 y DDR5.

AMD podría tener a su favor una baza importante, la integración de una GPU RDNA2 en sus Ryzen 7000, algo que ya hizo con sus APUs Ryzen 6000, y puede que también opte por afinar los precios mucho mejor de lo que lo hizo en su momento con los Ryzen 5000, una generación que llegó al mercado con un precio demasiado alto (en comparación con los Ryzen 3000).

En cualquier caso, y gane quien gane, lo importante es que habrá una competencia brutal entre ambas compañías, y que al final los grandes beneficiados seremos nosotros, los consumidores. Es fantástico tener a Intel y a AMD tan fuertes, y luchando a brazo partido.