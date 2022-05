Cuando hablamos de juegos, lo más habitual es centrarse en las novedades. Y es normal, los últimos lanzamientos, y especialmente aquellos que son esperados desde mucho tiempo antes, como Elden Ring y Cyberpunk 2077, por citar dos casos de juegos recientes, uno en el que las expectativas se han visto más que razonablemente satisfechas, y otro en el que la sobredosis de promesas y la necesidad de cumplir un plazo imposible, se tradujeron en uno de los fiascos más memorables de los últimos años.

Sin embargo, aunque estos juegos suelen captar la atención de todo el mundo, y de manera inmediatamente posterior a su lanzamiento suelen concentrar a una enorme cantidad de jugadores, al revisar la lista de los más jugados nos encontramos con que, en general, títulos más antiguos siguen concentrando el interés de una enorme parte de la comunidad de jugadores. Títulos muy consolidados y que se lo ponen muy difícil a los nuevos lanzamientos.

Esto es algo, no obstante, de lo que no podemos culpar a los títulos antiguos, pues el problema en realidad es que son muchos de los nuevos lanzamientos los que no consiguen capturar a la comunidad del mismo modo que otros que suman más años. Algo de lo que, no obstante, tampoco se puede culpar a las desarrolladoras, al menos en parte, pues no existe una fórmula predeterminada que garantice que un juego nuevo será un éxito.

Here are the top 10 most played games of Q1 2022 in the U.S. ranked by year of initial release. (Source: The NPD Group’s PlayerPulse)

Half of the top 10 weren’t launched this decade. Elden Ring ranked 20th. Ahead of it were games like Rocket League, World of Warcraft and Skyrim. pic.twitter.com/eWXKVMFHZj

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 24, 2022