Novedades VOD 05/20: ‘Diamantes en bruto’ es lo nuevo de Adam Sandler para Netflix… y no es una broma

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y de todo lo que hay, mucho y poco a la vez, Diamantes en bruto es de largo lo más prometedor, con una honrosa excepción que también destacamos. Vamos a ello.

Netflix

Tres semanas después, Netflix vuelve a comerse la cabecera de la sección… por falta de oponentes, pero también con buen material. Y además de llega al catálogo la primera descarga de películas de Studio Ghibli, así que ojito que no se te pase ninguna.

Decíamos que Diamantes en bruto es lo nuevo de Adam Sandler para Netflix y que no es una broma, y lo mantenemos. Aunque el tirón del actor estadounidense es bastante más notable -ya ha firmado para cuatro pelis más con Netflix- de lo que la calidad media de las películas que protagoniza podría dar a entender, lo cierto es que la que nos ocupa no tiene nada que ver con lo que hace de normal. Diamantes en bruto es un drama con toques de suspense en el que Sandler se pone en la piel de un peculiar joyero neoyorkino al que le toca afrontar un muy mal trago. La crítica la aplaude y amassa ya más de media docena de premios, así que recuerda aquello de no juzgar un libro por su portada.

Otro estreno de Netflix que destacamos para es el de No hables con extraños, una serie británica de suspense protagonizada por Richard Armitage (El Hobbit) que si bien la crítica está recibiendo con menos aspavientos, es de lo más llamativo -en el buen sentido- que la cadena tiene para ofrecer esta semana. El cuanto a de qué va, el tráiler te lo cuenta.

Si el año pasado Netflix estrenó la fantásica serie documental Nuestro planeta, ahora hacen lo propio con La Tierra de noche, y es que «cuando cae el Sol, con la noche se despierta un nuevo mundo». Son solo seis capítulos, así que no te lo pienses que merece la pena.

Más contenidos exclusivos:

Chocolate (T1). «Unidos por la comida en momentos cruciales pasados y presentes, un médico y una chef se reencuentran cuando empiezan a trabajar juntos.»

(T1). «Unidos por la comida en momentos cruciales pasados y presentes, un médico y una chef se reencuentran cuando empiezan a trabajar juntos.» Diablero (T2). «En una gran ciudad, un cura desesperado por encontrar a una niña desaparecida se une a un cazador de demonios y su variopinto equipo en una misión de otro mundo.»

(T2). «En una gran ciudad, un cura desesperado por encontrar a una niña desaparecida se une a un cazador de demonios y su variopinto equipo en una misión de otro mundo.» Luna Nera (T1). «En la Italia del siglo XVII, una joven descubre su destino junto a una familia de brujas mientras el padre de su novio trata de darle caza por practicar magia negra.»

(T1). «En la Italia del siglo XVII, una joven descubre su destino junto a una familia de brujas mientras el padre de su novio trata de darle caza por practicar magia negra.» Miss Americana . «En este revelador documental, Taylor Swift se mete en su papel de compositora e intérprete mientras demuestra cómo sacarle partido a todo el poder de su voz.»

. «En este revelador documental, Taylor Swift se mete en su papel de compositora e intérprete mientras demuestra cómo sacarle partido a todo el poder de su voz.» Next in Fashion (T1). «Diseñadores con mucho talento procedentes de todas las partes del mundo compiten por ganar 250.000 $ y por convertirse en futuros gurús del mundo de la moda.»

(T1). «Diseñadores con mucho talento procedentes de todas las partes del mundo compiten por ganar 250.000 $ y por convertirse en futuros gurús del mundo de la moda.» Omnisciente (T1). «En una ciudad donde los drones vigilan a los ciudadanos a todas horas, una mujer recurre a su ingenio para burlar a la vigilancia e investigar un asesinato.»

(T1). «En una ciudad donde los drones vigilan a los ciudadanos a todas horas, una mujer recurre a su ingenio para burlar a la vigilancia e investigar un asesinato.» Orange Is the New Black (T6). «En esta premiada serie de la creadora de «Weeds», una pudiente neoyorkina acaba en una cárcel para mujeres cuando las consecuencias de un antiguo delito le pasan factura.»

(T6). «En esta premiada serie de la creadora de «Weeds», una pudiente neoyorkina acaba en una cárcel para mujeres cuando las consecuencias de un antiguo delito le pasan factura.» Ragnarok (T1). «En un pueblo noruego afectado por la polución y el deshielo de los glaciares, el fin del mundo parece una realidad. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal.»

(T1). «En un pueblo noruego afectado por la polución y el deshielo de los glaciares, el fin del mundo parece una realidad. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal.» The Ranch (T8). «Un exjugador de fútbol americano, su hermano mayor y su padre, un ganadero, tratan de mantener a flote un rancho mientras aprenden a vivir juntos.»

(T8). «Un exjugador de fútbol americano, su hermano mayor y su padre, un ganadero, tratan de mantener a flote un rancho mientras aprenden a vivir juntos.» Vir Das: For India. «El cómico Vir Das rinde homenaje a la historia de la India desde su singular perspectiva.»

Entra en catálogo:

37 Seconds

BTOOOM! (T1)

Cuentos de Terramar

Deep Blue Sea

Desayuno con diamantes

El castillo en el cielo

El padrino

El padrino II

El padrino III

Es la jefa

La banda de los antillanos

Love Jacked

Mi vecino Totoro

Nicky, la aprendiz de bruja

Porco Rosso

Puedo escuchar el mar

Recuerdos del ayer

Sonic X

Stronger

Vivir sin permiso (T2)

Warcraft: El origen

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrenó la semana pasada Star Trek : Picard, y para esta lo único nuevo que trae es el nuevo capítulo de esta serie. Por otro lado, sigue rellenando su catálogo a lo bestia y de todo lo nuevo destacamos la franquicia de Harry Potter, si es que eres un muggle al que le gustan estas cosas.

Nuevos capítulos:

Star Trek: Picard

Entra en catálogo:

7 vidas (Serie completa)

78/52: La escena que cambió el cine

Aída (Serie completa)

Air Bud: World Pup

All or Nothing: Selección brasileña de fútbol

American summer

Anna Karenina

Así habló De Crescenzo

Barrabás (Miniserie)

Bienvenido a Sarajevo

Borning: Más rápido, más peligroso

Ca$h (Cash)

¡Cómo mola ser mono!

Cosas insignificantes

Deal

Dioses y monstruos

Disparando a perros

Don Camilo Monseñor

Dos vidas

Dragones: Los Jinetes de Mema (T1-T4)

Educación siberiana

Efectivo

El Gendarme de Saint-Tropez

El Gendarme en Nueva York

El Gendarme se casa

El Gendarme y los extraterrestes

El cazador de hombres

El comisario (Serie completa)

El hombre que nunca existió

El idiota

El loco, loco mundo del Gendarme

El que caminaba sol

George y el Dragón

Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter y la cámara secreta

Harry Potter y el prisionero de Azkabán

Harry Potter y el cáliz de fuego

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y El misterio del príncipe

Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte – Parte 1

Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte – Parte 2

In Tranzit

Kim Novak nunca estuvo aquí

KROOS

La Carta

La cordillera

Las vacaciones del señor Hulot

Los mercenarios

Los Octonautas (T1-T2)

Los Serrano (Serie completa)

Los aventureros del tesoro perdido

Loving Vincent

Luisa Spagnoli (Miniserie)

Líneas de Wellington

Manny & Lo

Memoria Perdida

Metello

Mi tío

Mónica y el sexo (T1)

Mrs. Brown

Nadie es perfecto

Nominados

Notting Hill

Reykjavík-Rotterdam

Ride

Seis gendarmes en fuga

Siempre a tu lado (Hachiko)

Ted Bundy: enamorada de un asesino

The Set

Toni Kroos

Tu mejor amigo: un nuevo viaje

Un Golpe de Altura

Una vida sin miedo

Viaje a los Confines de la Tierra (Miniserie)

Y la creó para el escándalo

Zafarrancho en el circo

Zaniki

HBO

Y en cuanto a HBO, la semana pasada también la tuvo animada, pero esta decae y los nuevos capítulos de sus series en emisión y un puñadito de pelis es todo lo que hay.

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Avenue 5 (T1)

Batwoman (T1)

Curb your Enthusiasm (T10)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

El visitante (T1)

Embrujadas (T2)

Legacies (T2)

Manifest (T2)

Stumptown (T1)

Supergirl (T5)

Tell Me a Story (T2)

The New Pope (T2)

Wataha (T3)

Entra en catálogo:

Closer

Infierno azul

Money Monster

Reservoir Dogs

Rumbos

The Punisher

The Pursuit of Happyness

The Ring 2 (La señal 2)

Underworld: Blood Wars

Apple TV+

Para el final como siempre dejamos a Apple TV+ que es la recién llegada y tiene entre poco y nada por ofrecer: las tres series que mantiene en emisión.

Nuevos capítulos: