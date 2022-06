watchOS 9 y Salud, una pareja muy bien avenida

No podía faltar un hueco en la WWDC 2022, entre iOS 16, el esperado Apple M2 y ipadOS 16 para watchOS 9, la próxima generación del sistema operativo que rige el smartwatch de Apple. Y aunque, visto lo visto, parece que no debemos esperar nuevos sensores biométricos (o al menos las funciones anunciadas no harían uso de ellos) en la futura generación del Apple Watch, que seguramente verá la luz el próximo otoño, sí que hay algunas novedades muy interesantes, así como el salto de algunas funciones, hasta ahora exclusivas del reloj, a la app Salud para iOS.

Lo primero que hemos visto de watchOS 9, como cabía esperar, es la faceta más visual del mismo, es decir, las nuevas esferas, con sabores para todos los gustos.

Lunar : una interesante propuesta que representa la relación entre el calendario gregoriano y el calendario lunar.

: una interesante propuesta que representa la relación entre el calendario gregoriano y el calendario lunar. Playtime : una creación artística interactiva firmaa por Joi.

: una creación artística interactiva firmaa por Joi. Fulton : un diseño clásico que podremos ajustar a nuestras preferencias simplemente girando la corona del Apple Watch.

: un diseño clásico que podremos ajustar a nuestras preferencias simplemente girando la corona del Apple Watch. Astronomy: no es una esfera nueva, pero ha sido profundamente rediseñada para watchOS 9, y ahora incluye un nuevo mapa estelar e información actualizada sobre las nubes.

Adicionalmente, Apple ha rediseñado algunas esferas ya existentes con el fin de dar más protagonismo a las complicaciones (los elementos que podemos añadir a la esfera para personalizarla con la información que queremos). Esto me parece todo un acierto de watchOS 9, pues en ocasiones el pequeño tamaño de las mismas dificulta un tanto su lectura, restando algo de utilidad a un elemento que, per se, si que supone una gran mejora sobre las esferas estándar.

Esto, no obstante, ha sido solo la introducción de la presentación de watchOS 9, y una pequeña parte de la misma en comparación con lo que ha llegado a continuación, cuando de la mano de varias personas, hemos podido conocer todo lo que nos traerá el nuevo OS en lo referido tanto a deporte como a salud, con la particularidad de que, pese a que iOS 16 ya había sido presentado previamente, también se han dado a conocer novedades en relación con el mismo y con la app Salud.

Lo primero que hemos visto es un conjunto de nuevas métricas que se aplicarán cuando corremos, y nos indican la longitud de zancada, el tiempo de contacto con el suelo y la oscilación vertical. Estos nuevos datos de watchOS 9 nos proporcionan información muy valiosa, especialmente si tenemos que evitar excesos de carga vertical, corregir el estilo de zancada o el nivel de impulso, etcétera.

Adicionalmente, cada vez que practiquemos deporte watchOS 9 tomará y nos mostrará más datos tanto en relación con nuestras lecturas biométricas como con el propio entrenamiento: duración, medias, distancias, etcétera. Y una nueva función, esta muy valiosa en múltiples casos, es la de las zonas cardiacas de entrenamiento. Tanto si pretendemos explotar todo nuestro potencial de forma segura, como si por cuestiones de salud debemos evitar forzarnos demasiado, con la información de las zonas podremos afinar al máximo.

Otro elemento que se incorpora a las funciones de watchOS 9 para la práctica de deportes tiene que ver con los tiempos de calentamiento y reposo, y es que con su llegada ya podremos configurarlos para que el Apple Watch nos marque la pauta de los entrenamientos. Y, al finalizar, obtendremos métricas más completas, que nos permitirán realizar un análisis detallado de nuestro rendimiento y nuestros progresos. Y por último, para quienes practican deportes que combinan varias disciplinas, como el triatlón, será capaz de distinguir cada una de las mismas para tomar métricas de cada una de ellas.

El segundo gran puntal de watchOS 9 lo encontramos en el apartado de salud, algo en lo que Apple ha puesto el foco desde hace varias generaciones de Watch y watchOS, y apartado en el que encontramos varias novedades. La primera atañe a la función de medición del sueño, y que ahora será capaz de detectar en qué fase del mismo nos encontramos, un factor de gran importancia a la hora de intentar determinar la calidad del sueño.

Las métricas relacionadas con el sistema cardiovascular también crecen con watchOS 9, concretamente en lo referido a la identificación de fibrilación auricular. La app de electrocardiograma de watchOS ya es capaz de detectarla, y en caso de que sea confirmada, el Apple Watch monitorizará de manera permanente las señales que la identifican, lo que permitirá realizar un estudio detallado y generar informes de la incidencia de la misma, lo que será de ayuda para determinar circunstancias que pueden incidir negativamente en esta afección.

Por otra parte, y como cabía esperar, de la mano de watchOS 9 llegarán también nuevos entrenamientos y mejoras para Apple Fitness+. el servicio de entrenamiento dde Apple. No obstante, la principal novedad relacionada con este servicio es que dará el salto a iOS 16. Y es que, aunque los sensores del iPhone no pueden proporcionar la misma información biométrica que los del Apple Watch, en Cupertino sí que consideran que la información proporcionada por el smartphone es suficiente como para poder entrenar y medir nuestro desempeño con las funciones del servicio.

Y, personalmente, la última función anunciada, que también encontraremos tanto en watchOS 9 como en iOS 16, me parece un enorme acierto. Y es que a la app Salud, tanto en watchOS 9 como en iOS 16, se suma una nueva función con la que podemos llevar el control de medicinas, complementos y vitaminas que debemos tomar con una periodicidad determinada. Con la misma tendremos recordatorios y, para prevenir problemas, la app también nos informará sobre interacciones y posibles incompatibilidades de la medicación que empleamos.

