Las APU Phoenix de AMD incluirán un acelerador de IA procedente de Xilinx

La compra de Xilinx por parte de AMD apuntaban a un intento del gigante rojo de profundizar en la ejecución de inteligencia artificial. Esto ha sido confirmado tras verse que los futuros procesadores Ryzen, de nombre en clave Phoenix, incluyen motores de aceleración de inteligencia artificial de Xilinx que están siendo puestos a prueba en laboratorio.

La información procede de un tuit publicado por David Schor, analista de tecnología, con el que afirma que Victor Peng, Presidente del Grupo de Computación Adaptativa e Integrada de AMD, le ha dicho que ya están ejecutando próxima generación de procesadores Ryzen en sus laboratorios y que estos cuentan con el motor de aceleración de inteligencia artificial procedente de Xilinx. Debido a la mención explícita Ryzen, todo apunta a que el motor de inteligencia artificial terminará llegando a Phoenix, la futura generación de APU (procesadores con aceleradores gráficos potentes integrados).

Otro detalle que ha dejado claro la filtración o declaración es que las APU Phoenix siguen en pruebas de laboratorio, por lo que todavía están pendientes de validación antes de pasar a su fabricación en masa, cosa que se espera empezar en el año 2023. Su presentación oficial sería en el CES 2023 y utilizará una nueva estructura de nombres que la compañía de explicó hace poco.

Some interesting updates: Victor Peng says Ryzen client chips with Xilinx’s AI Engine are back from the fab and in the lab. #Ryzen #Xilinx

— David Schor (@david_schor) September 16, 2022