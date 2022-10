La espera por el iPhone 14 Pro ya se extiende a un mes

Con la del iPhone 14, ya son tres las generaciones en las que el apellido Pro, pese a conllevar un precio más elevado, es el que toma la delantera en la demanda por parte de los usuarios. Tanto es así que, de hecho, debemos recordar la sorpresa que experimentamos (y especialmente que experimentaron en Cupertino), allá por octubre de 2020, con el lanzamiento de la familia iPhone 12, la generación que marcó el debut del modelo Mini.

En la generación anterior, la del iPhone 11, el modelo estándar fue un gran éxito de ventas, si bien es cierto que los modelos Pro y Pro Max también funcionaron bastante bien en lo referido a ventas. De este modo, Apple decidió mantenerlos en la siguiente generación, algo lógico, pero reforzó esta con una opción más económica y de menor tamaño, el iPhone 12 Mini. Todos entendimos que las previsiones de Apple pasaban por que el Mini fuera el modelo más vendido, gracias a su bajo precio.

Sin embargo, y como también recordarás, los modelos más demandados de la generación del iPhone 12 fueron los Pro y Pro Max, y sorprendentemente el iPhone Mini no llegó a despertar el interés esperado en los usuarios. Personalmente, y más después del profundo (y en mi opinión muy acertado) análisis que hizo mi compañero Javier Cortijo, nunca he llegado a entender que este modelo, así como su sucesor, el iPhone 13 Mini, no funcionaran mejor en lo referido a las ventas, pues eran una propuesta de lo más equilibrada.

Así, desde la generación del iPhone 12, hemos visto como cada año, con cada nuevo relevo generacional, los Pro y Pro Max terminan siendo los grandes protagonistas. Este año, con el remplazo del modelo Mini por el Plus, cabía la duda sobre si la combinación entre este y el modelo estándar lograrían plantarle algo más de frente sus «hermanos mayores». Sin embargo, y según podemos ver en la tienda online de Apple, vemos que un año más la tendencia se repite, y que en este punto, poco más de dos semanas después de la fecha prevista de llegada al mercado, la espera por un iPhone 14 Pro y Pro Max ya se puede llegar a extender a un mes, frente a las 3-4 semanas de hace unos 10 días.

Apple tiene, con este nuevo relevo generacional, una señal más de que quizá, de cara a futuras generaciones, debería reajustar sus ritmos de producción, dando más peso a estas dos versiones. Y es que hablamos de algo que se ha repetido ya en tres ocasiones, y que seguramente se intensificará más, a medida que Apple marque más diferencias entre los modelos estándar y los Pro.