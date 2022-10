Elon Musk, Twitter, bots y molinos de viento

Ya han pasado más de dos meses desde que quedaran establecidas las condiciones para el juicio entre Twitter y Elon Musk, por la decisión de este último de frustrar la operación de compra que había iniciado pocos meses antes. Y aunque parece que su equipo legal sigue trabajando, con el fin de intentar retrasar la fecha de celebración del mismo, de momento la cuenta atrás sigue apuntando al 17 de octubre, como el primero de los cinco días durante los que se extenderán las vistas. Dos semanas que probablemente no sean nada agradable para Elon Musk.

Y es que, a la espera de ver cómo se desarrolla el juicio, en el punto actual todo parece apuntar a que la actual junta directiva de Twitter tiene las de ganar. La tendencia en Delaware, donde se celebra el juicio, sumada al historial de la jueza, generalmente proclive a dar la razón a las partes que pretenden que se cumpla lo firmado, frente a quienes desean dar marcha atrás en dichas operaciones, apuntan a que salvo que el equipo legal de Elon Musk sea capaz de justificar documentalmente las razones esgrimidas por el multimillonario, tiene todas las de perder.

Así, en estas circunstancias, y aunque es algo sabido que Elon Musk no es demasiado proclive a moderar su discurso, aunque sea por su propia bien, quizá debería hacer una excepción. Pero no parece por la labor y, lo que es peor (peor para sus intereses, quiero decir, para el común de los mortales en realidad es algo inocuo), parece seguir elevando su lucha contra aquello que considera el gran problema de Twitter, los bots, acercándose peligrosamente al punto en el que terminó sus días el ingenioso hidalgo con respecto a los molinos.

