Google ha presentado Android 13 Go Edition, la próxima versión del sistema optimizado específicamente para trabajar sobre smartphones de gama de entrada. También ha anunciado el número total de usuarios de la plataforma y que ahora asciende a 250 millones de terminales.

Google inició hace cinco años con ‘Oreo’ el programa Android «Go» con el objetivo de soportar mejor los teléfonos móviles de gama de entrada y hardware básico. Aunque los requisitos han aumentado en las últimas versiones, esta versión ligera y reducida era capaz de mover terminales con solo 512 Mbytes de memoria RAM, almacenamiento igual de reducido y precios desde apenas 50 euros.

La plataforma cuenta con servicios optimizados, apps dedicadas para la versión con espacio definido y especial en la tienda Play Store, características para trabajar en modo off-line o un administrador de datos incorporado para ayudar a preservar los datos móviles que tienden a ser más reducidos en terminales básicos.

Google ha ido mejorando esta versión ligera cada año, desarrollando una edición específica por cada versión mayor de Android publicada. La verdad es que ha cumplido objetivos y su uso ha ido aumentando. Hoy, gobierna 250 millones de unidades activas mensuales, según anuncia la compañía.

Android 13 Go Edition, novedades

Una de las novedades clave de la versión reside en la llegada de las actualizaciones del sistema Google Play para dispositivos Android Go. Ello significa que los usuarios podrán obtener algunas actualizaciones esenciales del ecosistema Android sobre la marcha sin tener que esperar a que el fabricante del teléfono las publique.

«Esto hará que la entrega de actualizaciones críticas sea rápida y sencilla sin comprometer la disponibilidad de almacenamiento en el dispositivo. El resultado será que el teléfono se mantendrá actualizado a lo largo del tiempo, sin tener que esperar a la próxima versión o a la entrega de software del fabricante de tu teléfono para tener lo último y lo mejor”, explica la compañía.

La segunda pata del Android 13 Go Edition será la llegada del lenguaje de diseño Material You usado desde Android 12. Este tipo de diseños mejorará la personalización, la integración de funciones y la coherencia visual por toda la interfaz. Además, la nueva versión de Android Go mostrará artículos y contenido personalizados cuando deslicemos el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de inicio. Este feed de Discover también incluye videos cortos y actualizaciones de resultados de eventos deportivos.

Los nuevos permisos de notificaciones y la capacidad de definir idiomas por aplicación que ha estrenado Android 13, también estarán disponibles en esta versión ligera, junto a algunas bifurcaciones locales que ofrecerán una experiencia de usuario más personalizada. Los primeros terminales con Android 13 Go Edition se estrenarán en 2023.