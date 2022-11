LG y MSI preparan nuevos monitores curvados para «gaming»

LG y MSI ya están calentando motores de cara al CES 2023 que se celebrará a principios del año que viene en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Para ello, y a buen seguro que entre otras cosas, han empezado a mostrar dos modelos de monitores OLED, uno por cada compañía, con los que pretenden reforzar o ganar en un terreno muy competido como el del gaming.

En lo que respecta al modelo de monitor de LG, este es el UltraGear OLED Curved Gaming Monitor WQHD. El tamaño de la pantalla es de 45 pulgadas, soporta una resolución de 3.440×1.440 píxeles con un ratio de aspecto de 21:9 y una tasa de refresco de 240Hz. Su curvatura es de 800R.

Otras características del UltraGear OLED Curved Gaming Monitor WQHD de LG es su ángulo de visión es de 178 grados y como conexiones incluye dos HDMI, un DisplayPort, soporte del 98,5% del espectro de color DCI-P3, un tiempo de respuesta GTG de 0,03ms, un peso aproximado de 8,6 kilogramos, además de contar con soporte para AMD FreeSync y G-SYNC. Con un precio de 1.999,99 euros apertura de las reservas se espera que se produzca el 12 de diciembre de 2022 y los envíos empezarían a hacerse a partir del 28 de diciembre de 2022.

Por otro lado, MSI ha empezado a mostrar lo que ha anunciado como el primer monitor gaming ultrapanorámico y curvado del mundo, el cual tiene por nombre Project 491C. Se trata de una pantalla con un panel QD-OLED de 49 pulgadas que funciona a una frecuencia de 240Hz. Por ahora no se tienen más detalles sobre el periférico, pero la propia MSI ya ha expuesto a través de su cuenta oficial de Twitter que habrá más en el CES 2023.

The world’s FIRST super ultra-wide curved gaming monitor, with a 240Hz QD-OLED panel, is out there to ensure you enjoy a viewing experience far better than anything you’ve had before. Get ready for CES2023 for the debut of our Project 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD

— MSI Gaming (@msigaming) November 24, 2022