MSI B650M Project Zero y MSI MAG PANO M100R PZ, análisis: un dúo único

Tras varios días de montaje y pruebas hoy por fin puedo compartir un análisis muy especial con vosotros centrado en dos componentes, la placa base MSI B650M Project Zero y el chasis MSI MAG PANO M100R PZ. Ambos están diseñados para complementarse a la perfección, y con ellos podremos crear un PC muy particular.

Una de las cosas más interesantes de estos dos componentes es que nos permiten librarnos de verdad de los cables que irremediablemente se acaban viendo en el interior del chasis. Los que nos leéis a diario sabéis que siempre he cuidado mucho este tema en todos los PCs que he montado, es decir, que siempre tengo sumo cuidado con la gestión del cableado para hacer que este se vea lo menos posible en la cara bonita del PC, que es esa que mostramos orgullosos «al mundo».

Sin embargo, por mucho esfuerzo que haga siempre se acaba viendo algo de cableado. Es inevitable, el cable de 24 pines tiene que ir conectado a la placa base, así que acaba asomando por uno de los laterales del chasis, y lo mismo sucede con los cables de alimentación CPU, los cables de periféricos USB y los demás conectores necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, como el de alimentación del ventilador de la CPU y los de los puertos y botones del chasis.

Pues bien, la paca base MSI B650M Project Zero y el chasis MSI MAG PANO M100R PZ vienen al rescate y con ellos podremos montar sin problemas, y de una manera muy sencilla, un PC sin esos cables que normalmente quedarían a la vista en la cara bonita del PC. No es magia, es ingenio, ya que dicha placa base mueve todos los conectores a la parte trasera del chasis.

Obviamente esto hace que necesitemos un chasis adaptado a esa nueva ubicación de los conectores, y es ahí donde entra en juego el chasis MSI MAG PANO M100R PZ, que tiene la distribución necesaria para que podamos instalar sin problemas la placa base MSI B650M Project Zero, y para enrutar y gestionar el cableado en la parte trasera. Interesante, ¿verdad? Pues sigue leyendo, que te vamos a contar todo lo que debes saber sobre ambos componentes.

MSI B650M Project Zero, análisis externo

La MSI B650M Project Zero es una placa base de gama media que se presenta con un diseño y un acabado totalmente premium. Incluso algo tan básico como la caja ya nos transmite esa impresión, y el primer contacto con la placa es realmente bueno, tanto por calidad de construcción como por la solidez estructural que presenta. El PCB es de seis capas y está reforzado con dos onzas de cobre.

Al principio manipularla se nos puede hacer un poco raro, y es totalmente normal, porque como dije los conectores están colocados en la parte trasera, pero al final esto hace que el proceso de montaje sea mucho más cómodo y sencillo, ya que no tenemos que complicarnos tanto con el recorrido y la gestión del cableado, como veremos más adelante.

En el frontal tenemos el socket AM5 y justo en la parte de la derecha nos encontramos con cuatro ranuras para memoria DDR5. En la parte de la izquierda, y en la zona superior del socket, viene el sistema de alimentación y regulación de voltaje de la CPU, también conocido popularmente como VRM. Sobre él se asienta un completo sistema de refrigeración pasiva que hace contacto con almohadillas térmicas de alta conductividad, y que se ocupará de mantener totalmente bajo control las temperaturas de trabajo.

El VRM que trae la MSI B650M Project Zero es uno de los mejores de su gama, ya que cuenta con diseño de 10 + 2 + 1 fases que suman en total 90 amperios. Esto, unido a los dos conectores de alimentación de 8 pines situados en la parte trasera, son una garantía total de que podremos mover cualquier procesador Ryzen 7000 sin ningún tipo de problema con esta placa, incluido el Ryzen 9 7950X.

La MSI B650M Project Zero permite instalar un máximo de 256 GB de memoria DDR5 con una velocidad máxima de 7.600 MHz, siempre que utilicemos un módulo por canal y que este sea «single rank». Si utilizamos módulos «dual rank» la velocidad máxima garantizada son 6.400 MHz. El nivel óptimo para un procesador Ryzen 7000 está en 6.000 MHz y latencias CL30, así que esta placa excede los valores recomendados.

En mitad inferior tenemos dos ranuras PCIe. La primera es Gen4 x16 y tiene refuerzo metálico, algo fundamental, ya que aumenta la solidez estructural de la ranura y nos permitirá montar sin problemas tarjetas gráficas voluminosas y pesadas. Debajo de ella tenemos una ranura PCIe Gen3 x1 que es ideal para montar, por ejemplo, una tarjeta de sonido dedicada.

La MSI B650M Project Zero viene también con un completo sistema de refrigeración pasiva que cubre tanto el chipset como las dos ranuras M.2 que integra. Al quitar el bloque podemos ver con más detalle la disposición de dichas ranuras, y también el chip de sonido, los condensadores y la controladora Nuvoton NTC66870-R. Ambas ranuras M.2 hacen contacto con el bloque de refrigeración pasiva, y son compatibles con el estándar PCIe Gen4 en modo x4.

El chip de sonido lo tenemos en la esquina izquierda. Se trata de un Realtek ALC897, una solución capaz de cubrir sin problemas las necesidades de casi cualquier tipo de usuario medio. Soporta configuraciones de sonido 7.1 y reproducción en 32 bits y 384 kHz. Justo encima del chip tenemos cuatro condensadores electrolíticos Nippon Chemi-Con 10V 100, y más arriba va situada la tarjeta de red inalámbrica MediaTek RZ616, que nos da soporte de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3

En la parte trasera podemos ver todos esos conectores que normalmente estarían en la parte frontal. En la mitad superior se encuentran dos conectores de alimentación CPU de 8 pines, los conectores de cuatro pines para ventiladores y bombas de refrigeración líquida, un conector de tres pines para iluminación LED RGB, el conector de 24 pines y el USB para los conectores USB Type-C frontales del chasis.

Pasando a la mitad inferior nos encontramos con el clásico conector USB 3.0, tenemos cuatro puertos SATA III, dos conectores USB 2.0, un conector para sonido, más conectores de tres y cuatro pines para iluminación LED RGB y accesorios y los pones dedicados a los botones y la interfaz del chasis, es decir, los que nos permiten encender y resetear el PC utilizando los botones del chasis.

Terminamos con una vista lateral que nos permite apreciar el amplio abanico de conectores que incluye la MSI B650M Project Zero. Tenemos de todo, y los conectores aparecen perfectamente identificados y diferenciados por rendimiento gracias a los números adjuntos. Así, los conectores USB Type-C se diferencian en uno de 10 Gbps y otro de 20 Gbps. En la parte superior tenemos dos botones dedicados que nos permiten resetear la CMOs y otro para actualizar la BIOS con una unidad USB sin necesidad de CPU, RAM o tarjeta gráfica.

Especificaciones de la MSI B650M Project Zero

Placa base micro-ATX de gama media con socket LGA1178 (AM5).

VRM de 10 + 2 +1 fases y 90 amperios.

Controladora MPS2324.

Mosfets MPS2327.

PCB de 6 capas reforzado con dos onzas de cobre.

Sistema de refrigeración pasiva que cubre todo el sistema VRM.

Diseño invertido con conectores en la parte trasera.

Chipset AMD B650.

Cuatro ranuras para memoria DDR5 a un máximo de 7.600 MHz. Soporta hasta 256 GB de RAM, y es compatible con perfiles de overclock AMD EXPO y con Intel XMP.

Ranura PCIe Gen4 x16 reforzada y ranura PCIe Gen3 x1.

Dos ranuras M.2 con refrigeración pasiva compatibles con el estándar PCIe Gen4 x4.

Cuatro puertos SATA III a 600 Gbps.

Conectores de imagen: salida HDMI 2.1 y otra salida DisplayPort 1.4.

Conectores USB: dos conectores USB 2.0 Type-A, tres conectores USB 3.2 Gen2 Type-A a 10 Gbps, dos conectores USB 3.2 Gen1 Type-A a 5 Gbps, un conector USB Gen2 Type-C a 10 Gbps y un conector USB 3.2 Gen 2×2 Type-C a 20 Gbps.

Tres conectores jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Conexión Ethernet 2,5 GbE (Realtek RTL8125BG).

Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E con dos tomas para antenas de ganancia (tarjeta de red MediaTek RZ616).

Sonido integrado Realtek ALC897 con soporte de sonido 7.1.

Botones dedicados para limpiar la CMOS y actualizar la BIOS desde un USB.

La BIOS que incluye esta placa base mantiene el diseño y la interfaz clásicos de MSI, ofrece un conjunto de funciones muy completo y no muestra ningún problema de rendimiento. En mis pruebas ha funcionado con total fluidez, y la experiencia de uso ha sido perfecta. Os dejo una galería para que podáis hacer un recorrido visual haciendo clic en las imágenes.

MSI MAG PANO M100R PZ: análisis externo

Para poder utilizar la placa base MSI B650M Project Zero necesitamos un chasis específico, y por eso hemos unido a este análisis la MSI MAG PANO M100R PZ, que está diseñado para montajes con los conectores y el cableado en la parte trasera. Es compatible con el formato micro-ATX, lo que significa que no tendremos problemas de espacio con dicha placa base, y en términos de diseño es realmente bonito.

Nada más sacarlo de la caja nos damos cuenta de que es un chasis bastante ligero y tiene un tamaño comedido, algo que sin duda se agradece, ya que esto hace que sea más cómodo y fácil trabajar con él. MSI ha hecho un trabajo excelente con la estética del este chasis, sobre todo por la acertada combinación de líneas marcadamente angulosas, que le confieren un diseño atemporal, como por la terminación transparente que se extiende desde el lateral hasta la parte frontal.

El MSI MAG PANO M100R PZ es un chasis que está pensado para que nuestra configuración sea la gran estrella, y actúa como un escaparate de cristal para mostrarla de una manera única. Las otras partes del chasis combinan metal y plástico, y tenemos dos filtros antipolvo extraíbles, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. El superior va integrado en la tapa de plástico, que queda sujeta por pestañas y asegurada con dos tornillos.

La calidad de materiales que presenta este chasis es buena, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene (109,98 euros), y también que viene equipado con cuatro ventiladores con iluminación LED RGB y una controladora en la parte trasera. Esos ventiladores están colocados en posición de sacar aire, lo que significa que están generando una presión negativa. Dichos ventiladores se dividen en tres situados en el lateral y uno en la parte trasera.

En el interior tenemos espacio suficiente para montar una tarjeta gráfica de gran tamaño, aunque solo podremos hacerlo en posición horizontal. Contamos con un espacio dedicado a la fuente de alimentación que va tapado con un embellecedor, y en la parte inferior de la derecha tenemos un hueco reservado al montaje de un ventilador adicional, que podríamos aprovechar para montar uno que meta aire frío al interior de la caja, aunque ya os adelanto que esto no es necesario.

Justo en la base del chasis, podemos ver las conexiones frontales. El MSI MAG PANO M100R PZ tiene un puerto USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, un conector USB 3.2 Gen 1 Type-A, un jack de 3,5 mm, un botón LED y el botón de encendido. Todo el cableado de los puertos frontales se ha integrado en un único conector que irá directamente a la placa base, lo que facilita mucho el proceso frente a los chasis que traen los conectores separados, obligándonos a conectarlos en sus pines correspondientes uno a uno.

En la parte superior tenemos espacio para montar tres ventiladores de 120 mm, y también para instalar un kit de refrigeración líquida AIO con un radiador de hasta 360 mm. En total, el MSI MAG PANO M100R PZ soporta un máximo de 10 ventiladores de 120 mm, los cuatro que ya trae preinstalados, tres en la parte superior, dos en la base y otro en la zona inferior del extremo de la derecha, justo al lado de los tres ventiladores laterales.

Echando un vistazo a la parte trasera vemos tanto la controladora de la iluminación LED RGB y de los ventiladores como los espacios reservados a los conectores y a la fuente de alimentación. La MSI MAG PANO M100R PZ viene con todo lo que necesitamos para conseguir un montaje perfecto, de hecho incluye bridas de velcro y bridas delgadas de plástico, y trae incluso con un nivel para que podamos comprobar si la tarjeta gráfica va a necesitar de un sistema de sujeción como refuerzo.

Tanto el panel de cristal templado como el panel metálico trasero son muy fáciles de quitar y de poner, ya que están sujetos mediante pestañas y por presión, así que solo tenemos que tirar hacia afuera para extraerlos al instante, sin complicaciones y sin tener que utilizar herramientas. Esto facilita mucho tanto la realización de futuras ampliaciones como los mantenimientos básicos del equipo, incluyendo la limpieza interior.

Especificaciones del MSI MAG PANO M100R PZ

Chasis micro-ATX preparado para placas base con conectores en la parte trasera.

Permite montar dos unidades de 2,5 pulgadas o una unidad de 2,5 pulgadas y otra de 3,5 pulgadas.

Conectores integrados: un USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, un USB 3.2 Gen 1 Type-A y un jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono.

Admite hasta 10 ventiladores de 120 mm.

Incluye cuatro ventiladores de 120 mm con iluminación LED RGB, todos ellos sacando aire.

Integra una controladora para iluminación LED RGB y ventiladores.

Soporta ventiladores CPU de hasta 175 mm de altura.

Admite kits de refrigeración líquida con un radiador de hasta 360 mm colocados en la parte superior.

Lateral en cristal templado, chasis en metal y detalles en plástico.

Frontal transparente con un acabado poligonal que muestra todo el interior como si fuera un escaparate.

Incluye botón dedicado para cambiar la iluminación LED.

Medidas: 44 x 23,5 x 40,5 centímetros.

Peso: 11,29 kilogramos.

Montaje, experiencia de uso y componentes

El proceso de montaje es bastante sencillo e intuitivo, basta con mirar la parte trasera del MSI MAG PANO M100R PZ para tener claro cómo va a ir colocada la placa base y cómo quedarán los conectores. En este sentido hay que destacar que MSI ha colocado muy bien la controladora dedicada a la iluminación y a los ventiladores, y que el cableado está en una posición en la que no estorba para nada.

En este análisis hemos utilizado los siguientes componentes:

Procesador Ryzen 9 7950X.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance a 6.000 MHz con latencias CL30.

Unidad SSD Corsair Force Series MP510 con 960 GB de capacidad.

Placa base MSI B650M Project Zero.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC con 8 GB de GDDR6.

Kit de refrigeración líquida AIO Corsair iCUE LINK H100i LCD.

Fuente de alimentación Nfortec SCUTUM X de 850 vatios con certificación 80 Plus Bronce.

Lo primero que debemos hacer es montar todo lo que podamos sobre la placa base antes de introducirla en el interior del chasis. Esto es importante porque resulta mucho más cómodo trabajar con la placa base fuera del equipo que con ella dentro, aunque en este caso no he llegado a colocar la bomba en el socket y he preferido esperar a montar primero el radiador en la parte superior para afinar mejor la posición de los tubos.

Para instalar la refrigeración líquida hay que desatornillar primero el sistema de retención que trae la placa, que son las dos piezas de plástico alrededor del socket. Ahora colocamos los tornillos elevadores del kit de refrigeración líquida y listo, podemos pasar a quitar la tapa de plástico del socket, lo abrimos e insertamos el procesador. Aseguraos de que está orientado correctamente, cosa que es muy sencilla, ya que basta con mirar que el triangulito del socket y el del procesador están en la misma posición.

Ahora abrimos las pestañas de retención de la memoria RAM y colocamos los dos módulos ocupando las ranuras 2 y 4. Estas son las ranuras recomendadas para maximizar la compatibilidad, y nos permitirán activar el doble canal. El siguiente paso es quitar los tornillos para retirar el bloque de refrigeración de la zona dedicada a las ranuras M.2, quitamos también el tornillo de sujeción, introducimos el SSD, colocamos el tornillo de sujeción y volvemos a atornillar el bloque de disipación pasiva.

Llegados a este punto estamos listos para montar la placa base. La colocamos con cuidado orientándola bien sobre los tornillos elevadores y procedemos a sujetarla con los tornillos incluidos en la bolsa que trae el chasis MSI MAG PANO M100R PZ. Una vez que la tengamos atornillada es un buen momento para empezar a conectar cosas a la placa base, para ello nos vamos a la parte trasera y procedemos a conectar los cables de la controladora y los del chasis.

No tiene pérdida, es muy fácil identificar dónde va cada cable, pero por si te queda alguna duda te confirmo que estos son los cables del chasis que deben ir a la placa base:

Un conector USB 3.

Un conector USB Type-C.

Un conector de audio

Un conector que unifica todos los cables de los del panel frontal del chasis.

Conector 5VDG RGB de 3 pines que debe ir a la placa base.

También tenemos un conector SATA que es el que alimenta a la controladora, y que debe ir conectado directamente a un cable SATA de la fuente de alimentación. Este lo conectaremos cuando hayamos instalado la fuente de alimentación, aunque antes de ello vamos con el kit de refrigeración líquida AIO. Para instalarlo primero tenemos que quitar la tapa superior. Es muy fácil, aflojamos los dos tornillos que sujetan la tapa y tiramos de ella hacia nosotros cogiéndola por el espacio que hay en el centro.

Conectamos los cables dedicados que trae el kit Corsair iCUE LINK H100i LCD, atornillamos el radiador en los espacios dedicados a ello utilizando los tornillos y las arandelas que incluye dicho kit, y aplicamos pasta térmica sobre el IHS del procesador y procedemos a afianzar la bomba utilizando el kit de sujeción y los tornillos de anclaje. Una vez que hemos terminado debemos pasar los cables del kit por el espacio lateral del chasis para gestionar el cableado, y tenemos que montar el hub iCUE Link, que irá instalado en la parte trasera.

El kit de refrigeración líquida añade cableado, pero podremos gestionarlo con suma facilitar. A la placa base tendremos que conectar el cable hembra de tres pines, que debe ir en el conector «CPU_FAN» o «CPU_PUMP», y podremos utilizar el extensor para concentrar los dos conectores USB 2.0 hembra en uno solo, que será el que irá a la placa base.

No tendremos problemas con las distancias, y el hub va imantado, así que podremos moverlo si es necesario todas las veces que queramos. De ese hub sale también un conector de alimentación de 6 pines que tendremos que conectar directamente a un cable de la fuente de alimentación, aunque esto también lo haremos más adelante.

Ha llegado el momento de montar la fuente de alimentación. El MSI MAG PANO M100R PZ ofrece espacio más que suficiente para realizar todo el proceso de forma cómoda, de hecho no he tenido el más mínimo problema con la fuente utilizada en este artículo. Montamos los cables que vamos a necesitar, que en este caso son dos cables PCIe y uno SATA, ya que los dos cables CPU de 8 pines ya vienen en la fuente por su diseño semimodular.

Introducimos la fuente pero sin atornillarla todavía, pasamos un cable de alimentación PCIe de 8 pines por el espacio de la base interior, que será el que conectaremos a la tarjeta gráfica, y ahora conectamos el cable de 24 pines y los dos cables de alimentación CPU de 8 pines a la placa base. Para terminar conectamos también el SATA de la controladora y el conector de alimentación de 6 pines del hub iCUE Link al cable PCIe y listo, solo queda atornillar la fuente al chasis.

Los últimos pasos son muy sencillos, gestionamos el cableado con las bridas incluidas y orientamos el cable de 24 pines para que no sobresalga, ya que de lo contrario no podemos cerrar la parte trasera del chasis. Colocamos la tapa trasera y la tapa superior, quitamos dos rejillas de las ranuras de expansión, abrimos el sistema de retención de la ranura PCIe, insertamos la tarjeta gráfica, colocamos los dos tornillos de sujeción y conectamos el cable de alimentación de 8 pines. Listo, insertamos el panel de cristal templado, lo cerramos con un poco de fuerza y ya hemos terminado.

Pruebas de temperatura y conclusión

El montaje ha quedo espectacular, como podéis ver en las imágenes adjuntas. Tenemos un PC con una estética gaming marcada que al mismo tiempo resulta bastante comedida y elegante. El acabado en cristal del chasis MSI MAG PANO M100R PZ hace que la configuración y los componentes utilizados destaquen mucho más, y que la iluminación LED RGB luzca de maravilla.

Al haber utilizado la placa base MSI B650M Project Zero todos los cables quedan escondidos en la parte trasera, y solo vemos parcialmente los cables que salen del kit de refrigeración líquida, algo que en este caso es inevitable por el diseño del kit AIO que hemos utilizado, pero es imprescindible para mantener bajo control el Ryzen 9 7950X, un chip que requiere de un kit de refrigeración líquida de alto rendimiento.

El resultado es soberbio a nivel estético, ¿pero qué hay del rendimiento y los valores térmicos? Vamos a descubrirlo ahora mismo. En este montaje todos los ventiladores están sacando aire caliente, es lo lógico ya que cuando colocamos el kit de refrigeración líquida en la parte superior lo ideal es que este también saque el aire caliente, porque este tiende a subir, y colocar sus ventiladores metiendo aire no haría más que empujar el aire caliente hacia abajo e impedir que salga, lo que crearía bolsas de aire caliente.

Por las aperturas del chasis entrará aire del exterior, no tenemos que preocuparnos, y el aire caliente no se acumulará dentro del PC. Es cierto que con una configuración de este tipo tiende a entrar más polvo, pero esto no es un problema, solo tendremos que preocuparnos de limpiar el equipo con un poco más de frecuencia, cosa que tenemos muy fácil gracias a sus paneles laterales extraíbles sin herramientas.

En cuanto al rendimiento, el Ryzen 9 7950X obtuvo 37.558 puntos en Cinebench R23 bajo la prueba multihilo y 1.983 puntos en la prueba monohilo con la configuración por defecto, es decir, sin tocar nada para mejorar su rendimiento de casa. Este resultado es totalmente normal y entra dentro de lo esperado, lo que significa que la MSI B650M Project Zero es capaz de mover este procesador sin ningún tipo de problema.

Por lo que respecta a las temperaturas, el Ryzen 9 7950X se mantuvo a su temperatura habitual cuando funciona a plena carga y registró picos de 95 grados y una media de 88 grados durante toda la prueba de estrés de Cinebench 2023, que duró diez minutos. En esta, el rendimiento en multihilo fue de 37.321 puntos, un resultado ligeramente inferior al de la prueba de una sola pasada, pero que confirma que no tenemos problemas de estrangulamiento térmico.

El VRM de la MSI B650M Project Zero mostró un comportamiento perfecto y obtuvo unos valores de temperatura totalmente óptimos. Con el PC en el escritorio, sin hacer nada específico, el chipset y el VRM se movían en los 32,5 y 33,5 grados, respectivamente, y en la prueba de estrés de Cinebench R23 ambos alcanzaron un pico de 35,5 grados y 64 grados, respectivamente.

Lo mismo ocurrió con la tarjeta gráfica, que mantuvo unas temperaturas excelentes jugando a Cyberpunk 2077 en 1080p con trazado de trayectorias en 1080p, resolución optima para la GeForce RTX 4060 Ti utilizada. En ningún momento superó los 65 grados de temperatura, lo que equivale a un resultado totalmente óptimo.

La conclusión que podemos sacar de todo este análisis es muy sencilla, la placa MSI B650M Project Zero y el chasis MSI MAG PANO M100R PZ hacen una pareja perfecta, ofrecen una alta calidad dentro del rango de precios en el que se encuadran, nos permiten utilizar componentes de alto rendimiento sin ningún tipo de problemas y ponen a nuestra disposición todo lo necesario para conseguir, de una manera sencilla, un montaje libre de cables y con una estética sobresaliente. Son una buena opción, sin duda.

MSI B650M Project Zero 9.1 NOTA NOS GUSTA Diseño. Calidad de construcción. VRM y disipación. Puede con cualquier CPU. Estabilidad. BIOS cuidada. Conectores traseros. A MEJORAR Sin PCIe Gen5. RESUMEN Una placa base de gama media con matices más propios de la gama alta que puede con cualquier procesador actual. Destaca por su diseño con conectores en la parte trasera, por su estabilidad y por su alta calidad de construcción. Diseño y construcción 9.5 Refrigeración 9 Conectividad 9 BIOS 9 Calidad / Precio 9