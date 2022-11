Se acerca la campaña navideña, y la Epic Games Store está ultimando una interesante promoción en la que ofrecerá un total de 15 juegos gratis, además de las clásicas ofertas de temporada y el cupón especial de descuento. Este último es, sin duda, detalle muy apetecible, ya que nos permitirá conseguir un 25% de descuento en cualquier juego.

Esta información tiene todo el sentido del mundo porque encaja a la perfección con lo que hizo la Epic Games Store el año pasado durante la campaña navideña, un periodo en el que regaló también 15 juegos. La base de la promoción de 2022 no cambiará frente a la del año anterior, lo que significa que esos juegos gratis se ofrecerán en días distintos, y que para conseguirlos solo necesitaremos tener una cuenta y reclamarlos en el momento en el que estén disponibles. Una vez hecho, se añadirán de forma permanente a nuestra cuenta.

Según la fuente de la noticia la campaña navideña dará comienzo en la Epic Games Store el 15 de diciembre, y se mantendrá hasta el 5 de enero, tendrá descuentos importantes en multitud de juegos, además del cupón con el 25% de descuento en cualquier título, regalará contenidos cosméticos y ofrecerá esos 15 juegos grátis. Todavía no conocemos los nombres de dichos juegos, pero todo parece indicar que seguirán este orden:

Del 15 al 16 de diciembre: primer juego gratis.

Del 16 al 17 de diciembre: segundo juego gratis.

Del 17 al 18 de diciembre: tercer juego gratis.

Del 18 al 19 de diciembre: cuarto juego gratis.

Del 19 al 20 de diciembre: quinto juego gratis.

Del 20 al 21 de diciembre: sexto juego gratis.

Del 21 al 22 de diciembre: séptimo juego gratis.

Del 22 al 23 de diciembre: octavo juego gratis.

Del 23 al 24 de diciembre: noveno juego gratis.

Del 24 al 25 de diciembre: décimo juego gratis.

Del 25 al 26 de diciembre: undécimo juego gratis.

Del 26 al 27 de diciembre: duodécimo juego gratis.

Del 27 al 28 de diciembre: decimotercer juego gratis.

Del 28 al 29 de diciembre: decimocuarto juego gratis.

Del 29 de diciembre al 5 de enero: decimoquinto juego gratis.

Si estas fechas se confirman, es posible que el juego gratis que ofrecerá la Epic Games Store del 29 de diciembre al 5 de enero sea un «plato fuerte», es decir, un título triple A importante que tendrá una disponibilidad temporal mucho mayor que la del resto de juegos.

Como he dicho anteriormente, todavía no conocemos la lista de juegos gratis que estarán disponibles este año en la Epic Games Store, pero puede que en los próximos días se produzca una filtración total o parcial, así que estaremos atentos para contaros cualquier novedad. A título personal, creo que es probable que acabemos viendo algún título triple A lanzado este año que no haya tenido el éxito esperado, aunque esto es pura intuición mía.