Microsoft publica el parche para hacer que los juegos rindan bien en Windows 11 2H22

Windows 11 2H22 no ha sido precisamente un lanzamiento brillante. El despliegue de la última versión o actualización del sistema para escritorio de Microsoft tuvo que ser detenido debido a problemas de rendimiento que afectaban a los juegos y, en algunos casos, a versiones actualizadas de ciertas funciones. Obviamente, estos problemas no iban a durar para siempre, así que la compañía ya tiene listo el parche para solventarlo (o al menos eso es lo que dice).

Microsoft ha empezado a desplegar una actualización opcional en fase previa, KB5020044, que contiene el parche que presuntamente corrige los problemas detectados a la hora de ejecutar videojuegos en Windows 11 2H22. Esto quiere decir que, a menos que uno esté empleando la compilación de Windows Insider, la actualización debe ser descargada manualmente, cosa que se puede hacer yendo primero a Configuración y luego a “Actualización y seguridad” o Windows Update.

El gigante de Redmond ha explicado que el origen del fallo que provoca la pérdida de rendimiento en los juegos está en el hecho de que algunos títulos y aplicaciones habilitaban de forma inadvertida funciones de depuración del rendimiento de la GPU, las cuales es muy raro que estén habilitadas para los usuarios finales debido a que son cosas que suelen estar orientadas a desarrolladores.

KB5020044 contiene una gran cantidad de actualizaciones y correcciones además de abordar el problema que protagoniza esta entrada. Entre otras cosas que aporta están que los suscriptores de OneDrive reciben alertas de almacenamiento en la página de Sistema, la combinación del Contenido destacado de Windows con los Temas en la página de personalización, además de la muestra de la cantidad total de almacenamiento de todas las suscriptores de OneDrive y del almacenamiento total en la página de Cuentas dentro de la Configuración.

Microsoft avisa de que “debido a las operaciones mínimas durante los días festivos y el próximo año nuevo occidental, no habrá ninguna versión previa no relacionada con la seguridad para el mes de diciembre de 2022. Habrá una versión de seguridad mensual (denominada «B») para diciembre de 2022. El mantenimiento mensual normal de las versiones preliminares B y no relacionadas con la seguridad se reanudará en enero de 2023”.

Windows 11 2022 ha tenido que hacer frente a diversos problemas desde que su despliegue comenzara en el pasado mes de septiembre, entre ellos un bug detectado en el driver de NVIDIA que fue resuelto hace tiempo. Los que quieran conocer todos los detalles de la actualización KB5020044 pueden consultarlos a través de su página en el sitio web de soporte técnico de Microsoft.