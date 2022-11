CDPR quiere publicar el remake del primer The Witcher después de The Witcher 4

Tras un Cyberpunk 2077 al que no le ha ido del todo bien a pesar de haber remontado en los últimos meses, parece que CD PROJEKT RED (CDPR) está preparando una batería de títulos basados en la IP de The Witcher, además de estar presuntamente trabajando ya en la secuela del mencionado Cyberpunk 2077. La compañía polaca está desarrollando un The Witcher 3: Wild Hunt de nueva generación y tiene proyectados The Witcher 4 (bajo el nombre en clave de Polaris) y un remake de la primera entrega.

Adam Kiciński, presidente y CEO adjunto en CD PROJEKT RED, ha dicho en la última llamada de ganancias de la compañía que el remake del primer The Witcher sería comercializado después de The Witcher 4 con el propósito de que el primero pueda beneficiarse del trabajo hecho con el segundo en términos de tecnología, en especial en lo que respecta al uso y la implementación del motor Unreal Engine 5. A nivel de diseño se introducirían cambios profundos para que sea verdaderamente un juego de mundo abierto y aparentemente sería desarrollado por Fool’s Theory, una empresa creada por exempleados de CDPR y que ha estado detrás de Seven: The Days Long Gone.

Pero dejando aparte modas como un acabado gráfico al que generalmente se le da un protagonismo excesivo y unos mundos abiertos que parecen una obligación, la mayor cuenta pendiente que debe saldar el remake del primer The Witcher es el sistema de control, que en el juego original era y sigue siendo malo. De hecho, posiblemente más de uno haya salido espantado sobre todo si ha jugado antes a cualquiera de las dos entregas posteriores, sobre todo la tercera, que se ha erigido como uno de los mejores juegos de la década pasada.

The Witcher 4, de nombre en clave Polaris, sería el primer juego de CD PROJEKT RED desarrollo con Unreal Engine 5, así que la compañía polaca se ha asociado con Epic Games para mejorar las capacidades del motor en lo que respecta a juegos de rol de mundo abierto.

Otro proyecto en el que estaría involucrado CDPR es un spin-off con nombre en clave Sirius que sería desarrollado por The Molasses Flood, una empresa que fue adquirida por CD PROJEKT RED hace aproximadamente un año. No se sabe qué título será comercializado antes, si Polaris o Sirius.

Parece que CDPR está bastante activa y tiene la intención de delegar el desarrollo de algunos de sus juegos en otras empresas con la posible intención de tener un ritmo de lanzamientos más alto.