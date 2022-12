Netflix publica el tráiler de ‘The Witcher: El origen de la sangre’

Netflix ha publicado el tráiler oficial de The Witcher: El origen de la sangre, una precuela servida a modo de spin-off. La historia transcurrirá 1.200 años antes de la aparición de Geralt de Rivia y demás protagonistas, aunque, para sorpresa de muchos, volverá Joey Batey, quien interpreta una vez más al trovador Jaskier.

Todo parece indicar que en esta ocasión la historia será bastante diferente y que veremos a un equipo de “guerreros marginados” que no se conocen entre sí y que tendrán que unir sus fuerzas para luchar contra un “imperio imbatible”. El tráiler publicado en el canal oficial de Netflix en YouTube expone lo siguiente en la caja de descripción:

“Ambientada en la época élfica, 1.200 años antes de la llegada de Geralt, Yennefer y Ciri, ‘The Witcher: El origen de la sangre’ es la historia de siete extraños que luchan contra un imperio imbatible. Aunque procedan de clanes rivales, Éile y Fjall tienen que confiar el uno en el otro si quieren que su banda de marginados derrote a los opresores del Continente. Pero, cuando se abren las puertas a otros mundos y un hechicero sediento de poder libera una nueva arma, los siete deben crear un monstruo para vencer a otro… ”



Todo apunta a que este spin-off, The Witcher: El origen de la sangre, explicará el origen de los brujos y será estrenada el 25 de diciembre de 2022, justo el día de navidad. Aparte del mencionado Joey Batey, en el reparto también están Mirren Mack, Lenny Henry, Scian de Yeoh, Eile de Brown, Fjall de O’Fuarain, Francesca Mills, Huw Novelli, Zach Wyatt y Lizzie Annis.

Es importante tener en cuenta que The Witcher: El origen de la sangre no es la cuarta temporada de la serie, sino un spin-off. La tercera temporada todavía no ha sido estrenada y se espera que lo haga el año que viene, mientras que la cuarta, que ya ha sido confirmada, cambiará Henry Cavill por Liam Hemsworth como actor protagonista.

Parece que los números en términos de visualizaciones y audiencia han sido suficientes para que Netflix estire el chicle incluso tras la marcha de Cavill, a pesar de que la crítica y buena parte de los fans de los juegos y las novelas han criticado de manera negativa a la serie.