AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 y Ryzen 5 7600 será comercializados el 10 de enero de 2023

AMD tiene casi listos los Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 y Ryzen 5 7600, que vendrían a ser las variantes no X de los procesadores ya comercializados. Obviamente son modelos menos poderosos, pero que tendrían que ir igualmente muy sobrados para la inmensa mayoría de los usuarios, incluso para un contexto de gaming en el que últimamente los problemas de rendimiento se centran más en un software mal hecho que en la propia potencia del hardware.

A estas alturas se conocen muchos de los presuntos detalles de los próximos modelos Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 y Ryzen 5 7600 de AMD, los cuales apuntan a ser presentados, con casi toda seguridad, en el CES 2023 que se celebrará en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Eso sí, siempre es bueno coger con pinzas todo lo expuesto antes de la presentación oficial, porque puede que la compañía se haya reservado alguna sorpresa o cambio de última hora o que algunos de los datos filtrados estén equivocados.

Al parecer todo apunta a que Lisa Su se encargá de presentar oficialmente los primeros modelos no X de Ryzen 7000 el día 4 de enero de 2023 en el ya mencionado CES 2023. Los procesadores empezarían a ser comercializados pocos días después, a partir del 10 de enero del mismo año. A nivel de características, los modelos no X tienen similitudes con sus contrapartes X, pero la frecuencia base a la que trabajan es claramente inferior y su TPD también, así que podrían ser más óptimos para configuraciones de ordenador más modestas.

Por otro lado, y viendo el batacazo que se han dado los modelos X a nivel comercial, AMD podría encontrarse con una situación difícil de manejar debido a que dichos procesadores tienen posibilidades de entrar en competición con sus contrapartes no X.

Además de los Ryzen 7000 no X, AMD apunta a presentar también en el CES 2023 los modelos con 3D V-Cache, cuya principal característica es la memoria caché de nivel 3 apilada. Estos procesadores, al menos en generaciones anteriores, no eran muy aptos para la aplicación de overclock debido a que a su disipación, por cuestiones de diseño, no es tan bueno como el de modelos de otras gamas.

Salvo descalabro o cambio de planes a última, AMD debería de tenerlo todo listo para ampliar el catálogo de Ryzen 7000 durante los comienzos del año 2023. Veremos si las nuevas variantes de los procesadores consiguen atraer algo más a un público que le ha dado la espalda a los modelos X.