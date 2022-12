Cuidado con los falsos benchmarks de la Radeon RX 7900 XTX que se han «filtrado»

La filtración de una supuesta prueba de rendimiento de la Radeon RX 7900 XTX ha generado mucho revuelo, pero os puedo confirmar que es falsa, y que también lo son otras «pruebas» que han surgido a raíz de aquella, y que no han hecho más que copiar y adaptar un poco los datos para intentar que parezcan diferentes.

Ahora mismo no hay ninguna prueba oficial de rendimiento de la Radeon RX 7900 XTX, y tampoco de la Radeon RX 7900 XT, y así será hasta que se levante el embargo para la publicación de los primeros análisis, cosa que ocurrirá justo hoy. Os puedo confirmar que nosotros también analizaremos ambas tarjetas gráficas, pero que por una cuestión de disponibilidad y tiempo saldrán publicados más tarde.

Puede que te preguntes que cómo estamos tan seguros de que estas pruebas son falsas, y la respuesta es muy sencilla, porque es imposible que una GeForce RTX 4080 alcance los 81 grados en God of War, y también es imposible que esta se mueva en 71 grados en Cyberpunk 2077. La tasa de uso de la GPU tampoco cuadra en absoluto con los resultados que he obtenido en mis análisis.

Cuando analicé la GeForce RTX 4080 esta no pasó de los 65 grados a plena carga, y la media normal en juegos era de 63 grados, así que los valores que muestra esa prueba de rendimiento son totalmente irreales y no debemos darles ninguna credibilidad. Mucho cuidado con este tipo de pruebas que abundan en Youtube, la mayoría no son más que simulaciones que utilizan datos extraídos de medios donde sí se han probado determinados componentes.

Primeras estimaciones de rendimiento de la Radeon RX 7900 XTX

Aunque todavía no tenemos resultados de rendimiento totalmente fiables, gracias a las primeras filtraciones que se han ido produciendo tenemos algunos datos sobre el potencial de dicha tarjeta gráfica en pruebas sintéticas, y estos sugieren que podría ser un poco más rápida que la GeForce RTX 4080 en rasterización, y que será inferior en trazado de rayos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el DLSS 3. Su tasa de adopción no es bastante baja, pero ya ha demostrado que puede conseguir un importante aumento de rendimiento gracias a la generación de fotogramas, y AMD no tiene nada capaz de competir con dicha tecnología, al menos de momento. Con todo, estoy seguro de que nos van a sorprender con algo grande cuando presenten la tecnología FSR 3.0.

El lanzamiento de las Radeon RX 7900 XT y Radeon RX 7900 XTX tendrá lugar el 13 de diciembre. Su precio recomendado todavía no se conoce, pero lo más probable es que ambas tengan un precio de partida de 1.049 euros y 1.199 euros.