Las Radeon RX 7900 XT y XTX tienen un problema grave que no se podrá solucionar vía drivers

Llevamos un par de días viendo filtraciones que hablan de problemas importantes en las Radeon RX 7900 XT y XTX, y hoy tenemos algo más de luz con la que vamos a intentar aclararos todos los rumores que han surgido en las últimas horas. Es importante que tengáis en cuenta que todavía hay muchas dudas alrededor de este tema, y que solo podremos aclararlas cuando lleguen al mercado y podamos probarlas.

Empecemos por el principio. Según varias fuentes Navi 31, la GPU tope de gama basada en la arquitectura RDNA3 que dará vida a las Radeon RX 7900 XT y XTX, tiene algunos problemas que pueden ser considerados como fallos a nivel de hardware, y por lo tanto no se podrán solucionar mediante drivers. Estos fallos están relacionados con el consumo y con los perfiles que ha integrado AMD e implican que, en definitiva, la compañía ha impuesto un limitador demasiado estricto.

The problem may be the strict power consumption limit, resulting in serious frequency division in DX12. 😩😩😩

La curva que se produce entre el aumento de frecuencia y el voltaje tiene incrementos muy marcados, y esto hace que al final 355 vatios no sean suficientes para que la GPU pueda trabajar al 100% de forma verdaderamente intensiva. Esta información ha sido corroborada por algunos de los filtradores más importantes que conocemos a día de hoy, así que tiene una alta credibilidad, y según indican da pie a una fuerte irregularidad de la frecuencia de trabajo de la GPU bajo DirectX 12.

Otra fuente habla de fallos en plural y dice incluso que estos no se limitan a Navi 31, lo que sugiere que se extenderían a las GPU Navi 32 y Navi 33. Esas dos GPUs son las que se utilizarán en las tarjetas gráficas Radeon RX 7700 XT, Radeon RX 7700, Radeon RX 7600 XT y Radeon RX 7600 XT, que posicionarán dentro de la gama alta, gama media-alta y gama media, respectivamente.

Dicha fuente comenta también que AMD resolverá todos los problemas con «RDNA3+». No queda claro si se refiere a una revisión de RDNA3 o a su sucesora, pero lo importante es que habrá que esperar a un nuevo silicio para que todos esos fallos queden resueltos. Veremos cómo afecta esto al rendimiento real de ambas tarjetas gráficas y en qué estado acaban llegando ambas en lo que a estabilidad se refiere.

N31 require retape.

Driver only do so much try fix hardware bugs.

Not all bug are N31 only.

Some down architecture & will fix with RDNA3+.

— All The Watts!! (@All_The_Watts) December 9, 2022