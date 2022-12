La familia de smartwatches de Apple se renovó el pasado 7 de septiembre con tres nuevos modelos (cuatro si contamos el Watch Hermès): el Watch Series 8, el Watch SE y el Watch Ultra.

Como gran novedad, los de Cupertino nos sorprendieron con el modelo Ultra, un smartwatch pensado para aquellos deportistas que con los otros Watch de Apple no cubren todas sus necesidades tanto en resistencia (su caja de titanio de 49 mm tiene bordes elevados para proteger el cristal plano de zafiro de impactos laterales y tanto la Digital Crown como el botón lateral son más grandes para poder usarlos también con guantes), como la posibilidad de sumergirlo hasta 40 metros, su sistema de GPS de doble frecuencia o su autonomía de hasta 36 horas de uso normal o 60 horas en modo de bajo consumo.

El Watch Series 8 se presentó fiel a su renovación anual sin grandes diferencias frente al Watch Series 7, tampoco si lo comparamos con el Watch Series 6 que pudimos analizar hace dos años, pero es que si en su día ya dijimos que el Watch de Apple era «el mejor smartwatch de su categoría», cada pequeño detalle que añaden desde Cupertino hace que esta apreciación siga vigente, y además el hecho de que las actualizaciones de los sistemas operativos de Apple (en este caso watchOS) le den una nueva vida a los dispositivos de generaciones anteriores, es sin duda el mayor acierto que, en mi opinión, aporta la marca de la manzana.

Especificaciones del Apple Watch Series 8

Sistema operativo watchOS 9.1 Caja (tamaño y peso)

45 mm: 45 x 38 x 10,7 mm / 38,8 gramos en aluminio, GPS; 39,1 gramos en GPS + Cellular; 51,5 gramos en acero inoxidable. 41 mm: 41 x 35 x 10,7 mm / 31,9 gramos en aluminio, GPS; 32,2 en aluminio GPS + Cellular; 42,3 gramos en acero inoxidable. Certificación IP6X de resistencia al polvo Pantalla Retina OLED LTPO siempre activa. Pantalla de borde a borde. Brillo de hasta 1.000 nits. 352 x 430 píxeles modelo de 41 mm. 396 x 484 píxeles en modelo de 45 mm Procesador S8 SIP de doble núcleo Resistente al agua 50 metros. Apto para la natación Funciones de salud

App de oxígeno en sangre. Notificaciones de frecuencia cardiaca alta o baja. Notificaciones de capacidad aeróbica. Sensor de temperatura. Control de ciclo Funciones de emergencia Emergencia SOS. Llamadas de emergencia internacionales (modelo GPS + Cellular). Detección de caídas. Detección de accidentes. Prestación de retorno (en la brújula) Sensores

De oxígeno en sangre, eléctrico de frecuencia cardiaca, óptico de frecuencia de 3ª generación y de temperatura. Digital Crown de respuesta háptica Micrófono y altavoz

Sí Conectividad LTE y UMTS (modelo GPS + Cellular). WiFi 802.11 b/g/n a 2,4 y 5 GHz. Bluetooth 5.3 Alimentación Batería recargable integrada de iones de litio. Hasta 18 horas de autonomía. Cable de carga rápida magnética a USB-C Modelos GPS + Cellular: aluminio en color medianoche, blanco estrella, plata y PRODUCT Red; acero inoxidable en grafito (PVD), plata y oro (PVD). GPS: aluminio en color medianoche, blanco estrella, plata y PRODUCT Red Contenido de la caja Watch Series 8. Pulsera con dos tamaños. Cable de carga rápida magnética a USB-C Precio Hay muchas variantes que puedes configurar en la página web de Apple. Como ejemplo, el modelo GPS con caja de aluminio y correa deportiva se vende por 499 euros (41 mm) o 539 euros (45 mm). Si es el modelo GPS + Cellular, el de 41 mm se vende por 619 euros y el de 45 mm por 659 euros

Watch Series 8, sin novedad en el diseño

Como he comentado, el Watch Series 8 es idéntico al Watch Series 7 en cuanto a su diseño y tamaño; si los pones uno junto al otro es imposible diferenciarlos, y también es muy difícil hacerlo entre el Watch Series 6 y el Series 8, tal como podéis ver en la imagen de abajo.

El Watch de la izquierda es el Series 8 y el de la derecha el Series 6. En formato y diseño, prácticamente imposibles de diferenciar, salvo que el Series 8 (y también en su caso el Series 7) tiene una pantalla de 41 mm o 45 mm frente a los 40 mm o 44 mm del Series 6 (es decir, 1 mm de diferencia únicamente) y la pantalla tanto del Series 7 como del Series 8 aprovecha más el espacio disponible y casi va de borde a borde, solo deja 1,7 mm frente a los 3 mm del Series 6.

Comento estos detalles que pueden parecer insignificantes no como una crítica al diseño de Apple, justo al contrario, me parece tan acertado que aplaudo la continuidad, aunque eso sí, creo que aquellos que lean este análisis deben ser conscientes de que el Apple Watch Series 8 no representa una revolución, es una evolución, un paso más que para aquellos que tengan un Watch Series 7 (incluso un Series 6 bien actualizado a watchOS 9) no justifica una renovación, ya que ambos modelos todavía tienen «muuuuucha» vida por delante.

Volviendo al Watch Series 8, el protagonista de nuestro análisis, se comercializa en muchos «sabores». Para empezar, es recomendable ir a la página de configuración que tiene Apple porque no es sencillo resumir en un párrafo o dos todas las opciones que nos encontraremos. Podemos filtrar por el Watch Series 8 y el Watch Hermès. Si lo hacemos por este último, la caja será de 41 mm o 45 mm solo en acero inoxidable y colores plata o negro, con correa de piel o de nailon.

Pero si filtramos por el Watch Series 8 la cosa se complica. Para empezar, además de los dos formatos de 41 mm o 45 mm, el material de la caja puede ser aluminio o acero inoxidable. Si es el primero, los colores a elegir serán azul medianoche, blanco estrella, plata o (PRODUCT) RED. Si es en acero inoxidable, tenemos oro, plata y grafito. Y respecto a las correas, hay Solo Loop, Solo Loop trenzada, deportiva, Nike Sport, piel, acero inoxidable… pero todo depende del material de la caja escogido. Lo dicho, lo mejor, meternos en la página de configuración porque cada variedad tendrá un precio diferente.

Respecto a su pantalla, es una Retina OLED LTPO que va de borde a borde (de hecho, parece fundirse con los bordes de la caja) y está siempre activa (si así lo queremos, aunque esta función se puede desactivar si por ejemplo buscamos aumentar la autonomía de su batería; yo personalmente, como cargo el Watch todas las noches y me llega sin problemas, siempre mantengo activa la pantalla).

Esta Retina de 352 x 430 píxeles en el modelo de 41 mm y de 396 x 484 píxeles en el modelo de 45 mm tiene un brillo de hasta 1.000 nits, más que suficiente para verla sin problemas incluso en condiciones de mucha luz solar.

Sensor de temperatura y detección de accidentes

El Apple Watch Series 8 mide la temperatura corporal gracias a dos sensores: uno ubicado en el cristal trasero y otro justo debajo de la pantalla. Este diseño mejora la precisión porque reduce el sesgo provocado por el entorno (día muy caluroso o muy frío, por ejemplo).

Durante la noche, el smartwatch toma muestras de temperatura de nuestra muñeca cada cinco segundos y cada sensor es capaz de detectar cambios tan pequeños como 0,1 grados Celsius. La temperatura nocturna de la muñeca es un buen indicador de la temperatura corporal general porque mientras se duerme los vasos sanguíneos se dilatan y aumenta el flujo de sangre a las extremidades.

Después de llevar el reloj durante cinco noches y tras activar que el Apple Watch controle tu sueño (fundamental para que se nos guarden todos los datos en la app Salud), podremos ver (de nuevo en la app Salud) que nuestra temperatura corporal fluctúa de manera natural de una noche a otra debido a factores como el ejercicio que hayamos hecho durante el día, si llevamos algún desfase horario, si hemos consumido alcohol, si estamos enfermos…

La temperatura de la muñeca se une a otras métricas que el Apple Watch registra durante el sueño como la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, el oxígeno en sangre y las fases del sueño. El único inconveniente de todo esto es que el sensor de temperatura solo funciona si duermes con el Watch puesto en tu muñeca, para lo cual deberás asegurarte de que tiene suficiente carga para pasar la noche y sobre todo ser de esas personas que pueden dormir con un reloj puesto; hay muchas que no lo soportan.

En cuanto a la detección de accidentes, una prestación presente en la familia iPhone 14, Apple ha desarrollado un algoritmo que combina datos procedentes de los sensores y aprovecha la mayor potencia del giroscopio y el acelerómetro del Apple Watch.

Por primera vez, el Apple Watch puede detectar si desgraciadamente hemos sufrido un accidente de tráfico grave, el que tiene más probabilidades de causar lesiones. Su sensor de movimiento y el algoritmo comentado (basado en Machine Learning, se ha entrenado y se sigue entrenando con más de un millón de horas de conducción real y de datos reales de accidentes) permiten detectar si hemos tenido un accidente grave y se pondrá en contacto automáticamente con los servicios de emergencia y avisará a nuestros contactos.

El nuevo sensor de movimiento cuenta con un acelerómetro capaz de detectar hasta 256 g (la generación anterior alcanzaba un máximo de 32 g). Además incluye un giroscopio mejorado que duplica el rango dinámico (muestrea hasta 800 Hz frente a los 400 Hz de los modelos anteriores) y aumenta así la fidelidad de los datos recogidos. Y si todo esto no fuera suficiente, junto con los datos de movimiento la detección de accidentes utiliza el barómetro, el micrófono del iPhone y el GPS para identificar patrones únicos que indiquen que se ha producido un accidente grave.

Aunque al detectar un accidente de coche la interfaz de llamada a los servicios de emergencia aparecerá en el Apple Watch porque lo más probable es que sea este dispositivo el que más cerca tenga el usuario, la llamada se realizará a través del iPhone si está dentro del rango adecuado para obtener la mejor conexión posible.

Conclusiones

Como he comentado, el Apple Watch Series 8 no supone una revolución frente a la versión anterior e incluso tampoco en relación al Watch Series 6 que ya tiene un poco más de dos años de vida. La perfecta simbiosis de los dispositivos de Apple con su ecosistema de apps y sobre todo con el sistema operativo que los controla (por ejemplo iOS para los iPhone o watchOS para el caso de los llamados relojes inteligentes) hace que puedas disfrutar de muchas de las prestaciones de los nuevos modelos en tu Watch más antiguo.