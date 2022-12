La Steam Deck ha sido todo un éxito, y esto ha sido muy importante no solo para el futuro de Valve en el mundo del hardware, sino también por todo lo que esto supone para Steam OS, el sistema operativo que utiliza dicha consola y uno de sus grandes pilares.

No hace mucho pudimos confirmar que la compañía que dirige Gabe Newell quiere impulsar el desarrollo de Steam OS, y que aspira a mejorar su posición en el mercado convirtiendo dicho sistema operativo en una opción para todos los fabricantes de consolas portátiles que quieran utilizarlo.

También descubrimos que Valve está empezando a trabajar en una nueva Steam Deck, aunque la información que teníamos era escasa y por eso no sabíamos si se trataba de una sucesora del modelo actual o si más bien sería una simple revisión o una renovación intergeneracional con cambios menores a nivel de hardware.

Gracias a una entrevista publicada por The Verge tenemos nueva información sobre la próxima Steam Deck, y sabemos que Valve no la concibe como una sucesora del modelo original, es decir, no estaríamos ante una Steam Deck 2, sino que se trataría de una renovación intergeneracional con pequeñas mejoras a nivel de hardware. Para que nos entendamos un poco mejor, sería una evolución similar a la que marcó Nintendo Switch OLED.

Dos de las grandes mejoras que quieren introducir los responsables del equipo que está detrás de la Steam Deck se centran en la batería y en la pantalla. Una batería de mayor tamaño permitiría mejorar la autonomía y garantizaría más horas de juego, mientras que una pantalla OLED representaría un salto importante en calidad de imagen y podría ayudar a mejorar la autonomía, ya que este tipo de paneles tienen un consumo de energía menor que los modelos IPS.

Por lo que respecta al hardware, Valve cree que esta configuración es la «mejor posible» que podrán ofrecer durante bastante tiempo, lo que significa que no debemos esperar el lanzamiento de una Steam Deck 2 ni a corto ni a medio plazo. Esto es perfectamente comprensible y tiene sentido, ya que lo más probable es que Valve espere a que AMD tenga preparadas nuevas APUs con una CPU Zen 4 y una GPU Radeon RDNA3.

Valve también ha comentado otros detalles importantes, como la posibilidad de lanzar una actualización de software que dé la opción al usuario de establecer y compartir perfiles que permitan fijar tasas de refresco, frecuencias de la GPU y consumo energético específicos para cada juego. La compañía no se ha olvidado tampoco del Steam Controller, y ha confirmado que está considerando lanzar una revisión del mismo.