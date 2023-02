4 lugares para descargar instaladores APK para Android

Una de las grandes ventajas de Android frente a iOS es la mayor libertad que ofrece tanto a los usuarios como a los desarrolladores. El sistema operativo móvil de Google deriva de un proyecto publicado como código abierto, Android Open Source Project (AOSP), que puede ser bifurcado y modificado, lo que abre la puerta a las conocidas ROM y a que existan reimplementaciones que intentan alejarse de los servicios de Google.

Gracias a esa mayor libertad que confiere Android, es posible obtener las aplicaciones de otras fuentes que no son la Play Store de Google. Sin embargo, lo que en un principio puede parecer una ventaja para el usuario es en realidad un arma de doble filo, ya que, al igual que Windows, hay que tener cuidado de las fuentes que se emplean para obtener las aplicaciones. Los posibles riesgos de obtener las aplicaciones de medios no oficiales son una de las razones de la postura de Apple en contra el sideloading y las tiendas de terceros, pero la presión de la gente y de organismos reguladores y gubernamentales está forzando al gigante de la manzana mordida a reconsiderar su posición, y no solo en lo que respecta a las tiendas.

El obtener el software de la fuente que quiera el usuario no es una ventaja en todos los sentidos, pero eso no hace bueno que una empresa como Apple termine acumulando tantísimo poder. Volviendo a Android, la primera pregunta que posiblemente se haga un novato en estos temas sería la siguiente: ¿hay vida más allá de la Play Store? La respuesta es sí y bastante, así que vamos a aprovechar la ocasión para mencionar cuatro repositorios desde los que se pueden descargar ficheros APK. Es probable que aquí no mencionemos nada que no conozcan muchos usuarios, pero precisamente son los medios más conocidos los que en teoría deberían de tener más ojos encima y por ende mayor supervisión para ofrecer confianza.

APKMirror

APKMirror es propiedad de Android Police, un sitio web muy conocido entre aquellos que siguen la actualidad en torno a Android, lo que refuerza la confianza que uno puede tener en este repositorio.

Obviamente, que su origen sea un portal de actualidad conocido no hace confiable de por sí a APKMirror, así que los responsables se han encargado de implementar políticas que consisten en verificar los ficheros APK que son subidos antes de su publicación, el uso de firmas criptográficas para garantizar la legitimidad de las actualizaciones y el hecho de que las aplicaciones nuevas se comparan con otras del mismo desarrollador para verificar su legitimidad.

APKMirror permite obtener versiones anteriores de las aplicaciones y ver su información extraída de Play Store, por lo que las obtenidas a través del repositorio pueden ser actualizadas con la tienda de Google.

Aptoide

Aptoide es otro viejo conocido de las descargas de instaladores APK de Andoid que tiene entre sus números el hecho de tener más de 200 millones de usuarios y haber suministrado más de 6.000 millones de descargas. Los responsables del repositorio han decidido adoptar la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y las criptodivisas, por lo que emplea la suya propia, llamada AppCoins, que permite a los desarrolladores aumentar su participación en los ingresos, entre otros usos.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce, ya que Aptoide permite a los usuarios administrar sus propias tiendas y por ende permite los APK modificados en su plataforma. Si bien están indicados, eso no quita que el usuario deba de tener de cuidado con lo que descarga.

APKPure

Y otra opción popular para descargar instaladores o aplicaciones en formato APK. APKPure, al igual que APKMirror, implementa rigurosas políticas de seguridad para garantizar en lo máximo posible que los ficheros son seguros y confiables.

Como medida de seguridad, APKPure verifica la legitimidad de todas las aplicaciones antes de publicarlas mediante el uso de SHA1 para asegurarse de que el certificado es seguro. Las firmas criptográficas para las nuevas versiones de las aplicaciones deben coincidir con las anteriormente publicadas y en los casos de las aplicaciones nuevas se compara con otro software procedente del mismo desarrollador. Si las comprobaciones arrojan dudas, el fichero APK no es publicado.

Entre sus características están la no presencia de ficheros APK modificados, listas de lanzamientos previos de las aplicaciones y cuenta con una aplicación que debe ser instalada mediante sideloading, o sea, descargando el fichero APK y procediendo a su instalación como si fuera un software para Windows, aunque en Android antes hay que permitir la instalación de aplicaciones de fuentes de terceros.

F-Droid

F-Droid es una de las alternativas a la Play Store más conocidas que existen y destaca por solo suministrar aplicaciones que están publicadas como código abierto. De hecho, sus responsables dicen tener textualmente “un catálogo de aplicaciones de software libre para Android”, así que probablemente encaje bien para aquellos usuarios que prefieran tener una experiencia más stallamanian con su smartphone, aunque para eso sería preferible cambiar el sistema operativo de stock por una ROM menos atrofiada a nivel de componentes cuestionables.

Además de la aplicación de la tienda, F-Droid también permite descargar e instalar los ficheros APK, algo que en su caso resulta casi obligado si vemos que el movimiento del software libre siempre ha estado muy ligado a la libertad del usuario, aunque oficialmente solo abarca la disponibilidad del código fuente bajo las condiciones que expusimos en su día.

Y en caso extremo, siempre te puedes quedar con la Play Store

A pesar de que Android se caracteriza por dar más libertad al usuario, la Play Store sigue siendo la tienda de referencia. Por otro lado, las tiendas de terceros no son recursos oficiales, así que la seguridad 100% en torno a ellas nunca está garantizada a pesar de que la Play Store no esté libre de pecado. Sin embargo, el hecho de que sea de la misma empresa que desarrolla e impulsa el sistema operativo puede ser un incentivo para usarla en detrimento de cualquier alternativa.

Conclusión

Android no es perfecto en términos de libertad para los usuarios, sobre todo porque las implementaciones servidas por casi todos los fabricantes de móviles están atadas a los servicios de Google y para colmo son privativas, cosa posible gracias a que Android Open Source Project está publicado principalmente bajo la licencia Apache 2, que no exige la redistribución del código fuente de un software derivado. Sin embargo, lo draconiano del control de Apple sobre su propio ecosistema y lo difícil que lo tienen los sistemas operativos alternativos han terminado por dejarle toda una autopista vacía al sistema operativo de Google en algunos aspectos.

Por otro lado, tal y como pasa con Windows, hay que tener mucho cuidado con el lugar de donde se obtienen los instaladores de las aplicaciones para Android debido a que el usuario, buscando a través de fuentes de terceros, puede acabar infectado por un malware con consecuencias catastróficas.

Desde MuyComputer no nos hacemos responsables de los perjuicios causados por el uso de estos repositorios alternativos para Android.