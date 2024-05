Google lleva Circle to Search al iPhone... o al menos lo intenta

Quienes me leen de manera habitual ya saben lo positivamente que valoro Circle to Search, la función de Android que debutó a principios de año y que permite realizar búsquedas de elementos visuales desde cualquier «lugar» del sistema operativo y de las apps instaladas en el dispositivo. Inicialmente estuvo disponible en los Pixel 8 y en los Samsung Galaxy S24, pero posteriormente ha ido saltando a más dispositivos de ambos fabricantes, con el muy reciente anuncio oficial de que próximamente también estará disponible en la Pixel Tablet.

En este tiempo, además, también hemos sabido de la llegada de nuevas funciones, que hacen que esta función resulte todavía más práctica. En marzo, por ejemplo, te contamos que Circle to Search va a sumar la función de traducir textos, y más recientemente se ha adelantado que también podremos emplear esta función para seleccionar lo que deseemos y compartirlo a través de varios medios. Es decir, que Circle to Search también va a ser Circle to Translate y Circle to Share, todo esto en menos de seis meses de «vida» de la función, personalmente me parece más que destacable.

Muchas de las funciones de Circle to Search ya las encontramos en Google Lens, pero la gran diferencia es que esta herramienta está integrada en el sistema operativo, por lo que podemos invocarla en cualquier momento y desde cualquier app, en vez de tener que hacer una captura de pantalla o descargar una imagen para, posteriormente, llevarla a Lens. Esto, claro, ocasiona que sea una herramienta exclusiva de Android… ¿o tal vez no?

Parece que Google ha decidido ir más allá y, como leemos en TechcCrunch, Google ya han conseguido llevar Circle to Search al iPhone, si bien de una manera limitada, ya que para poder emplear esta función es necesario que el teléfono tenga el novedoso Botón de acción, por lo que de momento se circunscribe exclusivamente a los iPhone 15 Pro y Pro Max. Ahora bien, visto que es posible trasladar la función a iOS, solo es cuestión de tiempo que aparezcan otros métodos que permitan utilizar esta función en más modelos.

Parece, eso sí, que esta función ya está operativa pero todavía no está disponible para los usuarios de iOS que deseen probarla, ya que parece circunscribirse a una versión de la app de Google para iOS que todavía no ha sido aprobada en la App Store y, por lo tanto, no se puede descargar. Esto, además, explicaría que Minsang Choi, responsable de diseño de Google Lens, haya publicado el tweet que puedes ver algo más arriba, pero posteriormente lo haya eliminado. No obstante, salvo que Apple ponga trabas a esta nueva versión, podemos entender que la espera será corta.