Nuestros lectores opinan: ¿cuál ha sido el peor componente que habéis tenido y que más o ha sorprendido?

Los que llevamos muchos años en el mundo del PC hemos tenido la mala pata de elegir, en más de una ocasión, un componente que al final nos ha acabado defraudando. Antes era un mal muy común porque no teníamos la enorme cantidad de información que ofrece Internet a día de hoy, aunque lamentablemente todavía no se ha superado por completo debido a los mitos, los prejuicios y la información falsa que circula por la red de redes.

Hoy me gustaría que nos contarais cuál ha sido el peor componente de PC que habéis tenido, ya sea por haberlo comprado o por haberlo recibido como regalo por parte de un familiar o amigo, pero que más os ha acabado sorprendiendo al final para bien. Como siempre, me mojo yo primero y os dejo mi elección, aunque la verdad es que me ha costado tomar la decisión, porque tenía dudas entre una GeForce FX 5200 y una S3 Virge 3D.

Al final me quedo con la S3 Virge 3D porque fue la que menos expectativas me generó al comprarla, y la que más valor me acabó ofreciendo tras ampliarla a 4 MB (la compré con 2 MB y decidí ampliarla poco después). Los más veteranos ya sabréis de qué tarjeta gráfica estoy hablando, esta fue en su momento una de las primeras aceleradoras 3D «para pobres» que no podían comprar una Voodoo de 3DFX, y que tampoco podían permitirse algo mejor como una Rendition Vérité o una Matrox Mystique.

La S3 Virge 3D ofrecía una aceleración muy básica a través de Direct3D, tan básica que era incapaz de reproducir transparencias y con ciertos juegos daba errores ocasionales de texturizado. No era grave teniendo en cuenta su precio (creo que me costó unas 10.000 pesetas de la época, unos 60 euros), y comparándola con las Voodoo que, si no recuerdo mal, costaban entre 40.000 y 50.000 pesetas, entre 240 y 300 euros.

No tenía muchas expectativas cuando la compré, pero al final quedé gratamente sorprendido porque gracias a ese componente tan aparentemente malo pude jugar a títulos como Motoracer, Resident Evil 1 y 2 y Final Fantasy VII en modo Direct3D, y conseguí alargar considerablemente la vida de mi PC de aquella época con un gasto mínimo.

Resident Evil 1 y 2 se podían jugar bien, el rendimiento era sorprendentemente bueno, aunque sin efectos de transparencia y con pequeños errores de texturizado en Resident Evil 2 que iban y venían. En Final Fantasy VII el rendimiento explorando era aceptable, pero en los combates había momentos en los que iba muy a tirones. A pesar de todo terminé el juego y le dediqué unas 100 horas.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido el peor componente que habéis tenido y que más os ha sorprendido para bien? Nos leemos en los comentarios.