Ya no puedes comprar Angry Birds, y es una muy mala noticia

Hablar de Angry Birds es retrotraernos a otra época, cercana en el tiempo pero muy, muy lejana, si hablamos de la consideración que las desarrolladoras de juegos (y cada vez más de las de otros tipos de aplicaciones) tienen con sus usuarios. Una época en la que lo más importante de los juegos era que fueran divertidos, que los usuarios se sintieran atraídos por su propuesta, decidieran pasar por caja para hacerse con ellos y, a partir de ahí, los disfrutaran sin más.

Corría el año 2009, un tiempo en el que los smartphones empezaban a ganar tracción y posiciones gracias al enorme potencial de las apps, cuando apareció en la App Store de Apple (posteriormente llegaría también a Android y a otras muchas plataformas) un juego en el que tenías que disparar pájaros contra estructuras construidas por malévolos cerdos, con el fin de recuperar los huevos que estos últimos habían robado de los nidos de las aves. Catorce años después el concepto sigue sonando igual de raro, pero la premisa sigue resultando divertida y el juego sigue enganchando igual que el primer día.

Por aquello de la viralidad, y porque el juego era realmente divertido, tardó poco tiempo en auparse a la primera posición de las listas de ventas y todo tipo de rankings de juegos para móviles. Rovio, el pequeño estudio tras Angry Birds, empezó a ingresar muchísimo más dinero del que jamás habían soñado y, como suele ocurrir en estos casos, pronto empezaron a sucederse nuevas versiones del juego, algunas de las cuales eran realmente buenas.

Todo se torció, sin embargo, en algún punto entre aquel inicio estelar y el momento actual, y esto es algo que no podemos achacar en exclusiva ni a Angry Birds ni a Rovio, pues es un mal endémico del sector. Hablo, claro, de las microtransacciones, los juegos free to play que en realidad son más play to win y de cómo inversores y accionistas han conseguido convertir los videojuegos en casinos y/o bazares persas, en los que lo único que importa es que el usuario pague, pague, pague y vuelva a pagar.

Hace algo menos de un año, en abril de 2022 y en un movimiento que podría interpretarse como en contra de dicha tendencia, Rovio «resucitó» los Angry Birds clásicos, que habían sido retirados anteriormente de las tiendas de Android e iOS. Un juego que, por 1,19 euros (precio actual en la App Store) te ofrece horas y horas de diversión sin tener que pasar por caja ni soportar impactos publicitarios cada pocos segundos.

Pero dicen que lo bueno no dura, y en este caso no se equivocan, ya que Rovio ha anunciado que va a eliminar Angry Birds de ambas tiendas, por lo que ya no será posible comprarlo. Pues leer el comunicado oficial al respecto en este tweet:

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ — Rovio (@Rovio) February 21, 2023

Hemos evaluado el modelo de negocio de Rovio Classics: Angry Birds y su impacto en el resto de nuestro catálogo y, en consecuencia, hemos decidido que lo eliminamos. O, si me permites traducirlo a humano, «Resulta que la gente prefiere pagar por un juego que ser bombardeada por publicidad y microtransacciones. Rovio Classics: Angry Birds ha hecho que nuestros títulos con toda esa basura pay to win ingresen menos y, como en realidad los jugadores no nos importan un pimiento, hemos decidido eliminar la que se ha mostrado como la opción preferida por los mismos». Creo que es un poco más largo, pero así se entiende mejor.

El impacto de Angry Birds en el resto de nuestro catálogo, dicen, porque claro, quedaría peor decir que los pay to win facturan menos desde que los usuarios pueden hacer un único pago para disfrutar de la experiencia de juego. Porque, claro, eso significaría reconocer que para ellos, desde hace mucho tiempo, dejamos de ser jugadores para convertirnos en carteras, monederos, billeteras con patas.

Lo que me lleva a darle un ojo al cinismo con el que cierran el comunicado, afirmando que quieren confeccionar la mejor experiencia posible para los jugadores… ¿Habrá quién se crea semejante falacia? A no ser, claro, que al hablar de jugadores se refieran, en realidad, a sus accionistas e inversores, el tal caso sí que está claro que son no su primera, no, son su única prioridad.