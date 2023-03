Pantalla OLED en la Steam Deck, algo más complicado de lo que aparenta

Valve ya ha dejado claro que no tiene prisa por lanzar una Steam Deck que pueda catalogarse como next gen y con un aumento considerable de la potencia. Esta falta de prisas también queda reflejada en otros aspectos como la implementación de algo como una pantalla OLED, aunque la compañía ha salido al paso para decir que la incorporación de dicha tecnología no es tan simple como aparenta.

Pierre-Loup Griffais, uno de los ingenieros de Valve que más se dejan ver en los medios y una de las caras visibles cuando se trata de temas relacionados con la Steam Deck, ha dicho que desde la empresa entienden las limitaciones del estado actual de la consola/mini-PC en términos de pantalla, pero que hay factores a tener en cuenta más allá de la simple sustitución del panel.

Pierre-Loup Griffais ha explicado que, lejos de lo que muchos han podido llegar a pensar, “la pantalla es el núcleo del dispositivo. Todo está anclado a ella. Básicamente, todo está diseñado en torno a todo cuando se habla de un dispositivo tan pequeño. Creo que sería una cantidad de trabajo mayor de lo que la gente supone. No creo que estemos descontando nada, pero la idea de que podría ser simplemente cambiar a una nueva pantalla y listo necesitaría más que eso para ser factible”.

Para exponer detalles concretos, la flexibilidad del actual panel LCD fue en su momento una de las prioridades cuando la Steam Deck fue diseñada, sobre todo para hacer que la luz de fondo fuera lo más tenue posible para jugar de manera más cómoda en entornos con poca luz y la capacidad de alterar la tasa de refresco para ahorrar batería. Si bien Pierre-Loup Griffais reconoce que esas cosas podrían ser posibles con un panel OLED, el proceso requeriría de aplicar una configuración específica.

La incorporación de un panel OLED a una futura versión de la Steam Deck es algo que Valve tiene que “planear con anticipación. Cuando estábamos trabajando en esta pantalla (LCD), nos aseguramos de que pudiera ser compatible, incluso si el cambio de frecuencia de actualización no estaba listo en el lanzamiento. Era muy importante para nosotros que todo eso fuera soportado. Por lo tanto, es algo que se debe tener en cuenta cuando se evalúa y seleccione las posibles opciones. Pero no hay nada sobre LCD vs OLED, se trata de cómo estás diseñando todo el sistema y qué hay entre la pantalla y el SoC (sistema en un chip)”.

A pesar de que a nivel de arquitectura es un PC x86 estándar, el diseño de la Steam Deck no es tan modular como el un equipo sobremesa, sino que cada componente puede terminar repercutiendo de manera importante en el conjunto. Esto quiere decir que un cambio de pantalla no solo repercutiría en lo que el usuario ve a través de sus ojos, sino también en la experiencia obtenida en general a través del dispositivo, sobre todo en lo que respecta a la autonomía ofrecida por la batería.