Nuestros lectores hablan: ¿alguna vez te has atrevido a montar un PC?

Montar un PC es algo que puede ser muy sencillo, y desde luego el proceso se ha simplificado y facilitado bastante en los últimos años. A pesar de todo muchas personas sienten pavor ante la idea de montar un equipo por su cuenta, y la mayoría prefiere recurrir a un profesional para que lleve a cabo ese trabajo.

La verdad es que en muchos casos esa decisión es la correcta, porque antes de montar un PC es necesario elegir los componentes, y si no tenemos los conocimientos necesarios puede que nos equivoquemos y que acabemos eligiendo componentes que no son compatibles entre sí, o que aún siéndolo no ofrecerán una buena experiencia de uso o podrían incluso llegar a darnos problemas.

En mi caso, prefiero comprar las piezas y montar yo mismo mis equipos, y no me importa hacer lo propio con los equipos de mis seres queridos. Al final esto me permite mantenerme al día, me ayuda a mejorar mis habilidades, me permite enfrentarme en ocasiones a nuevos desafíos y me obliga a buscar soluciones para nuevos problemas. Ya sabéis que el conocimiento es poder, y la experiencia algo fundamental.

Mi respuesta a la pregunta del título es un sí rotundo, he montado muchos PCs y la verdad es que siempre he disfrutado, incluso en aquellos casos en los que me he acabado encontrando con algún problema que me ha obligado a perder horas buscando una solución. Curiosamente, nunca he tenido un problema a nivel de hardware, todos los problemas han venido a nivel de BIOS inmaduras o por problemas con la configuración base del sistema.

Obviamente el tiempo y el esfuerzo necesario para montar un PC depende mucho de las características del mismo. Por ejemplo, montar un equipo básico sin tarjeta gráfica dedicada ni ventiladores adicionales, con una única unidad de almacenamiento y el sistema de refrigeración de stock para el procesador es algo muy sencillo, y la gestión del cableado para conseguir un montaje limpio será mínima.

Si vamos a montar un PC para gaming con ventiladores adicionales, iluminación LED RGB, tarjeta gráfica dedicada y refrigeración líquida la cosa cambia por completo, y necesitaremos invertir mucho más tiempo.

Ahora os toca a vosotros, ¿alguna vez habéis montado un PC? Si la respuesta es sí contadnos qué tal ha sido vuestra experiencia, y en caso de que nunca hayáis montado uno podéis decirnos por qué. Nos leemos en los comentarios.