Ni un día (prácticamente) sin novedades relacionadas con el nuevo Bing y su chatbot. Microsoft sabe que esta es una de sus mejores bazas, en mucho tiempo, para plantarle cara a Google y, por lo que estamos viendo en estas últimas semanas, han decidido aprovechar el tirón de todas las maneras posibles. Algo que, en verdad, tiene todo el sentido del mundo, pues la implantación del chatbot en su buscador y la apertura del acceso al mismo a todos los usuarios que lo deseen, ha permitido a los de Redmond capitalizar el interés suscitado por la inteligencia artificial durante los últimos meses.

Sí, he dicho que Microsoft ha abierto Bing a todo el mundo ya que, aunque todavía es necesario inscribirse en la lista de espera para probarlo, desde mitades de esta semana ya no hay periodo de espera, tal y como te inscribas en la lista obtendrás, de inmediato, acceso al nuevo Bing. Las únicas condiciones son emplear tu cuenta de Microsoft (Outlook, Hotmail, etcétera), ya que no se permite acceso sin iniciar sesión, y acceder, en PC, desde Microsoft Edge, aunque aquí te contamos cómo hacerlo desde Chrome y Firefox. Unas condiciones que se antojan razonables a tenor de la imaginable inversión en infraestructura que debe acometer Microsoft para poder ofrecer este servicio.

Evidentemente, en Remond ya tendrán más que estudiada la vía para rentabilizar económicamente el nuevo Bing, pero podemos poner la mano en el fuego apostando a que a día de hoy ésta no es su prioridad número uno (aunque sí que estén trabajando ya en ello, con inserciones publicitarias y demás). No, ahora mismo el foco pasa por lograr la mayor visibilidad posible, y que ésta se traduzca en la llegada de nuevos usuarios atraídos por las novedades de Bing.

Esto nos explica que, como podemos leer en su blog oficial, Bing ahora cuente con una función rápida para compartir las respuestas del chatbot en nuestras redes sociales, más concretamente en Facebook Twitter y, curiosamente, también en Pinterest. Además, y esto me parece muy llamativo porque le pregunté al chatbot precisamente sobre esta posibilidad hace unas semanas, también podremos compartir las respuestas por correo electrónico y/o, como puedes ver en la imagen superior, a través de WhatsApp (en mi caso, por ejemplo, se muestra la opción de correo electrónico, pero no la de WhatsApp).

Es indiscutible que existe un interés, por parte de muchos usuarios, por compartir las respuestas del nuevo Bing en sus perfiles. Ya sea por interesantes, por divertidas, por sorprendentes o incluso por erróneas, durante las últimas semanas hemos podido ver en redes sociales una gran cantidad de capturas de pantalla de conversaciones con el chatbot. De este modo, Microsoft facilita sustancialmente esta operación, ya que solo tendremos que situar el puntero del ratón sobre la respuesta, hacer click en el icono de compartir y escoger la red en la que queremos publicarla.

Ahora bien, que no nos quepa la menor duda de que la principal razón por la que Microsoft ha introducido este cambio es, precisamente, lo que mencionaba anteriormente, dar aún más visibilidad al nuevo Bing, al convertir a sus usuarios en difusores del mensaje. Además, claro, dichas publicaciones incluirán un enlace que lleva directamente… sí, has acertado, al chatbot. Esto no tiene nada de malo, ojo, no lo estoy criticando. Me parece un movimiento muy inteligente por parte de los de Redmond, que siguen aprovechando la ventaja con la que cuentan hasta que Google empiece a abrir el acceso a Bard.