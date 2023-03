Si eres de leer mucho en el móvil, tienes un poco -o un mucho- tocada la vista y usas Android, te interesa conocer el nuevo «modo lectura» de Android, una característica que se está estrenando en el sistema operativo de Google a modo de aplicación y que puedes instalar sin importar el modelo de teléfono que tengas.

Como puedes imaginar, este Modo Lectura es similar a la popular vista de lectura que ofrecen la mayoría de los navegadores web en PC, una función que despliega el texto de los artículos, eliminando toda distracción y, valga la redundancia, facilitando su lectura. No obstante, este nuevo Modo Lectura es una característica de accesibilidad. Tenlo en cuenta, porque no es un reemplazo de la vista de lectura.

Hablando de la vista de lectura, Chrome es el único de los navegadores grandes que no incluye dicha función, aunque basta con instalar una extensión para solucionarlo. En su versión para PC. En el móvil sí ofrece la vista de lectura («vista simplificada») pero, a diferencia del resto de derivados de Chromium, no por defecto.

En resumen, usa una alternativa (Brave, Edge, Vivaldi) si buscas un mejor navegador web para Android, uno que te aporte más funciones de las básicas propias de Chrome, incluyendo la vista de lectura. De hecho, el Modo Lectura funciona con todos porque como has leído, se trata de una característica de accesibilidad que resultará molesta para quien no tenga problemas de vista.



Encontrarás el Modo Lectura en Google Play. Una vez instalado, simplemente sigue las instrucciones del asistente y dale permiso para ejecutarse en los ajustes de accesibilidad de Android, un proceso que varía ligeramente dependiendo de la versión del sistema que tenga tu teléfono y de la capa de personalización que incluye. Más o menos:

Asegúrate de tener activado el «botón Accesibilidad».

Activa el Modo lectura en las aplicaciones de Accesibilidad.

Ya lo tienes. Sin embargo, también dependerá del Android que uses las características básicas del acceso al Modo Lectura: en la mayoría de modelos de Android, tendrás que «aguantar» un botón flotante (puedes configurarlo para que no sea tan intrusivo) que apenas se atenúa cuando no lo usas, mientas que en los Samsung Galaxy puedes asignar un atajo para activarlo, en los Xiaomi puedes anclarlo en la barra lateral.

Por lo demás, su funcionamiento es sencillo: el botón de marras aparecerá con casi cualquier fuente de texto que se muestre en pantalla, sea una página web o una aplicación, y al pulsarlo superpondrá una capa -que tarde un poco en cargar- únicamente con el texto y una fuente bien grande y con buen contraste, así como con tres botones en la parte inferior para aumentar o disminuir el tamaño, para leerlo en voz o para retocar las opciones de representación (ancho, colores, etc).

Lo cierto es que el Modo Lectura de Android no goza de muy buena puntuación en Google Play, pero es su primera versión y no puede si no mejorar, así que habrá que darle la oportunidad de que lo haga. Lo bueno es que se trata de una aplicación independiente que cualquiera puede instalar, por lo que está al alcance de todo el que lo necesite.