¿Es un buen momento para comprar una tarjeta gráfica o debería esperar? Puede que lleves tiempo haciéndote esa pregunta, y que no hayas terminado de resolver esa cuestión. No te preocupes, es totalmente normal porque nos encontramos en una situación bastante extraña que, de hecho, ha superado a la que vivimos en la transición que se produjo entre entre Pascal y Turing, y entre GCN y RDNA, arquitecturas que dieron vida a las GTX 10 y GTX 16-RTX 20, y a las RX 500-Radeon VII y RX 5000, respectivamente.

Ahora mismo están coexistiendo en el mercado tarjetas gráficas de generaciones muy diferentes que, sin embargo, tienen precios bastante elevados. Esto hace que en algunos casos esas tarjetas gráficas lleguen incluso a pisarse con otras que son muy superiores, y da forma a un batiburrillo de productos entre los que incluso un consumidor medio puede llegar a perderse. También hay que tener en cuenta que todavía no se ha completado el proceso de renovación de determinadas gamas, y que esto no ocurrirá hasta dentro de unos meses.

En situaciones normales el mejor momento para comprar una tarjeta gráfica es precisamente este en el que nos encontramos, el de transición de una generación a otra, pero por desgracia no podemos calificar al momento actual de normal, más bien todo lo contrario, y esto hace que no se cumpla en todos los casos lo que acabamos de decir. No obstante, hay excepciones, y podemos encontrar algunas ofertas que hacen que sí que resulte interesante comprar una tarjeta gráfica ahora mismo.

Consideraciones previas: un guión sencillo para ayudarte a decidir

¿Realmente necesitas una nueva tarjeta gráfica? Es una cuestión muy importante a la que no siempre prestamos la atención necesaria. Puede que tengas muchas ganas de comprar una nueva tarjeta gráfica, pero que en realidad no necesites hacerlo. Esto me llevó, en su momento, a escribir una guía dedicada a repasar cinco consejos que deberías tener claros antes de lanzarte a cambiar tu tarjeta gráfica. Revisa este artículo, y si tras leerlo tienes claro que debes cambiar tu tarjeta gráfica, entonces vuelve a esta guía.

Si necesitas cambiar tu tarjeta gráfica pero no es algo urgente, yo te recomendaría directamente que esperes a la llegada del resto de modelos GeForce RTX 40 y Radeon RX 7000, sobre todo si tu objetivo es la gama alta «económica» o la gama media, puesto que todavía están pendientes de lanzamiento modelos tan importantes y tan esperados como las GeForce RTX 4070 y RTX 4060, y las Radeon RX 7800 XT y RX 7700 XT. En caso de que apuntes a la gama alta y a los modelos más potentes, no tienes motivos para esperar.

Aunque esa es la regla general, la verdad es que también hay excepciones. Todavía no sabemos qué precio van a tener las tarjetas gráficas de gama alta «económica» y de gama media de nueva generación, pero viendo los precios que tienen los modelos más potentes está claro que se va a producir una subida de precios frente a la generación anterior. Esto quiere decir que esos modelos de nueva generación van a ser más potentes, pero también más caros, así que puede que esperar no compense en determinados casos.

Con esto en mente, es fácil entender que habrá casos en los que compense comprar una tarjeta gráfica de gama media actual y no esperar a la llegada de la nueva generación. Os pongo un ejemplo, sería una buena idea comprar ahora mismo una Radeon RX 6600 porque se pueden encontrar a precios muy económicos (desde 249,95 euros), pero no sería buena idea comprar una Radeon RX 6800 XT porque los precios están inflados y porque probablemente se acabarán pisando con la Radeon RX 7700 XT, o puede que incluso con la Radeon RX 7800 XT, y estas serán más potentes.

Lo mismo ocurre con las tarjetas gráficas GeForce RTX 30 de NVIDIA, aunque en este caso con la particularidad de que los precios en la gama media y en la gama alta «económica» siguen muy elevados, y esto hace que en líneas generales lo mejor sea esperar, salvo que queramos comprar un modelo de nueva generación que ya esté en el mercado, como por ejemplo las GeForce RTX 4070 Ti y GeForce RTX 4080.

Cinco tarjetas gráficas que vale la pena comprar hoy mismo

Si tras hacer una valoración profunda sobre todo lo que te hemos contado llegas a la conclusión de que no puedes esperar te toca decidir qué tarjeta gráfica vas a comprar. Actualmente hay cinco modelos que ofrecen un valor tan bueno en relación precio-prestaciones que son una buena compra, siempre que los encuentres disponibles por los precios que te vamos a indicar a continuación.

Para facilitarte más las cosas te voy a indicar, en cada caso, desde qué tarjeta gráfica se produciría una actualización óptima por la diferencia de rendimiento que existiría entre ambas, y las resoluciones óptimas a las que podrías jugar con cada una de ellas. Como siempre, si tienes cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverlas.

1.-Radeon RX 6600

Es una buena compra porque ofrece un rendimiento muy cercano al que tendríamos con una GeForce RTX 2070 en rasterización, porque tiene un consumo muy ajustado y porque tiene un precio muy asequible. Podemos comprarla por 269,89 euros con un buen ensamblado, y viene con The Last of Us Part I gratis, un juego que tiene un precio de 59,99 euros, lo que representa un ahorro todavía mayor, especialmente si pensábamos comprar dicho título.

Desde que tarjeta gráfica vale la pena actualizar a este modelo y qué rendimiento podemos esperar

Vale la pena actualizar desde una Radeon RX 590, GeForce GTX 1660 y anteriores.

Con la Radeon RX 6600 podremos jugar en 1080p y en 1440p sin problemas.

Pierde mucho rendimiento con trazado de rayos, incluso activando el FSR, así que es mejor limitarla a rasterización.

Especificaciones

Arquitectura RDNA 2.

1.792 shaders.

GPU a 2.044 MHz-2.491 MHz.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines y una fuente de alimentación de 500 vatios.

2.-Radeon RX 6650 XT

Con este modelo se produce un salto de rendimiento importante frente al anterior, pero la diferencia de precio es pequeña, así que es una opción que debemos tener muy en cuenta. Su rendimiento bruto en rasterización es similar al que tendríamos con una GeForce RTX 2080, y viene también con The Last of Us Part I gratis. Su precio es de 309,89 euros. Una excelente opción si no nos preocupa el trazado de rayos y queremos potencia bruta en juegos.

Desde que tarjeta gráfica vale la pena actualizar a este modelo y qué rendimiento podemos esperar

Vale la pena actualizar desde una Radeon RX 590, GeForce GTX 1660 y anteriores.

Con la Radeon RX 6650 XT podremos jugar en 1080p y en 1440p de forma óptima, en incluso en 4K si reducimos calidad gráfica.

Pierde mucho rendimiento con trazado de rayos, incluso activando el FSR, así que es mejor limitarla a rasterización.

Especificaciones

Arquitectura RDNA 2.

2.048 shaders.

GPU a 2.410 MHz-2.635 MHz.

32 unidades para acelerar trazado de rayos.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 17,5 GHz.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines y una fuente de alimentación de 500 vatios.

3.-Radeon RX 6700

Este modelo sigue siendo sin duda alguna la mejor tarjeta gráfica de su rango de precio. Es más potente que la Radeon RX 6650 XT y tiene la ventaja de contar con 2 GB extra de memoria gráfica. Su ancho de banda también es mayor y tiene más caché infinita, lo que hace que aguante mejor el tipo en resoluciones elevadas. Muy potente en rasterización, tanto que juega en la liga de la GeForce RTX 2080 Super. Podemos comprarla por 329,89 euros con The Last of Us Part I gratis.

Desde que tarjeta gráfica vale la pena actualizar a este modelo y qué rendimiento podemos esperar

El nivel óptimo para actualizar sería una Radeon RX Vega 64, GeForce GTX 1080 o anteriores.

Con la Radeon RX 6700 podremos jugar de forma óptima en 1080p y 1440p, y también podremos jugar bien en 4K sin tener que reducir demasiado la calidad gráfica.

Pierde mucho rendimiento con trazado de rayos, incluso activando el FSR, así que es mejor limitarla a rasterización.

Especificaciones

Arquitectura RDNA2.

2.304 shaders

GPU a 1.914 MHz-2.450 MHz.

144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

36 núcleos para acelerar trazado de rayos.

Bus de 160 bits.

10 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

80 MB de caché infinita.

Requiere un conector de alimentación de 8 pines y una fuente de alimentación de 500 vatios.

4.-GeForce RTX 3060 Ti

Si hubiera estado disponible a su precio de venta recomendado durante toda su vida útil habría sido, sin duda, la mejor tarjeta gráfica de su categoría. Ahora mismo la podemos encontrar por 449,90 euros, un precio bueno teniendo en cuenta lo que ofrece y lo que podemos encontrar en su gama. En rasterización rinde casi al mismo nivel que una Radeon RX 6700 XT y supera a la GeForce RTX 2080 Super, y con trazado de rayos activado supera a la Radeon RX 6800.

Desde que tarjeta gráfica vale la pena actualizar a este modelo y qué rendimiento podemos esperar

En este caso vale la pena actualizar desde una Radeon RX 5600 XT, GeForce RTX 2060 y anteriores.

Con la GeForce RTX 3060 Ti podremos jugar con todas las garantías en 1080p y 1440p, y también en 4K, aunque tendremos que afinar la calidad gráfica en los juegos más exigentes.

Es viable jugar con esta tarjeta gráfica activando el trazado de rayos, aunque para no sacrificar mucha fluidez tendremos que activar el DLSS 2.

Especificaciones

Arquitectura Ampere.

4.864 shaders.

GPU a 1.410 MHz-1.665 MHz.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor.

38 núcleos RT.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 600 vatios.

5.-Radeon RX 6950 XT

Fue la tarjeta gráfica más potente de AMD en su momento, y todavía a día de hoy se mantiene como una solución capaz de ofrecer un rendimiento fantástico en rasterización. Ha bajado mucho de precio, tanto que ha pasado de costar entre 1.100 y 1.300 euros a caer a los 749,90 euros, y viene con The Last of Us Par I gratis, así que si tenías pensado comprar ese juego la gráfica se te queda en menos de 700 euros. Rinde solo un poco menos que una GeForce RTX 4070 Ti en rasterización.

Desde que tarjeta gráfica vale la pena actualizar a este modelo y qué rendimiento podemos esperar

Vale la pena actualizar incluso desde una Radeon RX 6700 XT, GeForce RTX 2080 Super o anterior.

Podremos jugar incluso en 4K con todas las garantías, siempre que no activemos el trazado de rayos.

Con trazado de rayos activado esta tarjeta gráfica se defiende bien en 1440p, y si activamos el FSR 2 en modo calidad la experiencia será buena.

Especificaciones

Arquitectura RDNA2.

5.120 shaders.

GPU a 1.860 MHz-2.310 MHz.

320 unidades de texturizado.

80 unidades para trazado de rayos.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz.

128 MB de caché infinita.

Requiere dos conectores de 8 pines y una fuente de 800 vatios.

Notas finales: os cuento qué haría yo ahora mismo

Si me encontrara en la situación de tener que comprar, sí o sí, una tarjeta gráfica, me decantaría por cualquiera de esas cinco opciones que os acabo de mostrar. En caso de que tuviera un monitor 1080p, mi elección sería la Radeon RX 6600 porque, al final, iría sobrado con ella para jugar en esa resolución y no tendría que gastar mucho dinero. Dicha tarjeta gráfica tiene además ventajas importantes:

No necesita de un procesador extremadamente potente para desarrollar todo su potencial.

Tiene un tamaño contenido y cabe incluso en torres pequeñas.

Tampoco requiere de una fuente de alimentación muy potente, y es muy fresca.

Para jugar en 1440p me iría directamente a por la Radeon RX 6700 porque, aunque es un poco más cara que la Radeon RX 6650 XT, lo compensa con una mayor potencia y con 2 GB de memoria gráfica extra, algo que al final puede marcar la diferencia en ciertos juegos y que hará que envejezca mejor. La diferencia de precio entre ambas es de solo 20 euros, así que no es una decisión difícil de tomar.

Si mi objetivo fuese jugar en 1440p con trazado de rayos activo la GeForce RTX 3060 Ti sería mi elección, no solo porque rinde mejor que las RX 6000 con trazado de rayos, sino porque además el DLSS 2 mejora significativamente el rendimiento, tiene una amplia adopción en juegos triple A y ofrece mayor calidad de imagen que el FSR de AMD.

Por último, si tuviera un monitor 4K y quisiera jugar con todas las garantías elegiría la Radeon RX 6950 XT, ya que ofrece un rendimiento excelente en dicha resolución siempre que mantengamos el trazado de rayos desactivado. Si quisiera activar dicha tecnología y mantener un buen nivel de rendimiento tendría que irme a una GeForce RTX 3090 o a una GeForce RTX 4070 Ti como mínimo.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.