Microsoft trabaja en soportar proveedores de terceros de Cloud PC en Windows 11

A pesar de que Windows 12 empieza a centrar la atención de los focos, eso no quiere decir que Microsoft vaya a dejar tirados a los usuarios de Windows 11 en el corto plazo. Debido a eso, nos encontramos con que la compañía está trabajando presuntamente en una opción para permitir a los usuarios trabajar con múltiples proveedores de Cloud PC, que de esa manera dejaría de estar atado a Windows 365 al menos dentro de Windows.

Para los que anden perdidos, Cloud PC es un servicio que permite disponer de un escritorio Windows a través de transmisión, de una manera que recuerda un poco a lo que hacen servicios como NVIDIA GeForce Now, pero proporcionando un sistema operativo de escritorio en lugar de un entorno de ejecución de videojuegos, así que puede ser definido como un “escritorio como servicio”. Este enfoque permite emplear Windows de manera abstraída del hardware que se está usando, hasta el extremo de que es posible ejecutar Cloud PC en Android con la aplicación Microsoft Remote Desktop.

Small peek at more Cloud PC UX pieces 😶‍🌫️

Users will also be able to install multiple Cloud PC providers! Pretty excited to see that this isn’t locked down to Windows 365 😊 pic.twitter.com/BPi99EfAlF

— Albacore (@thebookisclosed) April 3, 2023