One Outlook empezará a llegar a Current Channel en abril

Hace ya bastante tiempo que esperamos la llegada de One Outlook, el cliente de correo electrónico llamado a reemplazar a Mail en Windows 10 y Windows 11. Han pasado algo más de dos años desde que supimos, por primera vez, de los planes de Microsoft a este respecto, en un movimiento que además avanza también en la unificación de nombres, al hacer que todas las soluciones de correo electrónico de la compañía, tanto en formato de aplicación como de servicio, se denominen Outlook.

Hace unas semanas supimos que se la llegada del nuevo cliente de correo no se retrasaría demasiado, si bien en aquel momento todavía no había datos concretos, es decir, ni fechas ni de qué modo llegaría a todos los usuarios, puesto que poco antes ya había empezado a distribuirse entre insiders. Poco después, más usuarios de los canales de prueba de Microsoft 365 vieron, finalmente, que ya podían probar One Outlook en sus sistemas. Para tal fin, Mail muestra un control, en la esquina superior derecha, que permite probar la versión preliminar.

Al hacer click en el mismo, Mail se cierra automáticamente y, pocos segundos después, se abre el nuevo One Outlook que, en su primera ejecución, pide al usuario que realice algunos ajustes básicos. Tras finalizar este breve proceso, se mostrará ya la interfaz principal del cliente de correo, que renuncia a la limpieza visual de Mail pero que, como contraprestación, ofrece mucha más información de un solo vistazo, lo que hace que resulte más óptima para ponernos al día en un momento.

Pues bien, según podemos leer en este tweet, parece que la espera está a punto de finalizar, ya que One Outlook empezará a liberarse en Current Channel a principios de abril. De este modo, y aunque todavía no se conoce el ritmo de despliegue que empleará Microsoft, en unas pocas semanas los usuarios de la versión final de Mail ya empezará a ofrecerles la posibilidad de dar el salto. No obstante, podemos dar por seguro que durante un tiempo este cambio será opcional.

Recordemos que Current Channel es la opción por defecto de actualización de Microsoft 365, y que recibe actualizaciones una vez al mes. Por lo tanto, debemos esperar a la publicación de la actualización de abril, de cuya mano empezaremos a recibirlo.