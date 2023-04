Requisitos de The Lord of the Rings Gollum en PC

Daedalic Entertainment y Nacon han confirmado en Steam los requisitos de The Lord of the Rings Gollum, un juego muy esperado que llegará al mercado el 25 de mayo, y que ha sido desarrollado como un título de transición intergeneracional, lo que significa que estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X-S y PC.

Sabemos que la versión para PC contará con trazado de rayos aplicado a sombras y reflejos, pero no a la iluminación, y es una pena porque dicha tecnología marca una mejora más notable precisamente cuando se aplica a las fuentes de luz. Para compensar el impacto del trazado de rayos en el rendimiento se integrará soporte de DLSS, aunque no sabemos si estará limitado a Super Resolution o si incluirá también generación de fotogramas (DLSS 3).

Requisitos mínimos de The Lord of the Rings Gollum

Windows 10 como sistema operativo en su versión de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-4770 o Ryzen 5 1600. Tenemos un error de equivalencia, lo más cercano al Intel Core i7-4770 sería un Ryzen 5 1400.

16 GB de memoria RAM. Al tratarse de un juego de transición intergeneracional está claro que este requisito está inflado, y que el mínimo serán 8 GB.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 o GeForce RTX 2060. No dan equivalencias de AMD, pero lo más cercano sería una Radeon RX 5700. De nuevo, este requisito parece inflado.

45 GB de espacio libre.

DirectX 11.

En teoría si cumplimos con estos requisitos podremos jugar en 1080p con calidad media. De nuevo, todo el hardware que pide en este nivel me resulta excesivo para un juego de transición intergeneracional. Habrá que esperar a probarlo para ver si se trata de unos requisitos inflados, de un juego mal optimizado o de un poco de ambas cosas.

Requisitos recomendados de The Lord of the Rings Gollum

Windows 10 como sistema operativo en su versión de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-6100 o Ryzen 5 2600. Tenemos un error de equivalencia gravísimo , tanto que el Core i3-6100 es inferior al requisito mínimo, el Intel Core i7-4770, ya que solo tiene dos núcleos y cuatro hilos, y el segundo cuatro núcleos y ocho hilos. El Ryzen 5 2600 tiene seis núcleos y doce hilos, así que podéis ver el lío que se han hecho con los requisitos.

, tanto que el Core i3-6100 es inferior al requisito mínimo, el Intel Core i7-4770, ya que solo tiene dos núcleos y cuatro hilos, y el segundo cuatro núcleos y ocho hilos. El Ryzen 5 2600 tiene seis núcleos y doce hilos, así que podéis ver el lío que se han hecho con los requisitos. 32 GB de memoria RAM. Una exageración, porque al tratarse de un juego de transición intergeneracional está claro irás sobrado con 16 GB.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080. No dan equivalencias de AMD, lo más cercano sería una Radeon RX 6950 XT si queremos activar el trazado de rayos, pero la solución de NVIDIA rinde más con dicha tecnología activada.

45 GB de espacio libre.

DirectX 12.

Con este hardware podríamos mover el juego en 1440p con calidad alta y trazado de rayos activado, utilizando el DLSS en modo calidad para mejorar la fluidez. Imagino que, con la GeForce RTX 3080, tampoco deberíamos tener problemas para moverlo en 4K con ese mismo nivel de calidad y DLSS en modo rendimiento.