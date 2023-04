La NASA se plantea varias bases lunares

El proyecto Artemis es, a día de hoy, el proyecto más apasionante de todos los activos de la NASA. Volver a la Luna más de 50 años después de que el ser humano la pisara por última vez es un hito, no tanto por la complejidad técnica de la misión, un problema que ya fue abordado con éxito allá por los años sesenta del siglo pasado, como porque supone la vuelta a la exploración espacial tal y como se concibió en el programa espacial puesto en marcha por J. F. Kennedy.

No muchos lo saben, pero el programa Apolo, que fue cancelado antes de completarse, no se conformaba con llegar a la Luna, sino que planteaba la creación de una base en nuestro satélite natural. De no haber sufrido recortes presupuestarios que impidieron proseguir con el programa Apolo, es muy probable que la NASA hubiera sido capaz de establecer una colonia lunar en la década de los setenta, y que dicha instalación hubiera cambiado por completo el ritmo de la exploración espacial.

Han pasado más de cincuenta años y la situación mundial ha cambiado por completo. La carrera espacial en aquellos momentos era una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que a día de hoy, aunque la guerra entre Rusia y Ucrania también ha afectado mucho en este campo, las colaboraciones internacionales están a la orden del día, de modo que se puede considerar que el avance de cada agencia espacial es un éxito global.

Buena prueba de ello son las declaraciones de Jim Free, administrador asociado de la NASA para el desarrollo de sistemas de exploración que podemos leer en Space, en las que afirma que el programa Artemis de la NASA puede construir varias bases alrededor de la luna en lugar de un solo campamento base en el polo sur lunar, como se dio a conocer en 2020. Algo para lo que, la agencia estadounidense se plantea de manera abierta la colaboración con otras agencias espaciales, como la Europea, la Canadiense y la Japonesa, que de hecho ya forman parte del programa Artemis.

Estos planes no son, desde luego, a corto plazo. De momento, tras el éxito de Artemis I, el objetivo es Artemis II, la primera misión tripulada del programa de la NASA, en la que la nave viajará desde la Tierra a la órbita lunar, para luego volver a nuestro planeta. En esta misión se probarán todos los sistemas que serán necesarios para Artemis III, la misión que supondrá la vuelta del ser humano a la superficie de la Luna.

El despliegue de colonias lunares es un desafío terriblemente complejo, que además requerirá de una logística sin igual. antes de que sea posible establecer una primera base, será necesario transportar todos los elementos de infraestructura y soporte necesarios, muchos de los cuales todavía deben ser diseñados o producidos. Así, a la espera de que se revelen más datos oficiales al respecto, el administrador asociado de la NASA plantea que será posible empezar a trabajar en el despliegue de bases lunares entre las misiones Artemis VII y Artemis IX.