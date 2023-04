AUO impresiona con un monitor gigante, 5K y 360 Hz

AUO es un especialista en producción de pantallas de visualización que vende bajo su marca y también a terceros fabricantes y ha aprovechado el marco de la feria Touch Taiwan para presentar un monitor de gama alta que bate récords en frecuencia de actualización, la más alta de la industria para su resolución nativa.

Los monitores están alcanzando un nivel impresionante apoyados por el tirón del Gaming. Y especialmente los espectaculares ultra panorámicos como el que nos ocupa. Está basado en un panel PSA de AUO que usa la tecnología VA, quizá la más equilibrada al estar situada a medio camino de las prestaciones de los TN y la calidad de imagen de los IPS. Dejamos a un lado los OLED, todavía demasiado caros.

El panel de AUO es grande, muy grande, con sus 49 pulgadas de diagonal. Tiene una relación de contraste estática de 5.000:1, cubre el 95 por ciento de la gama de color DCI-P3 y soporta el estándar de alto rango dinámico HDR600.

La pantalla es curvada (y no poco) ya que alcanza un radio de curvatura 1000R. Tiene un tiempo de respuesta gris a gris de 1 ms, aunque el dato más relevante es una frecuencia de actualización de 360 Hz, la más alta que hasta ahora hemos visto para uno de estos panorámicos extremos con resolución de 5120 x 1440 píxeles con relación de aspecto 32:9.

Desconocemos los fabricantes que usarán este panel entre la amplia cartera de clientes de AUO. Los monitores ultrawide son otra de las apuestas actuales de la industria para impulsar las ventas de estos periféricos. No son para todos los usuarios, pero los defensores de este tipo de formatos para el escritorio informático (entre los que me incluyo fervientemente) valoran el mayor espacio de visualización en horizontal lo que permite trabajar con un mayor número de ventanas abiertas, mayor inmersión en videojuegos y experiencia perfecta a la hora de ver películas.

No todo son ventajas. Se pierde espacio visible en vertical lo que puede afectar por ejemplo a la navegación web o trabajando con hojas de cálculo. Aunque su soporte ha aumentado y cualquier juego nuevo lo va a soportar, puedes encontrarte con títulos anteriores que no lo soporten o no hagan un escalado correcto. En todo caso lo nuevo de AUO es realmente impresionante.