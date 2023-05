‘Dune: Parte 2’, tráiler y fecha de estreno de la gran odisea de la ciencia ficción

Se ha hecho de rogar… y más que se va a hacer, pero por fin la segunda parta del maravilloso Dune de Denis Villeneuve tiene título, tráiler oficial y fecha de estreno, aunque si hablamos de lo primero, no se han comido mucho la cabeza: Dune: Parte 2 es lo que es, porque es lo que tenía que ser, que diría una Bene Gesserit. O tal vez no.

Sea como fuere y como todo el mundo sabrá ya, esta nueva adaptación del clásico de la ciencia ficción de Frank Herbert viene de la mano de Denis Villeneuve, director de películas tan buenas como anodinas: Prisioneros, La llegada o Blade Runner 2049 son sus obras más conocidas. Y ahora Dune, claro está, no en vano ha alcanzado con ella un nivel de deleite visual al que se acercó con la secuela de los replicantes, pero que ha terminado bordando.

Y no solo visual. Como adaptación, considerando además lo denso de la novela original, Villeneuve ha hecho igualmente un trabajo espectacular; y lo ha hecho con la factura de una película -al fin y al cabo, ese es el producto- de esas que se atreven a tocar un material complicado por diferentes motivos, pero que terminan saliendo triunfantes y convenciendo a casi todo el mundo, algo no demasiado habitual en los días que corren.

No vamos a elevar ahora a Dune a la categoría de El Señor de los Anillos porque ni ha tenido el mismo impacto, ni se ha desarrollado de igual forma: el tiempo la pondrá en su sitio. Pero que de lo que se ha hecho en los últimos años, es de lo más destacable, no hay duda alguna. En relación a la gracia compartida, una vistazo rápido a las principales plataformas puede servir para atestiguarlo: un 74-7,9 de nota media en Metacritic para crítica y público, un 83%-90% en Rotten Tomatoes, un 8 en IMdB…

Ahora, por supuesto, toca acabar la historia sin tropiezos, que es lo más difícil y Dune: Parte 2 va precisamente de eso. Cabe mencionar un dato curioso al respecto, y es que del éxito de su primera parte, dependió que se rodase la segunda. O, dicho de otro modo, daba igual lo buena que fuese la película, que de haber resultado en fracaso, nos habríamos quedado con una historia a medias.

Por suerte, Villanueve acertó con todo, a destacar un reparto encabezado por Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Mujercitas) en el papel protagonista como Paul Atreides, pero repleto de figuras de primera línea, un apartado artístico y visual apabullante, una banda sonora compuesta por el maestro Hans Zimmer que te transporta a Arrakis y casi nunca para bien… Sí se oyeron quejas por el ritmo de la película, pero desde luego que debían ser de quien no se ha leído Dune.

No me enrollo más, que ya lo hice en su momento: Dune fue mi «mejor» película de 2021 y aunque solo la he visto una vez más, mantengo la opinión. Por eso espero que la segunda cumpla. Lo sabremos a partir del próximo 3 de noviembre, fecha de su estreno en cines. A continuación puedes ver el extenso tráiler de Dune: Parte 2, pero si lo que te entran son ganas de ver la primera parte, que sepas que la tienes en HBO Max y en Movistar+.