El primer iMac, y debut de la icónica «i», cumple 25 años

Algunos no lo recordarán, y bastantes más no lo sabrán, pero el iMac G3 marcó un antes y un después entre la Apple de principios y mitades de los noventa, con respecto al gigante que es hoy en día. La de hoy, todo el mundo lo sabe, es una de las tecnológicas de mayor tamaño y más influyentes del mundo. La de entonces, sin embargo, había perdido el norte hace ya algún tiempo y, por increíble que pueda parecer en la actualidad, se encontraba a muy pocos pasos del abismo de la bancarrota, y posiblemente de la desaparición. Sí, ahora cuesta imaginarlo, pero durante un tiempo, en los noventa, la supervivencia de Apple parecía imposible.

El primer paso para su recuperación fue la vuelta de Steve Jobs a la compañía. Once años transcurrieron desde su marcha forzada, en 1985, y su retorno a la compañía en 1996. Inicialmente, la razón de dicho regreso era aportar la propiedad intelectual de NeXT, la empresa que había creado y dirigido en ese periodo de tiempo, y que sería empleada por Apple para crear su largamente esperado nuevo sistema operativo. No obstante, Jobs volvía a una Apple todavía dirigida por Gil Amelio, no sería hasta cerca de un año después que Amelio saliera de la dirección y Jobs fuera nombrado CEO interino (el «interino» desaparecería del cargo tres años después, durante el 2000). La vuelta de Jobs insufló ilusión, pero no mejoró las ventas ni la financiación, era solo un primer paso que tendría que materializarse en algo que sí que le diera la vuelta a la tortilla. Y mientras ese algo llegaba, Jobs tuvo que tocar todas las puertas, incluso la de Microsoft.

El gran proyecto, la razón de la vuelta de Steve Jobs a Apple era, en primera instancia, desbloquear el ya eterno proyecto de un nuevo y revolucionario sistema operativo. Sin embargo, al nuevo CEO si algo no le faltaba era visión comercial. En un momento en el que la propuesta de sistemas de Apple había perdido el interés para la inmensa parte del mercado, un nuevo sistema operativo no sería suficiente. Y, además, aunque tanto su visión como la propiedad intelectual que llevaba bajo el brazo supuso un enorme avance, todavía quedaba mucho trabajo por delante, y no podían esperar tanto.

En el primer periodo de Steve Jobs como CEO de Apple podemos distinguir claramente entre dos periodos, pre-Macintosh y post-Macintosh. Es cierto que la compañía, ya desde sus primeros años, había ganado gran popularidad, pero fue el lanzamiento de su revolucionario todo-en-uno, décadas antes de que se definiera y popularizara este concepto, lo que elevó a la compañía al cénit de su popularidad. Y si alguien era capaz de repetir la historia, sin duda alguna esa persona era Jobs.

Así, el siete de mayo de 1998, hace hoy justo 25 años, Apple presentaba el iMac G3, un ordenador que heredaba por completo el paradigma del exitoso Macintosh. Y, aunque no muchos lo saben, un equipo que también supuso la primera colaboración de Jobs con el que se convirtió en su diseñador de referencia, Jony Ive, que posteriormente firmaría también muchos de los icónicos diseños de los dispositivos de Apple durante las dos primeras décadas de este siglo, hasta su marcha de la compañía en 2019.

El iMac G3 supuso, por lo tanto, el primero de una serie de muy afortunados movimientos por parte de Steve Jobs para salvar a Apple de la bancarrota. Después vendría el lanzamiento de Mac OS X, ya en 2001, el lanzamiento del primer iPod ese mismo año… y el resto de la historia seguro que lo conoces bien. Y sí, es cierto que muchos consideran, hoy en día, que el gran cambio de tendencia para Apple se produjo con el iPod, pero esto no es cierto. El iPod dio visibilidad a una nueva Apple, pero esa Apple había empezado a gestarse con el retorno de Jobs, cuatro años años antes, y con el lanzamiento del iMac G3 y de Mac OS X, productos ambos que devolvieron la ilusión a muchos usuarios (y sobre todo ex usuarios) de la compañía.

¿Y qué significaba la letra i al principio del nombre del iMac G3? La exitosa inicial de los nombre de muchos de los dispositivos y servicios más reconocidos de la compañía. desde el iPod y el iPhone hasta iCloud, debutó en este ordenador y, aunque la interpretación más general es que se empleó como referencia a Internet (recordemos que en 1998 la red de redes era la gran novedad de la época). Sin embargo, si revisamos la presentación del iMac G3, que puedes encontrar en el artículo que le dedicamos a su vigésimo cumpleaños, Steve Jobs afirmó que en realidad era un prefijo con varios significados, como individuo, instruir, informar e inspirar.

Lo que no es tan sabido es que, en realidad, la intención inicial de Jobs era llamarlo MacMan (el genio a veces también tenía malas ideas). La suerte quiso que concurrieran dos circunstancias. La primera es que ese nombre ya estaba registrado por una compañía llamada Midiman, que lo empleó para un adaptador de puerto serie a MIDI. La oferta hecha por Apple fue rechazada, y hoy podemos afirmar que por suerte.

La segunda circunstancia fue la conversación que mantuvieron Steve Jobs y Ken Segall, que trabajaba para la agencia de publicidad TBWA Chiat/Day. Y es que fue este último quien le sugirió el nombre de iMac. Sin embargo, en primera instancia a Jobs no le gustó el nombre, y prefirió seguir intentándolo con MacMan. Afortunadamente, Segall se mostró persistente con su propuesta y logró convencer al CEO de que optara por la i, que a día de hoy es un elemento icónico de la marca.

Personalmente, y dado que hace solo unos días del día de Star Wars (4 de mayo), me recuerda a los planes iniciales de George Lucas de apellidar como Starkiller al bueno de Luke. ¿Te lo imaginas? ¿Luke «asesino estelar» o «asesino de estrellas»? No sé qué es peor, si Starkiller o MacMan, pero afortunadamente tuvimos a Luke Skywalker en 1977 y el iMac G3 en 1998.

¿Y qué tenía el primer iMac G3? Además de un diseño realmente innovador (aunque ciertamente la compañía ya había explorado el formato todo-en-uno en varias ocasiones anteriormente), el iMac G3 fue innovador en varios sentidos, como en la adopción de USB como puerto de expansión y conexión de periféricos, pero también en empezar a marcar la despedida de la compañía de uno de los soportes de almacenamiento más populares de la época, el hoy histórico disquete de 3,5 pulgadas.

El conjunto del ordenador era presidido por una pantalla (de tubo, CRT, por supuesto) de 15 pulgadas con una resolución de 1.024 x 768 puntos. Puede parecer poco (y actualmente lo es), pero recordemos que en aquella época todavía era común encontrarse monitores de 14 pulgadas, y que contar con uno de 17 era un absoluto privilegio.

Ya en su interior, y como nos revela su nombre, el equipo estaba motorizado por un procesador procesador IBM PowerPC G3 de 233 megahercios acompañado de una tarjeta gráfica ATI Rage IIc, 32 megabytes de memoria RAM y un disco duro IDE de 4 gigabytes. Visto así, hoy en día, parece que hablamos de un dispositivo que no podría mover prácticamente nada, pero lo cierto es que, sin llegar a las prestaciones del posterior PowerMac G3 «pitufo», sí que era más que suficiente para acometer proyectos tan ambiciosos e interesantes como iniciar la creación de Wikipedia.

Posteriormente llegaría el iMac G4, un diseño que no cuajó tanto, y a continuación el diseño del iMac G5, que desde entonces se ha mantenido, más o menos, hasta como lo conocemos actualmente, y que volvió a ser un éxito absoluto, con muchos fabricantes tomando nota e intentando replicarlo en sus propios sistemas. Así, el sistema presentado tal día como hoy hace 25 años, volvió a marcar un antes y un después en la historia de Apple, como ya lo había hecho el Macintosh en 1984, pero en esta ocasión además sirvió para salvar a la compañía de una muy probable bancarrota, e inspiró al resto de la industria para dejar de lado el aburrido beige que, desde hacía ya mucho tiempo, se había convertido en el estándar en el diseño de los PC.