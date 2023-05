Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXI)

Un domingo más cerramos la semana con el resumen en el que te ofrecemos una selección de los mejores contenidos que hemos publicado durante la semana.

Los mejores juegos para mayo de 2023. El ‘mes de las flores’ suele ser un buen mes en lanzamiento de videojuegos, aunque los últimos desastres (véase The Last of Us Parte 1 o Star Wars Jedi: Survivor) hayan desanimado a bastantes jugones. Os dejamos con otra buena oportunidad de recuperar terreno, con los juegos más esperados para lanzamiento este mes en todas las plataformas.

Día Mundial de las Contraseñas 2023: Guía de buenas prácticas. La industria tecnológica celebra el primer jueves de mayo un evento para concienciar de la necesidad de mejorar las prácticas en el uso de las contraseñas. Y es muy necesario porque las múltiples violaciones de datos en compañías grandes y pequeñas, pinta una escena desastrosa en la creación y mantenimiento de las contraseñas.

La mejor selección de estrenos de cine para mayo. Guardianes de la galaxia Vol. 3, Fast & Furious X o Los caballeros del zodiaco son algunos de los estrenos de cine más esperados para este mayo de 2023, que no los únicos. De hecho, son muchas las películas que llegan a las salas españolas este mes y, de todas, recogemos a continuación una pequeña selección específica para la evasión, que no para la recriminación. Que al menos sea divertido o lo intente ¿no?

Los mejores temas oscuros para Windows 11. Los modos oscuros son modos especiales de visualización que facilitan la lectura en algunos entornos; ahorran batería y protegen los ojos del usuarios en ambientes con poca luz y con determinadas tecnologías de panel como las OLED. Aquí te dejamos los mejores desarrollos para Windows 11 y explicamos la manera de instalarlos.

Qué es la Internet Profunda, cómo se accede y precauciones a adoptar. La Internet Profunda (también llamada Invisible u Oculta) es el contenido de Internet no indexado por los motores de búsqueda. Esta Deep Web no debe confundirse con la Dark Web, la Internet Oscura que se incluye dentro de ella, pero que no son lo mismo. Por si no conoces estos mundos virtuales, te ponemos al día de todo lo que debes conocer.

Horizon Forbidden West: Burning Shores, análisis. Analizamos en la PS5 este DLC que amplía el mundo de Horizon Forbidden West con nuevas aventuras, en una expansión que cumple a la perfección con su cometido, darnos más horas de juego con misiones a muy buen nivel y algunas novedades. Un viaje perfecto hacia las Costas Ardientes viajando con Aloy a un nuevo territorio por descubrir.

Celebra el Día de Harry Potter. Esta semana se ha celebrado el día dedicado al personaje que protagoniza el mundo mágico de J. K. Rowling. Si eres uno de sus seguidores, en este especial buceamos por todo el contenido de este mundo. Películas, juegos y por supuesto los libros oficiales que siguen siendo el mejor contenido para conocer al mago.

Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition, riendas. En nuestro apartado del motor, probamos a fondo este Supra, un deportivo que regala sensaciones deportivas a la vez que puede usarse para viajar por confort y con unos consumos bastante razonables. Divertido y usable a partes iguales.

Cómo iniciar sesión en Windows sin perder ni un segundo. En nuestra sección de tutoriales básicos presentamos esta semana a Autologon, una pequeña herramienta interna de Microsoft que permite configurar de manera sencilla el mecanismo de inicio de sesión automático integrado de Windows. Con ella activada, puedes saltarte la fase de autenticación y arrancar el PC en el menor tiempo posible.

Novedades VOD 18/23: ‘Irati’, espada y brujería en la antigua Euskal Herria. Si quieres ponerte al día de los estrenos de las principales plataformas de cine y series en streaming, semana tras semana recopilamos toda esa información para ti, de modo que en menos de 10 minutos puedas ponerte al día y decidir, con pleno conocimiento de la oferta, qué es lo siguiente que quieres ver.

Juegos gratis y ofertas: Kao the Kangaroo, Horizon Chase Turbo, Laya’s Horizon… Solo la combinación de las palabras «juegos» y «gratis» ya es suficientemente tentadora, pero es que además revisamos las ofertas de las principales tiendas digitales y de claves, para ayudarte a encontrar el juego que quieres por el mejor precio posible.

FreeBSD, un sistema que está más presente en los hogares de lo que imaginas. La principal alternativa UNIX-like a Linux, se encuentra en el sustrato tecnológico de algunos de los dispositivos más empleados del mundo, pese a que sus usuarios lo desconocen. En este artículo te contamos algunos de ellos, y ten por seguro que, salvo que ya lo supieras, te sorprenderá descubrir su enorme alcance.

Feliz día de la madre de la informática, Lovelace, Lamarr, Hamilton, Ruiz… Rendimos, en el día de la madre, un más que merecido homenaje a algunas de las madres de la informática, poniendo el foco en que la historia, en muchos casos, ocultó durante décadas sus imprescindibles aportaciones, sin las cuáles la tecnología no sería lo que es hoy en día.

El primer iMac, y debut de la icónica «i», cumple 25 años. El iMac G3 fue mucho más que un ordenador. Marcó un antes y un después tanto en la historia de Apple, como en el mundo del diseño de los PC. Repasamos sus orígenes, su razón de ser, el que pudo haber sido su nombre original y las implicaciones que tuvo en el futuro de Apple.

