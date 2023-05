Google Chrome 114 particiona las «cookies» con CHIPS y mejora el ajuste de los textos

Google Chrome 114 ha sido publicada como la última versión del archiconocido navegador web, que lidera el sector a nivel de cuota de usuarios de manera incontestable desde hace muchos años. Debido a que los lanzamientos de nuevas versiones son prácticamente mensuales, no siempre hay novedades interesantes, pero en esta ocasión hay algunas cosas que merecen ser destacadas.

Lo primero que sobresale son las cookies que tienen un estado particionado independiente, que desde Google llaman por sus iniciales en inglés, CHPS (Cookies Having Independent Partitioned State). Esta característica habilita la opción de que las cookies de terceros sean particionadas por el sitio de nivel superior utilizando el nuevo atributo Partitioned (particionado) de la cookie.

El gigante del buscador explica que, cuando un usuario visitaba un sitio web A, el sitio web C incrustado en el primero podía establecer una cookie en la máquina del usuario, operación que se repetía cuando el usuario accedía manualmente con el navegador web al sitio web B. Esto permitía a C acceder desde B a la misma cookie que ya había incrustado a través de A, abriendo así la puerta a que C pueda recopilar datos de la actividad de navegación del usuario a través de distintos sitios web.

Con CHIPS, cuando el usuario visita A y C establece su propia cookie con el atributo de Partitioned , esta queda guardada dentro de un contenedor vinculado a A, por lo que se implementa un mecanismo que impide o al menos dificulta que una misma cookie de C pueda rastrear entre distintos sitios web.

En resumidas cuentas, el funcionamiento de CHIPS recuerda mucho a la Protección Total contra las Cookies (Total Cookie Protection) que Firefox emplea de forma predeterminada desde hace un año. Si bien es cierto que la apuesta por la privacidad no le está sirviendo a Mozilla para remontar en términos de cuota de usuario, a Google no le conviene descuidar mucho ese frente por si algún día la mentalidad de la gente cambia y toma consciencia de la importancia de la privacidad en Internet.

Otra novedad interesante de Google Chrome 114 es el valor balance para la propiedad de CSS text-wrap ( text-wrap: balance ), con la que es posible mejorar los diseños de los textos sobre todo en situaciones en las que la etiqueta HTML que los contiene puede cambiar de tamaño. El objetivo es que el texto quede correctamente ajustado para hacer la lectura más natural y agradable.

Y como última novedad potente está la API Popover, con la que resulta más fácil crear elementos de la interfaz de usuario transitorios que se muestran encima de todas las demás interfaces de la aplicación web. Incluye elementos interactivos para el usuario como menús de acción, sugerencias de elementos de formulario, selectores de contenido y capacidades para enseñar la propia interfaz de usuario.

La API Popover tiene un atributo, popover , que permite mostrar automáticamente cualquier elemento en la capa superior, por lo que el desarrollador no tiene que preocuparse por el posicionamiento, el apilamiento de elementos, el enfoque o las interacciones con el teclado.

Como ya hemos comentado, estas no son todas las novedades de Google Chrome 114, sino las más destacadas. También hay otras cosas como la depuración de C y C++ en WebAssembly y una buena cantidad de fallos de seguridad que han sido corregidos. Al gigante de Mountain View le preocupa mucho la seguridad, porque sino nadie confiaría en sus productos y servicios, pero la privacidad es otro tema.

Google Chrome debería de actualizarse de forma automática en Windows y macOS, aunque en el peor de los casos uno puede hacer el siguiente recorrido para forzar el proceso: menú principal > Ayuda > Información de Google Chrome. En Linux la actualización llega a través del repositorio que suministra la aplicación. Todos los detalles sobre este lanzamiento pueden ser consultados a partir del anuncio oficial y el blog de Google.