Nuestros lectores hablan: ¿qué componente de tu PC te gustaría actualizar?

Con el paso de los años siempre hay algún componente de nuestro PC que, por un motivo u otro, notamos que se empieza a quedar atrás antes que los demás. No te preocupes, es algo normal, el tiempo no pasa en balde y por mucho que equilibremos componentes siempre hay componentes que acaban acusando antes la edad.

En mi caso, el componente que más rápido se quedó «obsoleto» fue la tarjeta gráfica que montaba mi primer PC propio, una modesta SiS con 1 MB de memoria. Fue un poco mala suerte, ya que mis padres compraron ese equipo justo cuando empezaba la fiebre del 3D, y cuando las aceleradoras gráficas todavía no eran algo común, pero empezaban a cobrar cada vez mayor importancia.

Al final acabé actualizando ese componente y monté una S3 Virge 3D con 2 MB de memoria, que poco después amplié a 4 MB. No era la panacea, pero el presupuesto no me daba para más, y al final acabó dándome muchas alegrías, de hecho gracias a ella pude jugar a títulos como Resident Evil 1 y 2, y también a otros como Final Fantasy VII.

En líneas generales, de todos los ordenadores que he tenido, la tarjeta gráfica ha sido el componente que más veces me habría gustado actualizar antes que el resto, aunque hubo una excepción que creo que es digna de mención, la GeForce 9600 GT, ya que en el PC que montaba dicha tarjeta gráfica sentí la necesidad de actualizar primero el procesador, un Intel Core 2 Duo E8200 de dos núcleos y dos hilos.

Dicha tarjeta gráfica me ofreció una vida muy larga, aunque tengo claro que se habría visto superada por la GeForce GTX 970 si no hubiese encontrado una GeForce GTX 980 Ti reacondicionada por menos de 300 euros. La cambié por ella sin dudarlo, y la verdad es que fue una de las mejores compras que he hecho hasta el momento.

Centrándome en el presente, la verdad es que solo hay un componente que me gustaría cambiar, el Ryzen 7 5800X. No me entendáis mal, es una CPU muy potente, pero juego en 1440p y en más de una ocasión, sobre todo al activar el DLSS 2, noto que mi GeForce RTX 3090 Ti podría dar un poco más de sí con una CPU más potente. Si actualizase lo tendría muy claro, me iría a por un Ryzen 7 7800X3D.

Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.